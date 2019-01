Andrej Kollár putuje z Nitry do USHL

Kollár dostal po juniorskom šampionáte ponuku z najlepšieho tímu USHL Muskegon Lumberjacks, ktorú sa rozhodol prijať.

Nitra 31. januára (TASR) - Mladý slovenský hokejový útočník Andrej Kollár dohrá aktuálnu sezónu v zámorí, 19-ročný stredný útočník odchádza z Nitry do zámoria. Po juniorskom šampionáte dostal ponuku z najlepšieho tímu USHL Muskegon Lumberjacks, ktorú sa rozhodol prijať.



Informoval o tom oficiálny web HK Nitra. "Bolo našim záujmom Andreja udržať. Chceli sme, aby zostal v Nitre, ale nakoniec sme mu nebránili v šanci, ktorá sa mu naskytla. Bude to určite preňho skúsenosť nielen do hokejovej kariéry, ale aj do života. Sme dohodnutí, že po sezóne si s Andrejom sadneme a budeme spolu hovoriť o možnostiach našej ďalšej spolupráce," povedal k odchodu hráča prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.