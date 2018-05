Studenič skóroval, no jeho Hamilton podľahol Regine na Memorial Cup-e

Devätnásťročný útočník poslal v 34. minúte za stavu 1:1 Bulldogs do vedenia, domáci tím však dokázal dvoma gólmi skóre otočiť.

Regina 19. mája (TASR) - Mladý slovenský hokejista Marián Studenič sa v noci na sobotu strelecky presadil v drese Hamilton Bulldogs, no jeho tím prehral v prvom zápase prestížneho juniorského turnaja Memorial Cup s Regina Pats 2:3. Devätnásťročný útočník poslal v 34. minúte za stavu 1:1 Bulldogs do vedenia, domáci tím však dokázal dvoma gólmi skóre otočiť.



Hamilton sa na turnaj prebojoval ako šampión kanadskej juniorskej súťaže Ontario Hockey League (OHL), Regina je hostiteľ jubilejného 100. ročníka Memorial Cup-u. Na podujatí štartuje aj Acadie-Bathurst Titan z QMJHL so slovenským obrancom Michalom Ivanom.