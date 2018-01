Davydov sa vrátil do hokejového Popradu, Detva získala Sitnikova

Popradský obranca Iľja Davydov začal sezónu 2017/18 pod Tatrami a za Poprad odohral 18 zápasov.

Poprad/Detva 4. januára (TASR) - V zápase 33. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HC '07 Orin Detva a HK Poprad (1:3) predstavili oba tímy ruské posily. V domácom drese absolvoval debut útočník Vitalij Sitnikov, v drese Popradu sa po krátkej anabáze v KHL opäť objavil Iľja Davydov. Obaja by mali vo svojich kluboch pôsobiť do konca aktuálnej sezóny.



O Sitnikovom príchode do Detvy sa hovorilo už dlhšie, 36-ročný útočník absolvoval debut v prvom zápase v prvom kole kalendárneho roka 2018. "Príchod Vitalija do Detvy je ďalším krokom prezidenta a majiteľa klubu Róberta Ľuptáka k zlepšeniu výkonov nášho tímu, ktorý trápila hlavne koncovka a premieňanie vytvorených príležitostí," uviedla na margo Sitnikova oficiálna webstránka detvianskeho klubu. Ruský útočník doteraz pôsobil výlučne v ruských súťažiach. V KHL odohral celkovo 392 zápasov za Jekaterinburg, Chanty-Mansijsk a Čerepovec, v ktorých získal 63 gólov a 108 asistencií.



Popradský obranca Iľja Davydov začal sezónu 2017/18 pod Tatrami a za Poprad odohral 18 zápasov. Po nich dostal ponuku z KHL, ale na skúške v klube Lokomotiv Jaroslavľ neuspel a tak sa na základe dohody vrátil do HK Poprad.



Trenčín angažoval na hosťovanie útočníka Mareka Růžičku

Vedenie tipsportligového hokejového klubu HK Dukla Trenčín angažovalo českého útočníka Mareka Růžičku. Premiéru v novom drese absolvoval v zápase 33. kola na ľade HC Košice a v trenčianskom klube bude hosťovať do konca januára. Pre TASR to potvrdil tréner "vojakov" Peter Oremus.



Angažovanie Růžičku je reakciou vedenia Dukly na absenciu viacerých útočníkov. "Marek bude u nás na hosťovaní do 31. januára," uviedol tréner Dukly Peter Oremus. Kmeňový hráč českého extraligistu z Třinca nastupoval v aktuálnej sezóne v druhej najvyššej českej súťaži. V drese HC Frýdek-Místek odohral šesť zápasov, v ktorých získal päť kanadských bodov za dva góly a tri asistencie. Na konte má aj 112 zápasov v najvyššej českej súťaži s bilanciou 12 gólov a 11 asistencií.