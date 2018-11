Tipsport liga: Košice podľahli Budapešti, Žilina prehrala s Nitrou

HC Košice - MAC Budapešť 4:8 (1:3, 3:3, 0:2)



Góly: 6. Galamboš (Šoltés, Hričina), 30. Haščák (Šedivý), 32. Dudáš, 38. Haščák (Brophey, L. Nagy) - 4. Odnoga (Szabad), 8. Bodó (Orban, Langkow), 10. Langkow (Bodó, Orban), 25. Bugár (Brown, Pozsgai), 29. Orban (Bodó, Pozsgai), 38. Terbócs (Kreisz), 41. Brown (Klempa, Vokla), 52. Dudás (Nagy, Terbócs). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Gajan, Smrek, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 3843 divákov. Zmeny: 37. M. Nagy namiesto Habala, 52. Habal namiesto M. Nagya (Koš.).



zostavy a striedania:



HC Košice: Habal (37. M. Nagy, 52. Habal) - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, McDowell, Dudáš, Šedivý - Žitný, Brophey, L. Nagy - Haščák, Klíma, Kafka - Hričina, Galamboš, Šoltés - Jokeľ, Suja, Petráš - Hudák



MAC Budapešť: Rajna – Pozsgai, Bugár, Burt, Fejes, Vokla, Dudás, Szigeti – Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Kreizs, K. Nagy, Terbócs – Odnoga, Majoross, Szabad



Peter Bartoš, asistent trénera HC Košice: "Predstavovali sme si to inak. Začali sme zle a viezlo sa to celých 60 minút. Nastúpilo 22 hráčov a nedá sa hádzať vinu na jednotlivcov. Každý si musí uvedomiť, kde spravil chybu a čo má spraviť inak. Bude dôležité pokračovať v tvrdej práci a zvládnuť nedeľňajší zápas."



Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Už v domácom zápase proti Košiciam sme siahali na body a do Košíc sme prišli so zámerom, aby sa nám to tentoraz podarilo. Chýbalo nám viacero dôležitých hráčov, ktorých sme nahradili mladými, no pre úspech v tomto zápase sme spravili veľa. Mali sme aj šťastie, ale to k športu patrí. Sme veľmi radi za toto víťazstvo."

Na snímke hokejista Košíc Tomáš Hričina (vľavo), brankár MAC Budapešť Miklós Rajna a jeho spoluhráč Chris Bodó (druhý sprava) počas zápasu 19. kola Tipsport Ligy HC Košice - MAC Budapešť 2. novembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta

MsHK DOXXBet Žilina - HK Nitra 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)



Góly: 25. Dom. Rehák (Hrazdíra), 27. Bárta (Podešva) – 28. Čaládi (Mezei), 28. Majdan (Morrison), 30. McCormack (Lantoši, Majdan), 30. Kerbashian. Rozhodovali: Lokšík, Rencz (Maď.) – Vyšný, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 826 divákov.



Žilina: Horčička – Bagin, Kučný, Žilin, Mendrej, Matejka, Pastor – Milý, Podešva, Bárta – Rud. Huna, Surovka, Jenčík – J. Ručkay, Húževka, Síkela – Mokrohájsky, Dom. Rehák, Hrazdíra



Nitra: Šimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Pupák, Rácz, Korím – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Scheidl, Kerbashian, Buček – Majdan, Bortňák, B. Rapáč – Šiška, Richard, Fominych - Čaládi



Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny: "Na začiatku sme prežili tlak súpera, ktorý sme čakali. Potom sme vyrovnali hru a šli sme aj do vedenia, ale počas necelých troch minút sme po vlastných chybách štyrikrát inkasovali. Ovplyvnilo to našu hru a nedostali sme sa späť do zápasu, hoci sme bojovali a snažili sa o zakončenie."



Andrej Kmeč, asistent trénera Nitry: "Sme radi, že sme získali tri body, aj keď víťazstvo sa nerodilo ľahko. Prvú tretinu sme mali opticky navrch, ale čistých šancí sme si veľa nevypracovali. Potom sa to zlepšilo, no súper šiel do vedenia 2:0. Nám sa však podarilo v extra krátkom čase zápas otočiť, strelili sme štyri góly. V tretej časti robil súper všetko pre to, aby vyrovnal a my sme si to niekedy komplikovali. Mohli sme ju odohrať aj lepšie, ale dôležitejšie sú pre nás tri body."

DVTK Jégesmedvék Miškovec - HK Poprad 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 34. Szirányi (Ritó, Vas), 52. Milam (Pance), 65. Magosi – 18. Mlynarovič (Brejčák, Takáč), 19. Bondra (Svitana, Kozák). Rozhodovali: Korba, Kalina – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 3:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1705 divákov.



Miškovec: Vay – Kiss, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda – Magosi, Galanisz, Miskolczi – Kulmala, Vas, Pance – Harrison, Loiseau, Somogyi – Vincze, Hajós, Ritó



Poprad: Vošvrda – Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, Kozák, Erving, Fabian – Václav, Mlynarovič, Takáč – Koyš, Zagrapan, Kundrik – Bondra, Heizer, Svitana – Macík, Belluš



Glen Hanlon, tréner DVTK: "V prvom rade sa chcem poďakovať fanúšikom, ktori nám vytvorili úžasnú hokejovú atmosferu. Hra bola veľmi rýchla vo vysokom tempe. Našou úlohou je pripraviť hráčov pre národnú reprezentáciu a v tomto zápase sa mohli od súpera učiť rýchlej hre. Poprad hrá hokej vo vysokej rychlosti a s myšlienkou. Prvá formácia hostí mala hráča iba juniorského veku. Vôbec to nebolo vidieť, hrali naozaj fantasticky."



František Štolc, asistent trénera Popradu: "Bola tu vynikajúca atmosféra. Prvú tretinu sme boli lepší a postupne sme sa dostali do dvojgólového vedenia. Žiaľ, chybami sme súpera posadili na koňa a vrátili do zápasu. Do tretej tretiny sme šli s cieľom ubrániť výsledok, ale pri toľkých vylúčených hráčoch sa to nedá."

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)



Góly: 39. Kytnár (Drgoň, Michal Chovan), 39. Špirko (Vandane, Vandas), 40. M. Halama (Lušňák, Růžička), 45. Šišovský (Lušňák, Vandane) – 53. T. Varga (Holenda), 55. Radivojevič (Bližňák). Rozhodovali: M. Novák, Adamec – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2807 divákov.



Zvolen: Skapski – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Růžička, Drgoň, Pöyhönen – Vandas, Špirko, S. Petráš - Lušňák, M. Halama, Šišovský – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Marcinek, P. Halama, Andrisík



Trenčín: M. Valent - Rýgl, Luža, Holenda, Bohunický, Kovář, Frühauf, Niko – Radivojevič, Sojčík, O. Mikula – Bartovič, Sádecký, M. Hecl – T.Varga, Bližňák, Ölvecký – D. Hudec, Švec, Pardavý ml.



Bratislava 2. novembra (TASR) - Prinášame vám výsledky 19. kola hokejovej Tipsport ligy.Nespokojnosť košických trénerov s výkonmi niektorých hráčov vyústila do nezaradenia útočníkov Netíka a Spilara do zostavy. Na výkone domácich v prvej tretine sa to však pozitívne neprejavilo, skôr naopak. Zmätok Košičanov pred vlastnou bránkou v 4. minúte využil Odnoga a hostia išli do vedenia. Skóre 0:1 však dlho nevydržalo, keďže v 6. minúte sa domácim vydaril únik dvoch proti jednému, v ktorom skóroval Galamboš po Šoltésovej prihrávke. Košičania však doplácali na chyby v obrane, v 8. minúte si zle prebrali hráčov pred Habalom a Bodó upravil na 1:2. Ďalšia kombinácia hostí, tentoraz v presilovke v 10. minúte, priniesla ich tretí gól, keď skóroval Langkow - 1:3. O kontaktný gól sa v 15. minúte snažil Pulli, jeho strelu však zastavila žŕdka Rajnovej bránky.Nespokojní košickí diváci nešetrili piskotom, ktorý sa vystupňoval v druhej tretine. Ani košický brankár Habal nemal svoj deň, v 25. minúte mu po strele Bugára predkĺzol za chrbát puk, ktorý predtým vyrazil nad seba - 1:4. Nenápadná strela Orbana v 29. minúte prekĺzla Habalovi - 1:5. V gólovo úrodnej druhej tretine Košičania dvihli hlavy, góly Haščáka v oslabení a Dudáša v presilovke znamenali skóre 3:5. Dôležitý gól hostí však v 39. minúte strelil Terbócs, ktorý upravil na 3:6. Po šiestom góle došlo k striedaniu košických brankárov, Habala nahradil Matúš Nagy. Haščák ešte do druhej prestávky upravil na 4:6, čím Košice opäť vrátil do zápasu.Nádeje domácich na úspešný výsledok však výrazne klesli už po 14 sekundách tretej tretiny, keď Brownov pokus prekvapil Nagya - 4:7. Košičania sa viackrát dostali do útočného pásma, ich hre však chýbala sebaistota. Hostia bez problémov kontrolovali svoj náskok, ktorý bol od 52. minúte už štvorgólový. Obranca Dudáš si efektne poradil s Klímom a aj brankárom Nagyom, ktorý sa po góle na 4:8 vrátil na striedačku. Fanúšikovia košického tímu reagovali skandovaním pokrikov "Takú hanbu sme tu nemali" a aj ironického "desať, desať". Ďalší gól však už v Steel aréne nepadol. Pre Košičanov to bola tretia prehra v rade, pre Budapešť prvé trojbodové víťazstvo na ľade súpera.Žilinčania, ktorých sužujú zranenia opôr, chceli doma potvrdiť body dovezené z Budapešti, ale proti gólovo rozbehnutým Nitranom sa v úvodnej desaťminútovke iba bránili. Hostia však zahadzovali jednu príležitosť za druhou, "vlci" sa ubránili a postupne hru vyrovnali. V 12. min mohol dokonca otvoriť skóre Surovka, ktorý sa na modrej dostal k puku, ale sólový nájazd zakončil blafákom, ktorý Šimboch zlikvidoval. Nitrania potom nevyužili ani prvú početnú výhodu zápasu, podobne ako domáci polminútovú presilovku na konci tretiny.Nitra prežila aj zvyšných 90 sekúnd presilovky, ďalšiu potom sama nevyužila a domáci na to reagovali gólmi. V 25. min unikol Rehák, jeho strela síce skončila na konštrukcii bránky, ale od chrbta brankára Šimbocha sa odrazila na radosť domácich do siete. O necelé dve minúty skončila strela Bártu od modrej v bránke Nitry a zdalo sa, že domáci sú na koni. Nitrania ich však z neho najskôr za 16 sekúnd gólmi Čaládiho a Majdana zhodili a vyrovnali. Za ďalších 45 sekúnd McCormackom v presilovke a Kerbashianom utiekli na 4:2. Celý tento štvorgólový uragán hostí pritom trval iba 143 sekúnd a Žilinčanom nepomohol ani oddychový čas po treťom inkasovanom góle. Gólostroj Nitranov sa však potom zastavil a domáci aspoň v presilovkách hosťom "podkúrili".V tretej časti sa "vlci" snažili o kontaktný gól, ktorým by zdramatizovali zápas, ale napriek veľkému úsiliu sa im ho nepodarilo streliť postupne ani v jednej z troch presiloviek, ktoré hrali po troch trestoch kapitána Nitranov Mezeia. Potom sa dvakrát previnili domáci a prakticky si tak zahatali cestu za bodmi, ktoré si všetky odviezli domov pod Zobor hostia.Aktívnejší boli od začiatku zápasu hostia, ktorým patrili i prvé vážnejšie strelecké pokusy. Domáci prvýkrát pohrozili po chybe Ervinga v strednom pásme, akcia druhého útoku Miškovca sa ale gólom neskončila. V 12. minúte mali domáci výhodu presilovej hry, počas ktorej sa nedokázali usadiť v útočnom pásme. Po jej skončení si Popradčania vypracovali v krátkom slede dve vyložené šance, Macík a po ňom ani Takáč ale brankára Miškovca neprekonali. Hostia sa otváracieho gólu zápasu dočkali na konci 18. minúty. Puk pred brankára Vaya potiahol Brejčák a v neprehľadnej situácii sa najlepšie zorientoval Mlynarovič - 0:1. Už o minútu viedol Poprad o dva góly.Počas signalizovaného vylúčenia domácich vyrazil brankár Miškovca strelu Svitanu iba pred seba a tiesnený Bondra poslal puk do siete. Po prestávke sa najprv na ľade dlho nič dramatické nedialo. Domáci však postupne hru vyrovnali a začali byť nebezpečnejší. Expolóziou radosti vybuchli tribúny v 34. minúte. Obranca Szirányi poslal ľahký puk na bránku a ten na prekvapenie všetkých skončil za chrbátom Vošvrdu - 1:2. Od tohto momentu to pred bránkou Popradu viackrát "horelo". Diváci v Miškovci ožili a elektrizujúca atmosféra hnala ligového nováčika do útoku. Peknými akciami bavili fanúšikov hráči prvého útoku domácich Miskolczi a Magosi. Vyrovnanie mal po prihrávke Vasa na hokejke v 37. minúte Miskolczi, jeho delovku zrazil v poslednej chvíli na ochrannú sieť obetavý Takáč.Výkon posledného tímu tabuľky vygradoval v tretej tretine. Hneď na jej začiatku mali hostia výhodu 97 sekundovej presilovej hry 5 na 3, tú však po pár sekundách zmaril faulujúci Magosi. V rovnovážnom stave sa Svitana dopustil hrubej chyby, po ktorej sa sám na Vošvrdu rútil Harrison, brankár Popradu jeho nájazd zneškodnil. Časté vylúčenia pokračovali ďalej. V 50. minúte mali domáci opäť výhodu dlhej presilovky o dvoch hráčov. Počas nej si tréner Glen Hanlon vyžiadal oddychový čas. Zodpovednosť na seba vzal obranca Milam, ktorý prepáli všetko, čo mu stálo v ceste - 2:2. Tlak "ľadových medveďov" trval ďalej. Rozhodnúť mohol minútu a pol pre koncom riadnej hracej doby legionár Kulmala, jeho strela iba tesne minula horný roh bránky Popradu.V Miškovci sa tak predlžovalo. Na konci predĺženia predviehol krásnu individuálnu akciu Magosi a dokonal tak obrat výsledku. Domáci útočník blafákom zmiatol Vošvrdu a elegantne zasunul puk za jeho chrbát - 3:2.Trenčania hneď v úvodnej minúte pohrozili a mohli ísť do vedenia. Sojčík a Sádecký však na Skapskiho "nevyzreli". Zvolen až v deviatej minúte vyslal prvú nebezpečnejšiu strelu na bránku. Spoza protihráča zakončil Šišovský, Valent bol na mieste. Dostatočne ho preveril až teč M. Halamu a pri náprahu Kytnára z pravého kruhu mu pomohla žŕdka. Aj preto odchádzali mužstvá na prestávku expresne rýchlo za bezgólového stavu.V druhej tretine mali viac z hry domáci, ale dlho sa nedokázali presadiť. Kytnár neuspel zoči – voči brankárovi Dukly, keď zakončoval neúspešne až dvakrát a v presilovke sa neujal ani teč Lušňáka. V 35. minúte mohli hostia otvoriť skóre duelu. Bližňák išiel sám na bránku, no Skapski dobre zasiahol a z dvoch metrov ho potom nepokoril ani Pardavý. Zvolenčanom napokon vyšla tretia presilovka v rade. Kytnár spoza bránky poslal puk do korčule Valenta, odkiaľ putoval medzi žrde. Ešte v tej istej minúte trenčianska obrana nechala veľa priestoru pred bránkou Špirkovi a ten toho aj využil, zvýšil na 2:0. A vzápätí padol i tretí gól. Po prihrávke Lušňáka bol sám pred Valentom M. Halama a vychutnal si ho. Za 63 sekúnd dal Zvolen tri góly a hral pre ľudí, ktorí sa hokejom bavili.Na začiatku tretej tretiny Trenčania nevyužili prvú presilovku v zápase, jedinú vážnejšiu príležitosť mal Rýgl. Domáci následne udreli už v pätici, Šišovský si pekne obhodil zadáka Dukly a v páde efektne zakončil – 4:0. Piaty gól mal na hokejke v prečíslení dvoch na jedného Lušňák v oslabení, Valenta neprekonal, a tak sa tešil na opačnej strane súper. Z kruhu vystrelil presne k žrdi Varga, Skapski nič nevidel, keďže mu clonili až dvaja hráči. V 54. minúte však podržal tím pri tutovkách Radivojeviča a Mikulu, no i tak po pár sekundách kapituloval. Hostia vyšachovali zvolenskú defenzívu a Radivojevič sa pred odkrytou bránkou nemýlil – 4:2. V závere Trenčín odvolal brankára, hral v šestici, no nezdramatizoval zápas. Naopak Chovan a Vandas sa takmer trafili do opustenej bránky.