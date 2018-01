Hokej: Slovenky na MS do 18 rokov prehrali s Japonskom

Japonsko - Slovensko 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)



Góly: 5. Satoová, 6. Kojamaová, 17. Itoová. Rozhodovali: Hillerová (USA) - Dinantová (Belg.), Tschirnerová (Nem.), vylúčené: 1:4 na 2 min., presilovky a oslabenia 0:0, strely na bránku: 34:8.



Asiago 14. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali vo svojom poslednom zápase na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v talianskom Asiagu, keď v nedeľu nestačili na Japonsko a podľahli mu 0:3.Zverenky trénera Petra Kúdelku sa po tejto prehre neprebojovali do elitnej kategórie MS tejto vekovej kategórie, do nej naopak mieria Japonky.