Dávid Bondra bude hrať aj naďalej za Poprad

Bondra dlhodobo plánoval ostať v Poprade, na jeho plánoch nič nezmenila ani účasť na majstrovstvách sveta.

Poprad 22. júla (TASR) - Slovenský hokejista Dávid Bondra si bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres HK Poprad. Informovala o tom oficiálna webová stránka "kamzíkov". O Bondru bol po štarte na MS v Dánsku záujem z iných klubov, 25-ročný útočník sa však rozhodol zostať na Slovensku.



"Už pred šampionátom som povedal, že pre moju kariéru bude asi najlepšie, ak zostanem v Poprade. To sa veľmi nezmenilo ani po účinkovaní v reprezentácii. Mám príležitosť hrávať v kvalitnom mužstve a navyše v domácom prostredí. Nebolo to ťažké rozhodovanie. Keď som videl záujem zotrvať v Poprade aj od ostatných kvalitných hráčov, ako je napríklad Patrik Svitana, zjavne nie som sám, kto to tu vníma v pozitívnom duchu. Nechcem nič predbiehať, ale táto sezóna môže byť kvalitná a úspešná. Aj keď som ešte prednedávnom bojoval na ľade, už teraz sa neviem dočkať toho, ako vykorčuľujem opäť na ten popradský," uviedol Bondra.