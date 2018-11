SZĽH spustil výstavbu prvého Športového komunitného centra

Zväz tak po prvýkrát v histórii postaví malú hokejovú halu, ktorej bude sám investorom aj vlastníkom. Jej vybudovanie by malo trvať niekoľko mesiacov.

Liptovský Hrádok 6. novembra (TASR) – Výstavbu pilotného projektu Športového komunitného centra spustil v utorok v areáli Základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v spolupráci s mestom. Zväz tak po prvýkrát v histórii postaví malú hokejovú halu, ktorej bude sám investorom aj vlastníkom. Jej vybudovanie by malo trvať niekoľko mesiacov.



Prezident SZĽH Martin Kohút pripomenul, že projekt je súčasťou reštartu slovenského hokeja. „Snažili sme sa vytvoriť systém, ktorý znova privedie deti k športovaniu. Aby nemuseli chodiť ďaleko, tak priamo v základných školách, kde chodia každý deň. Som veľmi rád, že sa podarilo pripraviť tento projekt a v spolupráci so zástupcami mesta Liptovský Hrádok sme poklepali základný kameň pilotného komunitného centra, ktoré by sme po odskúšaní modelu chceli replikovať v ďalších mestách po celom Slovensku," uviedol.



Financie na projekt pochádzajú z komerčných príjmov zväzu a bankového financovania. Prezident SZĽH však verí, že keď ukážu životaschopnosť projektu, prídu aj ďalšie formy financovania zo štátnych, komerčných i privátnych zdrojov. Projekt považuje za ambiciózny. „Je to úplná zmena priorít oproti tomu, čomu sa SZĽH venoval v minulosti. Vtedy to bola najmä prioritne reprezentácia. Dnes doplácame na to, že sa mládeži dlhodobo nevenovala taká pozornosť, akú potrebovala," priblížil Kohút s tým, že stopercentná dcérska spoločnosť SZĽH Infra bude pracovať na otvorení haly ešte pred majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji na Slovensku, v máji budúceho roka.



Ľadová plocha bude v hale k dispozícii osem mesiacov z roka, v letných mesiacoch bude plocha v krytej časti slúžiť aj na iné športy podľa potreby. „Chceli by sme, aby to bol hokejbal alebo inline hokej," povedal člen Výkonného výboru SZĽH a konateľ SZĽH Infra Dušan Mráz. V hale postavia štyri šatne, celé sociálne zázemie, miestnosti s chladením a pre rolbu či menšiu kaviareň. „Bude to úplne normálny štadión, len s menšími rozmermi," dodal.



Hokejová legenda Vincent Lukáč upozornil, že na Slovensku v súčasnosti miznú talenty v každom odvetví športu. Hokej je však podľa neho stále číslo jedna. „Takéto štadióny, ktoré budú časom vznikať, pomôžu zabezpečiť, že sa talenty budú opäť vracať na ľad. Len na takýchto štadiónoch vyrastú talenty. Keď sa nebudú mať kde korčuľovať a hrať hokej, nikdy z nich nič nebude. Musíme ich priviesť na klziská," dodal.