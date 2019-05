TIPSPORT LIGA: Fínsky útočník Pelamo posilní HK Poprad

Robustný center (191 cm, 88 kg) odohral sezónu 2018/2019 v druhej najvyššej fínskej súťaži.

Poprad 1. mája (TASR) - Fínsky útočník Jesse Pelamo sa stal novou posilou tipsportligového klubu HK Poprad. Pre 24-ročného centra pôjde o prvé pôsobisko mimo rodnej krajiny. Popradský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Zistil som si nejaké veci o lige a mužstve. Všetko to znelo zaujímavo a mimoriadne pozitívne z pohľadu mesta aj hokejovej organizácie. Som si vedomý, že štýl v slovenskej lige a aj samotný hokej bude odlišný od toho, na čo som bol zvyknutý vo Fínsku. Ja sa však na túto výzvu mimoriadne teším, rovnako ako na prvý tréning či zápas. Som presvedčený, že ma pôsobenie v Poprade môže posunúť ďalej a aj ja dokážem pomôcť klubu," uviedol Pelamo pre hkpoprad.sk.



Robustný center (191 cm, 88 kg) odohral sezónu 2018/2019 v druhej najvyššej fínskej súťaži. V drese KeuPa HT v nej odohral celkovo 62 zápasov, v ktorých nazbieral 55 kanadských bodov za 19 gólov a 36 asistencií. "Sme radi, že sme sa dohodli so silným a produktívnym útočníkom. Všetci sme presvedčení, že ideálne zapadne do našej predstavy hry v budúcej sezóne. Určite bude pre mužstvo prospešný," poznamenal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.