Bulík nepokračuje v Banskej Bystrici, 4 mladíci zamierili do I. ligy

Skúsený Bulík bol v tíme trénera Dana Cemana na skúške, na ktorej si však nevybojoval kontrakt.

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Bulík napokon nebude pokračovať v klube HC '05 iClinic Banská Bystrica. Štvorica mladých hráčov banskobystrického klubu zamierila v rámci striedavých štartov do prvoligovej Spišskej Novej Vsi. Klub o tom informoval na oficiálnej webstránke.



V prvoligovom tíme Spišskej Novej Vsi budú získavať skúsenosti so seniorským hokejom štyria kmeňoví hráči Banskej Bystrice - Daniel Šebest, Dávid Pastucha, Félix Petrinec a Ján Sarvaš. "V juniorke nastal problém s tým, že je u nás veľa hráčov narodených v roku 1998 a pravdepodobne by nás tréner striedal. Naskytla sa možnosť hrať prvú ligu v Spišskej Novej Vsi, tak sme využili. S vybavením striedavého štartu nám pomohol tréner Norbet Javorčík. Verím, že ma pôsobenie v prvej lige posunie ďalej," uviedol Daniel Šebest pre klubovú stránku banskobystrického klubu.