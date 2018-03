TIPSPORT LIGA: Košice zdolali v 3. štvrťfinálovom zápase B. Bystricu

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:2 po predĺž. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 27. Pacan (Nagy), 58. Miklík (Šedivý, Čížek), 62. Spilar - 40. Bartánus (Hrnka, Hohmann), 50. Asselin (Skalický, Faille) Rozhodovali: J. Konc, Stano - Smrek, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Pulli (Koš.) a Asselin (B. Bys.) obaja 10 min. OT za pästný súboj, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 5087 divákov.

/stav série: 1:2/



HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Koch, Pulli, Michalčin, Pavúk - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Šoltés - Kafka, Klíma, Hovorka - Hričina, Petráš, Koyš - Vrábeľ

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Pretnar, Gélinas, Delisle, Brejčák - Bortňák, Hrnka, Lamper - Bartánus, Bubela, Hohmann - Asselin, Faille, Skalický - Kabáč, Češík, Brittain - Gabor

Košice 21. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v treťom zápase štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy nad HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:2 po predĺžení a znížili stav série na 1:2. O ich víťazstve rozhodol v 2. minúte predĺženia Gabriel Spilar. Štvrtý duel série hranej na štyri víťazstvá je na programe vo štvrtok 22. marca od 18.00 opäť v košickej Steel aréne.Domáci hokejisti nastúpili s jednoznačným cieľom znížiť stav nepriaznivo sa vyvíjajúcej série. Pred búrlivou kulisou sa hral od úvodných minút bojovný zápas plný nasadenia. Nechýbalo množstvo osobných súbojov a v prvej tretine sa tímy prezentovali najmä dôraznou defenzívou. V jej závere mali viac z hry Košičania, ktorí však neskórovali ani po šanciach Hovorku či Suju.Aj úvod druhej časti bol o obojstranne pozornej hre založenej na aktivite najmä v obrane. Bezgólové skóre zmenil v 27. minúte košický útočník Pacan, ktorý prekvapil brankára Lukáša nenápadnou strelou zo strednej vzdialenosti. V 31. minúte mali Košičania presilovku, ale bližšie ku gólu boli hostia. Češík však po úniku neprekonal Habala. V 35. minúte nevyužili presilovku ani Banskobystričania a obranca Koch krátko po návrate z trestnej lavice nastrelil žŕdku bránky hostí. Tí v závere druhej časti vystupňovali tlak, šance mali Hrnka i Brittain, no Habal dlho odolával. Pol minútu pred druhou sirénou ho však zblízka prekonal Bartánus, ktorý využil dôraz na hranici bránkoviska.Gól "do šatne" hostí povzbudil a tí boli v prvej polovici tretej časti aktívnejším tímom. Viac sa hralo pred košickým brankárom Habalom a hosťom sa viackrát podarilo zovrieť súpera na dlhší časový úsek. Ich aktivita vyústila do gólu na 1:2, keď Skalický našiel pred bránkou Asselina a ten zblízka nezaváhal. Banskobystričania sa v závere sústredili na ubránenie tesného náskoku, no tento zámer im nevyšiel. Košičanom sa predsa len podarilo vyrovnať, keď strelu Šedivého v 58. minúte jemne tečoval Miklík - 2:2.V predĺžení rozhodol o košickom víťazstve Gabriel Spilar, ktorý v 62. minúte dorazil puk do Lukášovej bránky.