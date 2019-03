TIPSPORT LIGA: Bystricu delí od postupu už len jedna výhra

Štvrtý zápas 1/4-finále Kaufland play off Tipsport Ligy:



HC 07 Detva - HC'05 iClinic Banská Bystrica 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)



Góly: 11. Asselin (Faille, Zigo), 23. Faille, 39. Zigo (Asselin, Southorn). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Gajan st., Tvrdoň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Kuklev (Detva) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 926 divákov.



Josef Turek, tréner Detvy: "My sme dreli, ale, bohužiaľ, bolo to také upracované, nebolo to dobré ako včera, boli sme pomalší v osobných súbojoch. Potom sa to v priebehu zápasu zlepšilo, keď sme rotovali zostavu, ale rozhodli presilové hry súpera, keď sme urobili fauly, ktoré v danej chvíli nič neriešili a to rozhodlo. Dnes to bol výborný výkon súpera."



Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to opäť veľmi intenzívny zápas. Úloha splnená, ustrážili sme prvú päťku súpera, stálo nás to veľa roboty v obrannom pásme, ale presilovky boli výborné, takže zápasový plán bol splnený."



Stav série: 1:3



HC 07 Detva: Petrík – Betker, Mart. Chovan, Sládok, Golian, Kuklev, F. Fekiač, D. Jendroľ, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Hodgson, V. Fekiač, Gašpar – Tibenský, McLean, Král – Török, M. Surový, Mart. Ďaloga



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Williams – Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Mihalik, Nemčík, Biro – Asselin, Faille, Zigo – Šoltés, T. Surový, M. Lunter – Bartánus, A. Šťastný, Koper – Matoušek, Češík, Gabor – Kabáč

Detva 14. marca (TASR) - Hokejistov HC'05 iClinic Banská Bystrica delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy. Úradujúci majster triumfoval vo štvrtom štvrťfinálovom dueli na ľade HC 07 Detva 3:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedie 3:1 na zápasy. O postupe môže rozhodnúť v nedeľu 17. marca v domácej aréne (18.00 h).Úvodná tretina priniesla rýchly hokej, s množstvom príležitostí Bystrice, ktoré pramenili z nervozity na domácich hokejkách. Hostia sa od začiatku do Detvy zahryzli a otvoriť skóre mohol Ďatelinka už v 17. sekunde. Vzápätí mohol prekonať bezmocného Petríka Asselin, ale nemieril presne.Prvá väčšia príležitosť Detvy sa zrodila v 5. min, Ščurkov pokus bekhandom zasiahol len Williamsa. V 8. min. darovala Bystrica domácim výhodu presilovej hry, v ktorej dvakrát nebezpečne pálil od modrej Chovan, ale ani v jednom prípade bránku netrafil. V 10. minúte si nakorčuľoval za Petríkovu bránu Faille, našiel voľného Asselina a ten strelou do protipohybu domáceho brankára otvoril skóre - 0:1.Detva mohla vyrovnať v tej istej minúte, no úplne osamotený Puliš mieril vysoko nad. Vyrovnanie mal na hokejke aj Král, ktorý v 15. min. vystrelil spomedzi kruhov, ale Williams jeho strelu pohotovo vytlačil betónom mimo priestoru bránky.Druhá časť sa začala presilovou hrou, po vylúčení Fekiača. Po skrumáži pred brankárom Petríkom, ktorý zostal ležať na ľade, dorazil puk do odkrytej bránky z uhla Faille a zvýšil na 2:0 pre hostí. Vzápätí mal obrovskú príležitosť McLean, ktorý po prihrávke Krála vypálil z prvej priamo na Williamsa, táto situácia však vyrovnávajúci gól nepriniesla.V 27. minúte ohrozil bránku domácich prudkou strelou od modrej čiary Bartánus, ale Petrík puk vyrazil ľavým betónom. V 30. min. našiel Hodgson prihrávkou z otočky Gašpara a ten z prvej vystrelil na bránku hostí, Williams si s touto strelou poradil.Hostia neustále tlačili, z čoho pramenili množiace sa chyby na strane Detvy. Na neprimeranú tvrdosť doplatili v 35. minúte, keď najskôr oslabil svoj tím kapitán Sládok a po vypršaní presilovky dostal vyšší trest Kuklev za faul na Šťastného. Chybu v obrane počas presilovky využil Zigo, ktorý nikým nebránený nakorčuľoval pred bránku z ľavej strany, bekhendom do ľavého horného rohu nedal šancu Petríkovi a zvýšil na 3:0 pre "baranov".Tretia tretina sa začala gólovou príležitosťou Matoušeka, ktorý sa ocitol sám pred Petríkom, potiahol si puk do pravej strany a pokúšal sa ho dotlačiť cez jeho betóny. Detva sa snažila o kontaktný gól, ale hostia im pozornou hrou v obrane neumožňovali vytváranie si príležitostí.V 45. min. sa Bystričania v prečíslení dvaja na jedného rútili na detviansku bránku Asselin a Faille, ale prvý menovaný na puk nedočiahol. V 53. minúte prešiel cez Fekiača Lunter, jeho strelu spomedzi kruhov však Petrík vytlačil ľavým betónom.V 57. min. mohli hostia zvýšiť náskok, ale Matoušek trafil len dobre postaveného Petríka. Dvadsať sekúnd pred koncom ešte Ďatelinka opečiatkoval brvno detvianskej bránky. "Barani" si svoj náskok ustrážili a tešili sa zo zaslúženého víťazstva 3:0.