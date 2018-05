Brankár MacIntyre nebude pokračovať vo Zvolene, Drgoň predĺžil zmluvu

Kanadský gólman uprednostnil lukratívnejšiu ponuku.

Zvolen 28. mája (TASR) - Brankár Drew MacIntyre nebude pokračovať v hokejovom HKM Zvolen. Kanaďan uprednostnil lukratívnejšiu ponuku. Tipsportligista o tom informoval na svojom webe.



"Napriek enormnému úsiliu sa nám Drewa nepodarilo udržať. Vo Zvolene bol spokojný po každej stránke a hneď po sezóne aj prejavil ochotu v HKM zotrvať. Dostal však jednoducho istú ponuku, ktorej my nemôžeme konkurovať a prijal ju," vysvetlil manažér HKM Vlastimil Plavucha.



Vo Zvolene ale bude pokračovať obranca Adam Drgoň, zmluvu predĺžil o dva roky. "Som rád, že sa nám v tíme podarilo udržať spoľahlivého obrancu Adama Drgoňa. Dohodli sme sa s ním a zaistili si jeho služby na dve sezóny," uviedol Plavucha. V minulej edícii Tipsport Ligy zasiahol Drgoň do 47 duelov, v ktorých nazbieral 19 bodov za 8 gólov a 11 asistencií. V polovici februára mu sezónu predčasne ukončilo zranenie. "Verím, že v novej sezóne sa mi zdravotné problémy budú vyhýbať a tých zápasov bude podstatne viac. So Zvolenom som uzavrel kontrakt na dve sezóny, pretože tu vidím len pozitívne veci. Klub má vysoké ambície a tomu sú vytvorené zodpovedajúce podmienky a zázemie," povedal Drgoň.