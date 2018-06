Hanlon povedie Miškovec v Tipsport Lige

Šesťdesiatjedenročný Kanaďan príde podľa klubového webu do Miškovca koncom júla a hneď začne s prípravou na nový ročník.

Miškovec 19. júna (TASR) - Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Glen Hanlon povedie maďarský tím DVTK Jegesmedvék Miškovec v premiérovej sezóne v Tipsport Lige. Šesťdesiatjedenročný Kanaďan príde podľa klubového webu do Miškovca koncom júla a hneď začne s prípravou na nový ročník.



"Veľmi sa mi páčila vízia a projekt, ktorý mi manažment načrtol. Povedali mi, kam tím smeruje a kam ho chcú posunúť v nasledujúcich rokoch. Hlavným dôvodom prijatia tejto ponuky bolo pripojiť sa k nadšeniu, ktoré tento klub obklopuje po vstupe do Tipsport Ligy," uviedol Hanlon pre webstránku maďarského vicemajstra. "Chceme hrať rýchly hokej s rýchlym prechodom z obrany do útoku, samozrejme potrebujeme byť disciplinovaní a veľkú pozornosť budeme klásť špeciálnym herným situáciám. Dobre poznám aj slovenskú súťaž, keďže som na Slovensku dva roky pracoval. Teším sa na pôsobenie v novom klube."



Hanlon sa tak vráti na Slovensko, kde viedol národný tím v rokoch 2010-2011. Uplynulé dve sezóny pôsobil v klube kanadskej juniorskej WHL Vancouver Giants, kde bol zároveň aj manažér. V minulosti viedol aj reprezentácie Bieloruska a Švajčiarska.