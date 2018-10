TIPSPORT LIGA: Košice zdolali Nitru a udržali sa na čele

HC Košice - HK Nitra 3:1

Góly: 6. Nagy (Pretnar, Brophey), 43. Suja (Galamboš, Netík), 46. Haščák (Pretnar) - 39. Lantoši (Blackwater, Slovák). Rozhodovali: Snášel, Rencz - Váczi (obaja Maď.), Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3952 divákov.



HC Košice: Habal - Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, McDowell, Dudáš, Koch - Spilar, Brophey, Nagy - Netík, Galamboš, Kafka - Haščák, Krajňák, Suja - Hričina, Klíma, Žitný - Petráš



HK Nitra: Foltán - McCormack, Mezei, Rais, Rácz, Mir. Pupák, Sloboda - Scheidl, Slovák, Lantoši - Rapáč, Bortňák, Hrušík - Buček, Richard, Blackwater - Šiška, Čaládi, Pätoprstý - Fominych, Mrázik



MsHK DOXXbet Žilina – MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3

Góly: 19. Beránek (Matejka, Hvila), 20. Bárta (Balej, Jankovič), 38. Hvila (Bagin, Matejka), 60. Kučný (Hvila, J. Ručkay) - 2. Rich. Huna (Rób. Huna, Nádašdi), 36. Vybíral (Števuliak, Piatka), 41. Piatka (Oško, Števuliak). Rozhodovali: Jonák, Müllner – Šefčík, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 502 divákov.



MsHK DOXXbet Žilina: Horčička – Kučný, Jankovič, Žilin, Bagin, Kučný, Matejka, Piegl, Mendrej, Pastor – Balej, J. Ručkay, Bárta – Rud. Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, Síkela, Beránek - Ondruš, Dom. Rehák, Hrazdíra



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Kislicin – Mezovský, Nádašdi, Kuráli, Suchý, J. Nemec, Korím, M. Bača, Fereta – Kriška, Rich. Huna, Rób. Huna – Uram, Lištiak, J. Sukeľ – Števuliak, Piatka, Oško – Žiak, Uhrík, Vybíral

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 2:4

Góly: 16. Murček (Ščurko, Chovan), 35. Valent (Tibenský, Sládok) - 9. Bartovič (Sádecký, Hecl), 26. Bohunický (Sojčík), 29. D. Hudec (M. Hudec, Švec), 49. Sojčík (Radivojevič, Pardavý). Rozhodovali: M. Novák, Kókai - Valo, Árkovics, vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše Holenda (Trenčín) 10 min za vrazenie na mantinel), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 501 divákov.



HC 07 Detva: Petrík – Mar. Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, Šimon, Jendroľ, Sládok, F. Fekiač – Ščurko, Murček, Puliš – Ďaloga, Magogin, Žilka – Surový, V. Fekiač, Král – Tibenský, P. Valent, Mat. Chovan



HK Dukla Trenčín: M. Valent – Rýgl, Luža, Cebák, Holenda, Bokroš, Bohunický, Špankovič, M. Hudec – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bartovič, Sádecký, Hecl – Varga, Bližňák, Mikula – D. Hudec, Pardavý, Švec



HKM Zvolen - MAC Budapešť 5:3

Góly: 2. Kytnár (Zuzin), 9. Šišovský (Špirko, Pöyhönen), 24. P. Halama (Vandane, Zeleňák), 54. M. Halama (Ulrych, Andrisík), 60. M. Chovan - 17. Brown (Burt), 37. Bodó (Dansereau), 52. Dansereau (Brown). Rozhodovali: Stano, Fridrich - Durmis, J. Tvrdoň, vylúčení 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1767 divákov.



HKM Zvolen: Tomek - Vandane, Pöyhönen, Růžička, Zeleňák, Roman, Drgoň, Čarnaok, Ulrych - Vandas, Špirko, Šišovský - Lušňak, Holovič, Petráš - Zuzin, Kytnár, Chovan - P. Halama, M. Halama, Andrisík



MAC Budapešť: Rajna - MacAulay, Garát, Burt, Vokla, Bukor, Pozsgai, Fejes - Dansereau, Brown, Klempa - Terbócs, Nagy, Pápa - Bodó, Langkow, Szabad - Odnoga, Kreisz, Majoross



Na snímke zľava Miklós Rajna (Budapešť), Michael Vandas (Zvolen) a Scott Macaulay (Budapešť) počas zápasu 9. kola Tipsport ligy v hokeji medzi HKM Zvolen - MAC Budapešť 5. októbra 2018 vo Zvolene. Foto: TASR - Dušan Hein

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:5

Góly: 6. Somogyi (Galanisz, Magosi), 52. Vas - 10. Asselin (Ďatelinka), 14. Asselin (Marshall), 23. Faille (Šťastný), 34. Török (Češík, Biro), 37. Marshall (Miller, Češík). Rozhodovali: Korba, Orolin - Jobbágy, Smrek, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:2, oslabenia 0:1, 1195 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján – Kiss, Crawford, Láda, Szirányi, Milam, Rusk, Vojtkó - Magosi, Vas, Harrison - Somogyi, Kulmala, Pance – Galanisz, Loiseau, Miskolczi - Vincze, Hajós, Ritó



HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Sloboda, Mihálik, Biro, Ďatelinka, Marshall, Miller, Giľák, Košecký - Sýkora, Faille, Šťastný - Asselin, Surový, Buc - Kabáč, Češík, Török - Gabor, Tamáši, Varga

MHC Mikron Nové Zámky - HK Poprad 2:1

Góly: 20. Zbořil (Novák, Bajtek), 52. Fábry (Andersons, Bajtek) - 8. Bondra (Koyš). Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - Kollár, Rojík, vylúčení: 4:10 na 2 min, navyše Bjalončik (Poprad) 10 min osobný trest, presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 1563 divákov.



MHC Mikron Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Novák, Juraško, Hatala - Nejezchleb, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Bajtek, Videlka, Rogoň - Jakúbek, Fábry, Ondrušek



HK Poprad: Vošvrda – Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, Kozák, Fabian, Erving, Česánek – Belluš, Mlynarovič, Svitana – Bondra, Paukovček, Takáč – Koyš, Heizer, Zagrapan – Macík, Bjalončík, Paločko





tabuľka:



1. Košice 10 8 0 0 2 35:16 24



2. Nové Zámky 10 7 1 0 2 29:14 23



3. Banská Bystrica 11 6 0 3 2 30:29 21



4. Zvolen 9 6 0 2 1 36:19 20



5. Nitra 10 5 1 0 4 31:24 17



6. Poprad 9 4 2 0 3 23:18 16



7. Liptovský Mikuláš 9 3 2 1 3 25:19 14



8. Trenčín 9 3 2 0 4 23:23 13



9. DVTK 10 4 0 1 5 31:39 13



10. Detva 10 3 1 0 6 22:29 11



11. Žilina 10 3 1 0 6 30:38 11



12. MAC Ujbuda 10 1 0 3 6 19:34 6



13. Slovensko U20 9 0 0 0 9 14:46 0

Košice 5. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom šlágri 9. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad HK Nitra 3:1. Pre "oceliarov" to bol už tretí triumf v rade a na čele tabuľky majú jednobodový náskok pred Novými Zámkami.Tie si na vlastnom ľade poradili s Popradom tesne 2:1 a rovnako ako východniari dosiahli ôsme víťazstvo v desiatich dueloch prebiehajúcej sezóny, jedno však až po predĺžení. V piatok rozhodol o ich triumfe gól Fábryho z 52. minúty.Naplno bodoval aj tretí tím tabuľky. Banská Bystrica dominovala na ľade nováčika DVTK Jegesmedvék Miškovec a odniesla si výhru 5:2. Nedarilo sa ani druhému maďarskému zástupcovi, MAC Budapešť prehral na štadióne štvrtého Zvolena 3:5 a s jedinou výhrou a šiestimi bodmi uzatvára ligovú tabuľku.V ďalšom zápase si MsHK DOXXbet Žilina pripísala tesný triumf nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 a Dukla Trenčín vyhrala v Detve 4:2.(1:0, 0:1, 2:0)Úvod zápasu patril herne aj gólovo domácim. Ich snahu o prvý gól podporila presilovka v 6. minúte, ktorú strelou spomedzi kruhov využil Nagy - 1:0. Nitrania postupne vyrovnali hru, viackrát sa dostali na dostrel Habalovej bránky, ale do vyloženej príležitosti sa dlho nevedeli dostať. Na 2:0 mohol v 10. minúte zvýšiť Krajňák, v úniku dvoch proti jednému však neskóroval.Hostia do druhej tretiny zlepšili pohyb aj ofenzívnu aktivitu a častejšie sa hralo pred košickým brankárom Habalom. Ten podržal svoj tím v úvode druhej časti pri presilovke Nitry, zmaril aj Šiškovu strelu bez prípravy či sľubnú príležitosť Bučeka. Dôležitý moment priniesla 39. minúta. V najväčšej šanci domácich v druhej časti najskôr neuspel Galamboš, ktorý neskóroval v brejku dvoch na jedného a v následnom protiútoku vyšla Lantošimu kľučka na Kocha i strela do Habalovho protipohybu - 1:1.Košičania však získali náskok späť už v 43. minúte. Na začiatku tretej časti síce nevyužili presilovku, ale po nej Suja prekvapil brankára Foltána strelou spoza hráča - 2:1. Košičania boli herne na koni, súperovi veľa nedovoľovali a od 46. minúty viedli už 3:1, keď presilovku o dvoch hráčov využil Haščák - 3:1. Hostia sa nevzdávali, blízko k znižujúcemu gólu boli v presilovke v polovici tretej časti, ale gól nepriniesol ani efektný prienik Blackwatera v 51. minúte. Košičanom sa darilo držať dvojgólový náskok aj vďaka pozornému Habalovi. Hostia skúsili v 59. minúte hru so šiestimi hráčmi, viackrát zovreli súpera v obrannom pásme, no ďalší gól už diváci nevideli.Peter Bartoš, asistent trénera HC Košice:Antonín Stavjaňa, tréner HC Košice:(2:1, 1:1, 1:1)Žilinčania v krajskom derby inkasovali už po 102 sekundách, keď sa po spolupráci bratskej dvojice Hunovcov v presilovke presadil pri ľavej žrdi Richard. V 4. min. mohol vyrovnať Bárta, ktorý zachytil rozohrávku hostí, ale jeho strela zazvonila na konštrukciu Kislicinovej bránky. Hral sa vyrovnaný hokej, šance boli na oboch stranách, ale brankári veľmi veľa vážnej práce nemali. V závere tretiny však domáci za 49 sekúnd otočili stav, keď sa najskôr v páde presadil český útočník "vlkov" Beránek a o chvíľu aj prudkou strelou jeho krajan Bárta.V druhej sa hralo svižne, prerušení bolo málo a hokej mal dobré tempo. V prvej polovici prostrednej tretiny hrali domáci trikrát presilovku, no početnej výhode domácich Liptáci odolali bez inkasovaného gólu. Ani jeden z tímov nemal prevahu, aj keď korčuliarsky boli na tom hostia o čosi lepšie. V 36. min. však Liptáci predsa len vyrovnali, keď pri signalizovanom vylúčení Števuliak prihral spoza Horčičku medzi kruhy a úplne voľný Vybíral brankára Žiliny prestrelil. Hostia sa však z vyrovnaného stavu netešili dlho, pretože "vlci" v 38. min. konečne využili presilovku a zásluhou strely švihom z hokejky Hvilu išli opäť do vedenia.Už v 48. sekunde tretej časti hry však zásluhou akcie Oška a dorážky Piatku Mikulášania opäť vyrovnali. Oba tímy hrali rýchlo, útočne, snažili sa strhnúť vedenie na svoju stranu, ale šancí bolo málo, a ak sa aj vyskytli väčšie, ako v prípadoch Krišku či Jankoviča, dokázali ich pozorní brankári na jednej či druhej strane zneškodniť. Vyrovnaný zápas smeroval do predĺženia, ale v závere sa domácim podarilo hostí uzamknúť nadlho v ich obrannom pásme a 11 sekúnd pred koncom strelou od modrej rozhodol o tesnom víťazstve Žiliny český obranca Jiří Kučný.Pavel Paukovček, tréner Žiliny:Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša:(1:1, 1:2, 0:1)Domáci sa súpera vôbec nezľakli a už v polovici 2. min Ďaloga zblízka zahodil stopercentnú šancu po prihrávke Žilku. Trenčania sa ale rýchlo prebudili, prebrali iniciatívu a vypracovali si viacero sľubných príležitostí, ktoré zneškodnil brankár Petrík. Prvú presilovú hru si vybojovali hostia po faule Murčeka, ale nedokázali si vypracovať vážnejšiu príležitosť. Hneď po jej skončení mohli otvoriť skóre domáci, ale Ščurko nedokázal tiesnený trenčianskou obranou zakončiť. V 9. min si aktívny Bartovič počkal na prihrávku úplne osamotený pri pravom mantineli a z uhla prestrelil Petríka. Na konci 10. min hrala Dukla ďalšiu presilovku, ale ani tá šancu zvýšiť skóre nepriniesla. Detva sa dočkala svojich veľkých príležitostí v 14. min, ale Ščurko, ani Puliš nedokázali Valenta prekonať. V 15. minúte putoval na trestnú lavicu Cebák a Detva tak mohla vyrovnať skóre zápasu. Najskôr sa ocitol pred Valentom úplne osamotený Murček, ale on a vzápätí ani Ščurko nedokázali skórovať. Dočkali sa v polovici 16. min, keď Murček lobom prekonal na ľade ležiaceho Valenta.Druhá tretina priniesla od úvodu vyrovnaný hokej, so šancami na oboch stranách, ale postupne začala Dukla opäť dominovať. Pri obojstrannom vylúčení po šarvátke Jendroľa s Ölveckým využili voľný priestor lepšie korčuľujúci hostia. Radivojevič sa dostal k odrazenému puku a od modrej čiary prestrelil Petríka. Zvýšiť mohol v obrovskej príležitosti Sojčík, ale ten milimetrovú prihrávku Radivojeviča nezužitkoval. Neuspel ani Hecl po prihrávke Bartoviča a v 29. min prišla ďalšia delovka od modrej, ktorou Denis Hudec zvýšil už na 3:0. Detva mohla korigovať výsledok v 32. min, ale strelu Martina Chovana Valent kryl. V týchto chvíľach bola na ľade prvá domáca formácia, ktorá dokázala hostí zavrieť vo vlastnom obrannom pásme. Vytvorili si aj dobrú príležitosť, ale Puliš po prihrávke Ščurka neuspel. Domáci naďalej pokračovali v dobýjaní trenčianskej bránky, čo vyvrcholilo gólom Valenta v 35. min. Detva dokázala zo svojho tlaku vyťažiť ďalšiu presilovú hru, v ktorej prvá formácia viackrát pohrozila, ale na gól to nestačilo.Do 3. tretiny vstúpili domáci mimoriadne aktívne. Zastavila ich však hneď na začiatku presilovka, po šarvátke domáceho kapitána. V nej sa oveľa lepšie zorientovali domáci. Najskôr Maroš Surový z hĺbky vlastného obranného pásma nakorčuľoval v samostatnom nájazde až pred brankára Valenta, ale gól z toho nebol. Rovnako o pár sekúnd zblízka neuspel ani Tibenský. Ďalšiu obrovskú šancu spálil Kuklev, ktorý pálil spomedzi kruhov po ukážkovej kombinácii Puliša so Ščurkom. Domáci aj po skončení oslabenia naďalej na ľade dominovali, na čo hosťujúca lavička musela reagovať a tréner Oremus si vyžiadal oddychový čas. Po ňom prišiel šok pre domácich, keď v 49. min posunul Radivojevič na Sojčíka a ten strelou pod brvno pridal štvrtý gól. Domáci se nevzdávali a neustále sa pokúšali o návrat do zápasu. Dokázali si vytvoriť tlak, ale všetky šance bezpečne kryl výborne chytajúci Valent. Záver tretiny bol poznačený nervozitou a šarvátkami, ale Trenčania si už svoj náskok ubránili.Josef Turek, tréner Detvy:Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína:(2:1, 1:1, 2:1)Favorit vyhrával po 1. tretine len toľko, koľko si zaslúžil. Po góloch Kytnára a Šišovského akoby si myslel, že ďalšie budú padať zákonite a že sa o ne nemusí ani poriadne pričiniť. V 17. min prišiel trest, v presilovke Burtovu strelu pohotovo stečoval Brown a vniesol do zápasu aj napätie. Zvolenčania najmä pri druhom góle ukázali kombinačnú zrelosť, inak sa do nej nepúšťali a nechali súpera až príliš veľa hrať. Veľkorysú ponuku využil, keď jeho gólu predchádzali aj šance, dvakrát Bodóa a Klempu. Pred prestávkou sa ešte Vandas pokúsil upokojiť situáciu, no stav v dobrej príležitosti nezvýšil.V druhej tretine napätie zostalo a domáci sa opäť akoby pohrávali s výsledkom. Najskôr už po 15 sekundách umožnili úplne voľnému Dansereauovi strieľať na Tomeka. V 24. min P. Halama dorazil puk do siete, zdalo sa, že súperovi Zvolenčania odskočia, mali na to príležitosť dva razy aj v presilovkách, no stal sa úplný opak. V 33. min ešte spálil šancu Nagy a v 37. min zužitkoval nahrávku Dansereaua spred bránky Bodó.Jednogólové vedenie v tretej tretine mohol zmeniť Kytnár v 42. min, svoj prienik však zbytočne skomplikoval prihrávkou. Bránka Maďarov bola pre Zvolenčanov akoby zakliata a dlho odolávala ich strelám, navyše v 52. min sa presadil strelou pod žŕdku v presilovke Dansereau. Až záver bol pre Zvolenčanov typický, v 54. min M. Halama strečoval do bránky strelu Ulrycha a pri power play hostí v 60. min do prázdnej bránky spečatil výsledok M. Chovan.Andrej Podkonický, tréner Zvolena:Gergely Majoross, tréner MAC:Patrik Halama, strelec gólu vo svojej premiére v súťaži:(1:2, 0:3, 1:0)Dianie v prvej tretine ovplyvnili presilovky, keď hráči na ľade premenili tri zo štyroch. Úvod vyšiel lepšie domácim, ktorí si od piatej minúty zahrali v početnej výhode a dokázali z nej vyťažiť vedúci gól. Z dorážky sa presadil Somogyi - 1:0. Bystričania odpovedali v desiatej minúte taktiež v presilovke. Ďatelinka prihral na ľavý kruh Asselinovi a ten prestrelil Adorjána - 1:1. Rovnaký hráč využil aj ďalšiu výhodu v 14. minúte a poslal hostí do vedenia. Bystričania mali šance aj pri treťom vylúčení domácich, no skóre sa do prestávky už nemenilo.Úradujúci majster sa však presadil krátko po nej a dokonca pri vlastnom oslabení. V 23. minúte ušiel domácej obrane Faille a zvýšil na 3:1. Bystričania pokračovali v aktivite, duel mali vo svojej réžii a neustále hrozili pred bránkou súpera. V 34. minúte vystrelil spoza kruhov Török, Adorjánovi puk vypadol a jeden z domácich obrancov si ho nešťastne zrazil do siete - 1:4. O tri minúty neskôr pridal Marshall už piaty gól a hostia kráčali jasne za víťazstvom.Hráčom Miškovca sa v tretej tretine ešte podarilo znížiť, keď sa v 52. minúte presadil Vas presnou strelou do horného rohu Williamsovej bránky. Duel už ale zdramatizovať nedokázali a tak zaznamenali druhú prehru v rade.(1:1, 0:0, 1:0)Ligový zápas, ktorý bol zároveň finále Vyšehradského pohára, začali domáci veľkou príležitosťou už po niekoľkých sekundách hry. Nejezchleb s Hruškom sa dostali do brejku, no druhý menovaný nezakončil ideálne. Na druhej strane unikla dvojica Macík – Bjalončík, ale Košarišťan bol pozorný. V úvodnom dejstve sa v Nových Zámkoch hral svižný a bojovný hokej a skóre sa zmenilo po prvý raz v 8. minúte. Košarišťan stihol ešte Koyšove zakončenie bekhendom vyraziť, no na Bondrovu dorážku bol už prikrátky. Domácim sa podarilo vyrovnať ešte v tej istej tretine, keď presná Novákova prihrávka našla Zbořila a ten bez problémov poslal puk do siete.Aj v druhej tretine pokračoval rýchly hokej. Boli to práve domáci hokejisti, ktorí mohli viackrát strhnúť vedenie na svoju stranu, no žiadnu z akcií nedoviedli do zdarného konca. V 36. minúte putoval na trestnú lavicu autor úvodného gólu, ale neujali sa ani pokusy Štraucha a Hrušku. Popradčania vzápätí pykali za zlé striedanie, ani to však na skóre nič nezmenilo.V 45. min si pekným prienikom vypýtal faul domáci Jakúbek, no ani táto početná výhoda gól nepriniesla. Najbližšie k nemu bola Hruškova presilovková formácia. Tlak Novozámčanov pokračoval, Ručkay pálil z prvej spomedzi kruhov nad Vošvrdovu bránu. Zhruba v polovici tretej tretiny dostali domáci za Bjalončíkov zákrok na Nováka výhodu 5-minútovej presilovky, ktorú však skrátilo Kudlovo vylúčenie. Pri hre 4 na 4 sa nakoniec domáci dočkali. Andersons nahodil od modrej puk na bránku, kde ho do siete tečoval Fábry. Vďaka výhre si tak domáci odniesli zo zápasu nielen tri body, ale i celkové víťazstvo vo Vyšehradskom pohári.Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov:Roman Stantien, tréner Popradu: