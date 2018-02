Banská Bystrica zdolala Nové Zámky, Nitra premohla Trenčín

tabuľka:



1. Banská Bystrica 50 29 4 5 12 193:117 100



2. Nitra 50 28 6 4 12 178:136 100



3. Zvolen 50 26 7 6 11 170:135 98



4. Košice 50 28 5 3 14 166:121 97



5. Trenčín 50 27 5 3 15 134:102 94



6. Poprad 50 21 6 4 19 139:136 79



7. Žilina 50 16 3 6 25 124:148 60



8. Nové Zámky 50 11 7 4 28 112:167 51



9. Liptovský Mikuláš 50 10 5 10 25 110:145 50



10. Detva 50 10 2 3 35 105:175 37

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 6. Rais (Krištof, Paulovič), 38. Rais (Paulovič), 41. Slovák (Pupák, Versteeg), 55. Krištof (Mikúš, Paulovič) - 48. Smolka (Sojčík). Rozhodovali: Novák, Stano - Synek, Šefčík, vylúčení: 9:6 na 2 min., navyše: Deveaux (Trenčín) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2827 divákov.



Nitra: Lawson - Rais, T. Milam, Ordzovenský, J. Milam, M. Versteeg, Mir. Pupák, Rýgl, Korím - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Kovacs - Kutálek, Bradley, H. Ručkay - Macík, J. Ručkay, Šiška



Trenčín: Valent - Romančík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Pač - Radivojevič, Ölvecký, J. Bezúch - T. Varga, Smolka, Sojčík - Gašparovič, Dlouhý, Mikula - D. Hudec, J. Švec, Deveaux



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Ja by som pochválil Nathana Lawsona, ktorý dnes odchytal výborný zápas, svojím istým prejavom dával sebavedomie obrane a od toho sa to odvíjalo. Začiatok z pohľadu spolupráce nebol optimálny, ale tým, že sme sa ujali vedenia, tak sme ten zápas mohli lepšie kontrolovať. Rozhodli ubránené oslabenia, keďže bolo veľa vylúčených. Fauly na útočnej polovici sme hráčom vyčítali, pretože nabudúce sa to proti súperovi, akým je Trenčín, nemusí vyplatiť."



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Úvod nebol z našej strany zlý, ale dnes rozhodla realizácia šancí. Keď sa nevieme presadiť pri toľkých presilovkách, tak nemôžeme v Nitre zápas zvládnuť. Máme dva dni na vylepšenie, aby sme odohrali lepší zápas. Dnešný zápas rozhodlo to, že sme sa nepresadili viac ako jedenkrát."

MsHK DoXXbet Žilina - HC Košice 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)



Góly: 4. Kozák (R. Hruška, M. Tvrdoň), 36. Andersons (R. Hruška), 51. Kozák (Hatala, Húževka) – 8. Jenčík (Kessel, Miklík), 16. Pacan (Dudáš, Miklík), 17. Suja (Šedivý, Spilar), 32. Pacan (Kafka, Miklík), 40. Kafka (Miklík, Koch), 46. Miklík (Kessel). Rozhodovali: Müllner, Lokšík – Kollár, Krajčík, vylúčení: 2:8 na 2 min., navyše: Pospíšil 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, striedania: 41. Mikoláš za Tomeka – od 46. Košice s Vrábeľom, 627 divákov.



Žilina: Tomek (41. Mikoláš) – Hatala, Kozák, Mich. Roman, Juraško, Andersons, P. Mikuš, Mendrej, Mazanec – Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň – Konečný, Holovič, Klimenta - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka,



Košice: Lundström – Kessel, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Ovčačík – Miklík, Pacan, Kafka – Spilar, Suja, Jenčík – Šoltés, T. Klíma, Koyš – Hričina, Boltun, Petráš



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Vstup do zápasu sme mali taký, ako sme si predstavovali. Dali sme gól, ale v druhej našej presilovke sme zle striedali, dostali sme góly, potom ďalšie lacné góly. Mali sme v ďalšom priebehu viacero presiloviek, aj šancí na góly, ale veľmi sa na ne nadrieme. Dali sme síce tri góly, ale všetky strelili obrancovia, takže v útoku sme dnes zlyhali."



Roman Šimíček, tréner Košíc: "Pripravili sme sa zodpovedne, pretože sme vedeli, že to nebude ľahký zápas. Dostali sme síce prvý gól, ale dali sme potom tri rýchle góly. Dokázali sme vždy rýchlo odpovedať na góly domácich, aj v momentoch, kedy hrali Žilinčania dobre. Jediná vec, ktorú musíme vytknúť tímu, je veľký počet vylúčených na našej strane. Robili sme veľa hlúpych faulov, dostali sme sa aj do dvojnásobnej nevýhody. Sme radi, že sme vyhrali, aj kvôli tomu, že brankár Lundström mal dnes narodeniny."



HC'05 iClinic B. Bystrica - HC Nové Zámky 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)



Góly: 5. Tamáši (Ďatelinka), 16. Bartánus (Hohmann, Tamáši), 25. Hohmann (Brittain, Mihálik), 34. Bartánus (Faille), 37. Asselin (Bortňák, Faille), 59. Kubka (Faille, Asselin) - 31. Lorraine (Tužinský), 53. Rehák (Plášil). Rozhodovali: Lauff, T. Orolin - Rojík, Gegáň, vylúčení 5:4, presilovky 1:0, v oslabení 1:0, 2425 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Pretnar, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Delisle, Trecapelli, Sedlák, Brejčák - Asselin, Faille, Giľak - Hohmann, Tamáši, Bartánus - Lamper, Bortňák, Brittain - Gabor, Češík, Kabáč



HC Nové Zámky: Baroš - Novák, Plášil, Hruška, Jass, Husák, Salija, Šimek, Tužinský - Zbořil, Šimun, Dubec - Varga, Jurík, Hřebejk - Lorraine, Novotný, Škoda - Saulietis, Ondrušek, Rehák



Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Zápasy po reprezentačnej prestávke bývajú ťažké. Začali sme solídne, tlačili sme sa do bránky, hlavne v prvej tretine a padli z toho góly. Súper bol nebezpečný z protiútokov, my sme mali optickú prevahu. Inak sme zápas zvládli v poriadku, až na niekoľko zaváhaní v tretej tretine, to sme mali hluchú päťminútovku a súper znížil, šiesty gól nás však dostatočne upokojil."



Miroslav Mach, tréner N. Zámkov: "Nemali sme šancu, Banská Bystrica hrala výborne, do tela. V útoku sme sa sústredili na predbránkový priestor, aj na počte striel však bolo vidieť, že sa nám ťažko presadzovalo."





Na snímke zľava Marek Bartánus a Éric Faille (Banská Bystrica) sa radujú z gólu v zápase 50. kola Tipsport Ligy v hokeji medzi HC'05 iClinic Banská Bystrica - HC Nové Zámky 25. februára 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

HK Poprad - HKM Zvolen 3:5 (0:2, 0:2, 3:1)



Góly: 41. Heizer (Paločko), 46. Paločko (Ježek, Kováč), 49. Štrauch (Hvila) - 14. Chovan (Kytnár), 19. Šišovský (Chovan, Kováčik), 31. Flick (Kytnár), 40. Flick (Coffman, Chovan), 60. Špirko (Obdržálek, Coffman).



Rozhodovali: D. Konc, J. Konc – Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1066 divákov.



Poprad: Kováč – Brejčák, König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Ježek – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Paločko, Heizer, Buc – Bondra, Paločko ml., Abdul – M. Nagy, Hvila



Zvolen: Macintyre – Bokroš, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Síkela, Zeleňák – Matis, Coffman, Flick – Šišovský, Kytnár, Chovan – Puliš, Špirko, Obdržálek – Török, Fekiač, Ďaloga



Marcel Ozimák, tréner Popradu: "My sme paradoxne v prvej tretine vytvorili požadovaný tlak, ale nevedeli sme prekonať hosťujúceho brankára. Hostia vyťažili z minima maximum a dali nám dva góly. Druhá tretina bola z nášho pohľadu najhoršia. Mysleli sme si, že nejakým krásnym spôsobom si budeme puk posúvať do prázdnej brány. Za mňa prvá a tretia tretina áno, ale s druhou spokojný nie som. V závere sme hrali vabank. Dostali sme gól do prázdnej bránky, prehrali sme. Ideme do ďalšieho zápasu, chystáme sa a verím, že sa vyvarujeme ležérnosti."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Do zápasu sme nevstúpili príliš sebavedome. Poprad nás tlačil a mal tam niekoľko šancí, z ktorých však na naše šťastie nedal gól. My sme kontrovali a po druhej tretine to vyzeralo na celkom solídny výsledok, ale sme sa uspokojili. To by sme neboli my, kedy sme si nedokázali skomplikovať život. Som rád, že sme vyhrali. Zápas sme chceli dotiahnuť do víťazného konca, lebo sme do Popradu prišli po tri body."





MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 07 Orin Detva 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 23. Uhrík (Vybíral) - 54. Sládok (Žilka, Gašpar), 62. Mar. Chovan (Videlka, Milý). Rozhodovali: Štefik, Fridrich – Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1061 divákov.



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Moravčík, Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Nitriansky, Bača – R. Rapáč, Piatka, Laco – Števuliak, Langhammer, Huna – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Lištiak, Uhrík, Vybíral



Detva: Viarbitsky – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gachulinec, Jendroľ – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Gašpar, Milý – Ščurko, Murček, Videlka – Roth, M. Surový, Andrisík



Marek Uram, tréner Liptovského Mikuláša: "Do zápasu sme nastúpili zle. Dostali sme sa síce do vedenia, ale nedali sme druhý gól. Potom nás súper potrestal za naše fauly a predĺženie je už potom iba lotéria."



Jozef Turek, tréner Detvy: "Podali sme disciplinovaný výkon a nakoniec sme dostali iba jeden gól. Hrali sme výborne, hráči kryli strely a ich výkon bol podporený skvelým výkonom brankára."



Bratislava 25. februára (TASR) - V nedeľnom zápase 50. kola hokejovej Tipsport Ligy zvíťazila Banská Bystrica nad Novými Zámkami 6:2 a patrí jej vedúca pozícia v tabuľke. V súboji medzi Nitrou a Trenčínom (4:1) už v oboch tímoch nastúpili aj hráči, ktorí reprezentovali Slovensko na ZOH v Pjongčangu. Viac radosti ako Tomáš Starosta a Peter Ölvecký mala domáca dvojica Michal Krištof - Matej Paulovič.Obe mužstvá nastúpili do zápasu už aj s hráčmi, ktorí reprezentovali Slovensko na ZOH v Pjongčangu. Nitrianska dvojička Krištof – Paulovič pripravila prvý gól zápasu, ktorý strelil v 6. minúte Rais – 1:0. V 8. minúte mal príležitosť na vyrovnanie Mikula, ale zaváhanie pri rozohrávke domácich nevyužil. V 13. minúte znovu dobre režíroval nitriansku presilovku Krištof a po jeho prihrávke nastrelil Mikúš ľavú žŕdku. Druhá tretina bola rozkúskovaná a priniesla až sedem vylúčení. Veľkú príležitosť mal v 30. minúte Slovák, ktorý však nepremenil nariadené trestné strieľanie. V 37. minúte sa ocitli domáci v prečíslení, ktoré zakončil Šiška strelou priamo na hruď Valenta.O minútu neskôr sa pretlačil do protiútoku Rais a druhým gólom v zápase poslal domácich do dvojgólového vedenia. Trenčania mali ťažkú úlohu pred treťou tretinou a ešte viac im to sťažil Slovák. Domáci útočník hneď v úvodnej minúte ušiel trenčianskej obrane a zavesil nad lapačku Valenta – 3:0. V 46. minúte mal na hokejke zníženie Gašparovič, ale jeho strela skončila iba na hornej žrdi. O dve minúty neskôr už brankár Lawson prvýkrát kapituloval, keď ho prekonal dôrazný Smolka – 3:1. V 50. minúte mohli definitívne zlomiť odpor Trenčanov Paulovič s Krištofom, ale druhý menovaný nedostal ideálnu prihrávku a prečíslenie zakončil iba do bočnej siete. V 55. minúte ukázal svoje majstrovstvo Krištof, ktorý si puk stiahol až za bránkovú čiaru a následne zasunul puk za chrbát ležiaceho Valenta.Oceliari začali v Žiline lepšie, ale po Šoltésovej nevyužitej šanci v 2. minúte pykali. Domáci hrali presilovku, po Hruškovej strele sa dostal k vyrazenému puku Kozák a do odkrytej brány skóroval. Ďalšiu šancu hostí mal na konci 6. minúty Jenčík, ale v poslednej chvíli pomohol Tomekovi jeden z domácich bekov. Jenčík sa tak presadil až v oslabení, keď potrestal zlé striedanie domácich a strelou švihom vyrovnal. Košičania sa chytili a ďalší gól pridali v presilovke, keď Kanaďan Pacan nemal problém pod Dudášovej prihrávke trafiť spred brány do siete. V 17. minúte už bolo 3:1 pre hostí, keď Šedivý vybojoval puk, od modrej ho poslal na Tomeka, ale ten nemal šancu zareagovať na Sujov teč. V závere tretiny pohrozili aj domáci, ale po Dudášovom faule si vybojovali iba presilovku. Tú "vlci" dohrávali v druhej tretine, ale nevyužili ju rovnako, ako chvíľu po jej skončení ďalšiu. Početnej výhode sa hostia ubránili aj do tretice a napriek šanciam domácich udržiavali stále dvojgólový náskok. V 32. minúte ho zvýšili, keď protiútok Miklíka s Kafkom dotiahol do gólu Pacan. Domácim sa podarilo v 36. minúte znížiť nenápadnou strelou obrancu Andersonsa od modrej, ale 8 sekúnd pred druhou sirénou zvýšil opäť na rozdiel troch gólov z dorážky Kafka.Do tretej tretiny nastúpil do domácej brány Mikoláš. "Vlci" sa mohli dostať do zápasu v úvodnej päťminútovke, ale nevyužili ani takmer minútovú výhodu o dvoch hráčov. Na jej konci zahodili aj nemožné a v 46. minúte ich za to potrestal výborne hrajúci Miklík. Ten sa pohral s obranou i brankárom domácich a bekhendom do prázdnej brány zvýšil. Zápas bol pevne v rukách hostí, domáci sa však predsa len gólovo pripomenuli v 51. minúte druhým presným zásahom Kozáka, ktorý švihom od modrej trafil presne za Lundströma. Zápas sa už len dohrával, "vlci" premrhali aj ďalšiu presilovku, a tak si Košice odviezli spod Dubňa zaslúžené tri body.Domáci mali podľa očakávania zápas pevne vo svojich rukách. V prvej tretine im dva góly stačili na to, aby ho mohli aj pokojne dohrať a keď pridali v druhej ďalší, odbudli im aj prípadné starosti. V 5. min Tamáši využil bojovnosť Ďatelinku pri mantineli, s jeho nahrávkou naložil príkladne a po dlhej kľučke prvýkrát prekonal bekhendom Baroša v bránke. V 16. min zasa vynikol gólovo strelou z medzikružia Bartánus po spolupráci s Hohmannom a v 25. min to bol opäť Hohmann, ktorý z ostrého uhla prekrásne vymietol 'šibenicu'. Okrem samotných gólov si 'barani' vypracovali množstvo šancí, prestriedali sa pri nich Tamáši, Bartánus, Asselin, Gabor i Bortňák, navyše v 12. min nepremenil trestné strieľanie Lamper. V 31. min sa predsa len hostia, ktorí si dovtedy vypracovali len pár možností, dočkali, keď Lorraine zužitkoval vyrazený puk.Na odpoveď domácich sa dlho nečakalo, najskôr Češík nastrelil hornú žŕdku a v rovnakej 34. min pri prečíslení s Faillem presne namieril v oslabení Bartánus. Znížiť mohol Zbořil v 37. min pri samostatnom nájazde, o tom, ako zakončovať, ukázal vzápätí v presilovke Asselin s virtuóznym uvoľnením pred bránkou. Vzruch do zápasu priniesla ešte pred koncom tretiny aj tvrdá bitka pomstiteľa Bartánusa s vinníkom Dubecom. Podobné vášne sa už do záverečnej časti nepreniesli, dohrávalo sa pokojne, domáci spokojní s výsledkom, hostia zmierení s prehrou. O kozmetické úpravy sa postarali ešte v 53. min šťastným spôsobom spoza bránky Rehák, keď nastrelil brankára Lukáša a Kubka strelou od modrej v 59. min.Popradčania proti Zvolenčanom nastúpili po olympijskej prestávke opäť bez "matadora" Arneho Krotáka. Za jeho návrat do mužstva a na ľad už popradskí fanúšikovia spisujú petíciu. Deje sa tak počas sezóny, ktorá mala byť pre držiteľa viacerých hokejových rekordov rozlúčková. Domáci mali prevahu iba prvých 10 minút a z aktivity vyťažili iba nastrelenú žrď z hokejky Štraucha. Postupne opraty zápasu prevzali hostia. V 14. minúte ušli do prečíslenia a na konci peknej akcie posúval puk do prázdnej brány tieňovo bránený Chovan. Minútu pred koncom tretiny išli hostia do dvojgólového vedenia, keď krátku presilovku pretavil na gól dorážkou Šišovský."Kamzíci" nevedeli rozbehnutému súperovi vzdorovať ani v prostrednej časti hry. V presilových hrách, ktoré trénovali počas reprezentačnej prestávky, sa neudržali ani len pred hosťujúcou bránkou. Keď za Kováčovým chrbtom skončila ľahká strela Ulrycha od modrej, Zvolenčania viedli už o tri góly. Tesne pred odchodom na druhú prestávku sa kurióznym spôsobom presadil legionár J. R. Flick. Využil zlé postavenie Kováča v bránkovisku a s prispením jeho výstroja poslal puk do siete z takmer mínusového uhlu - 0:4. Zápletku zápasu vrátil už po pár sekundách hry v tretej tretine domáci Heizer. Matúš Paločko ho našiel vtipnou zadovkou spoza bránky a MacIntyre nemal šancu reagovať - 1:4.Po strete Ťavodu s Mlynarovičom sa domáci útočník zranil a stretnutie nedohral. V následnej presilovke sa elegantne cez celé klzisko preštrikoval Matúš Paločko a zavelil tak ku stíhacej jazde "kamzíkov". Hosťujúca lavička reagovala oddychovým časom, ale Popradčanov ním nepribrzdila. V 49. minúte sa okolo bránky hostí obtočil Štrauch a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 3:4. Až do konca riadneho hracieho času dobíjali domáci zvolenskú bránu, no pri hre bez brankára spečatil výhru hostí gólom do prázdnej brány Špirko.Pre hokejistov Liptovského Mikuláša bol zápas veľmi dôležitý, ak chcú pomýšľať na postup do playoff. Po dvoch minútach mal dobrú šancu hosťujúci Videlka, ale sám proti Košarišťanovi skóre stretnutia neotvoril. Na opačnej strane mal dobrú príležitosť Števuliak, jeho pokus však zlikvidoval Viarbitsky. Detvania boli nasledujúce minúty aktívnejší. Hrozili najmä pred bránkoviskom, lenže Košarišťan si v prvej tretine udržal čisté konto.Skóre zápasu sa napokon menilo v úvode druhej tretiny. Domáci sa dostali do výrazného tlaku, keď Viarbitskeho zasypali viacerými strelami a napokon sa ujalo zakončenie Uhríka. Liptáci mali dobrú šancu na ďalší gól hneď o dve minúty, lenže Piatka ani na viackrát neuspel. V 32. minúte sa prezentoval peknou individuálnou akciou Huna, ten však mieril iba do žrde. Detvania sa dostali do väčšieho tlaku iba v závere druhej tretiny počas dvojminútovej presilovky, ale do vážnej príležitosti sa nedostali.Hostia sa tešili z vyrovnania až v tretej tretine. V 54. minúte sa Sládok ocitol medzi kruhmi a presnou strelou nedal Košarišťanovi žiadnu šancu. Mikulášania mali v nasledujúcom priebehu k dispozícii dve dvojminútové presilovky, ale vytúženého gólu sa už nedočkali. O víťazovi napokon rozhodlo predĺženie, v ktorom boli úspešnejší Detvania. Tí si tak z Liptova odvážajú dva body po rozhodujúcom góle Chovana.