TIPSPORT LIGA: Hokejisti Detvy nestačili na HK Nitra

HC 07 Detva - HK Nitra 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)



Góly: 8. Ščurko (Murček, Betker) - 32. McCormack (Majdan), 37. Buček (Slovák), 60. Majdan. Rozhodcovia: Novák, Fridrich - Tvrdoň, Rojík, vylúčení: 9:8, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



HC 07 Detva: Petrík - Mar. Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, Jendrol - Ščurko, Murček, Puliš - Török, V. Fekiač, Žilka - Král, McLean, Tibenský - Ďaloga, Mat. Chovan, Surový



HK Nitra: Šimboch - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, Versteeg, Korím - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Čaládi, Rapáč - Minárik, Hrušík, Pätoprstý

Detva 26. februára (TASR) - Detva herne ovládla prvú tretinu zápasu, dobre sa pohybovali a dostávali Nitranov pod tlak. Hostia mohli otvoriť skóre už v prvej minúte, keď Kerbashian zachytil prihrávku domácej obrany, ale stroskotal na pozornom Petríkovi. Nebezpečnú strelu na Šimbocha vyslal v 2. minúte Martin Chovan, ale puk sa len odrazil od jeho výstroje. V 8. minúte sa Detvania dostali do prečíslenia, Murček si potiahol puk popri pravom mantineli, krížnou prihrávkou našiel na osamoteného Ščurka, ktorý strelou do ľavého horného rohu brány poslal Detvu do vedenia 1:0. Nitra mala príležitosť na vyrovnanie v presilovej hre, ale Detvania pozornou hrou nedovolili hosťujúcim hráčom ohroziť Petríka. V závere tretiny si domáci zahrali dve presilové hry za sebou, ale nedokázali zvýšiť svoj náskok. 20 sekúnd pred koncom oslabil svoj tím Versteeg a daroval domácim ďalšiu početnú výhodu.Nitrania začali tretinu oslabení, ale domáci sa nedokázali usadiť v útočnom pásme. Veľmi šikovne sa pred bránu hostí preštrikoval Žilka, ale jeho strelu mal Šimboch pod kontrolou. Príležitosť zvýšiť skóre mal v 25. minúte na hokejke Puliš, ktorý strieľal z ľavého kruhu, ale Šimboch puk vytlačil mimo priestoru svojej brány. Podobná situácia sa zopakovala na opačnej strane, keď z ľavej strany prudkou strelou ohrozil Petríka Majdan, ale ani táto strela gólom neskončila. V 27. minúte poslal Puliš krížnu prihrávku na Murčeka, ktorý sa pokúšal zblízka dotlačiť puk do brány, ale Šimboch bol opäť na svojom mieste. Vyrovnávajúceho gólu sa hostia dočkali v 32. minúte, keď im Detvania darovali dvojnásobnú presilovú hru. Majdan našiel na modrej čiare McCormacka a ten strelou bez prípravy vyrovnal na 1:1. V 34. minúte ušiel domácej obrane Buček, ktorého F. Fekiač zastavil až za cenu faulu a rozhodca za hákovanie nariadil trestné strieľanie. V samostatnom nájazde uspel brankár Petrík a pokračovalo sa naďalej za vyrovnaného stavu. Detva doplatila na faul Puliša a v 37. minúte druhým prsilovkovým gólom zblízka otočil skóre v prospech Nitry Buček.Záverečná tretina bola poznačená množstvom vylúčení na oboch stranách. V 42. minúte mal vyrovnanie na hokejke domáci kapitán Sládok, ale puk po jeho strele skončil len na ľavej žrdi. V 48. minúte mal ďalšiu príležitosť na vyrovnanie Murček, ale ani jeho prudká strela z ľavej strany gólom neskončila. O minútu neskôr neuspel Puliš, ktorý strieľal spomedzi kruhov. Pozorný Petrík sa niekoľkokrát vyznamenal dobrými zákrokmi, čím svoje mužstvo držal naďalej v hre. V 59. minúte strielal z ľavej strany Murček, ale puk len presvišťal popri pravej žrdi súperovej brány. Vzápätí na opačnej strane neuspeli Buček ani Lantoši a Slovák zblízka prestrelil prázdnu bránu. Domáci sa v závere pokúšali o vyrovnanie hrou bez brankára, ale inkasovali gól z hokejky Majdana, čím definitívne rozhodli o konečnom výsledku 3:1 v prospech Nitry.Josef Turek, tréner Detvy:Antonín Stavjaňa, tréner HK Nitra: