Tipsport Liga: Trenčín nezvládol zápas s Nitrou

Góly: 56. Nagy (Koch, Slovák) - 56. Belluš (Karalahti), 65. Erving (Salija). Rozhodovali: Štefik, Stano - Rojík, Gajan, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 5707 divákov.



/stav série: 0:2/



HC Košice: Habal - Slovák, Koch, Derljuk, Šedivý, Čížek, Dudáš, Pulli - Sýkora, Brophey, Nagy - Spilar, Suja, Petráš - Šerbatov, Ignatuškin, Haščák - Jokeľ, Klíma, Lušňák - Žitný



HK Poprad: Vošvrda - Miner, Brejčák, Fabian, Petran, Erving, Salija, Karalahti - Svitana, Mlynarovič, Bondra - Takáč, Zagrapan, Buzzeo - Miller, Heizer, Abdul - Macík, Paukovček, Belluš - Paločko

Hlasy:

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Po prvom zápase sme si v kabíne povedali ostré slová o tom, že musíme byť dôraznejší. V tom sme sa aj zlepšili, ale nestačilo to. Momentálne sme vo veľmi ťažkej situácii. Musíme sa zdvihnúť a motivovať sa tak, aby sme zvládli oba zápasy v Poprade. O žiadnom peknom hokeji to nebude, ale o tom, kto bude mať väčšie srdce. Ten bude vyhrávať. Dnes sme dali do hry viac srdca než v prvom zápase, ale bolo to málo. K Lacovi (Nagyovi) sa musí gólovo pridať aj niekto ďalší. Z Popradu sa chceme vrátiť za stavu 2:2."



Roman Stantien, tréner HK Poprad: "Vedeli sme, že Košičania na nás "vyletia", a aj sme sa na to prichystali. Prvú tretinu sme ustáli, hoci domáci hrali výborne, dohrávali súboje. Opäť nás podržal brankár, ale aj obranná hra. To je to, čo v play off rozhoduje. Mali sme srdiečko, blokovali sme strely a verili sme vo víťazstvo. Po inkasovanom góle sa ukázala morálna sila nášho tímu. V predĺžení sme cítili, že Košice majú rešpekt. Mali sme aj viac šťastia."



Vladislav Habal, brankár HC Košice: "Dnes sme mali veľa príležitostí rozhodnúť zápas, ale nevyužili sme ich. Mali sme aj veľa presiloviek, tie však hráme katastrofálne. Do Popradu ideme vyhrať oba zápasy."



Martin Belluš, útočník HK Poprad, strelec gólu na 0:1: "Sme veľmi radi za toto víťazstvo. Je to až neuveriteľný pocit a máme veľkú radosť, že sme v Košiciach vybojovali oba zápasy. Poctivo sme bránili, čakali sme na chyby súpera a doviedli sme to do víťazného konca."



Góly: 5. Blackwater (Kerbashian, Majdan), 14. Scheidl (Kerbashian, McCormack), 21. Buček (Slovák, Morrison), 24. McCormack (Kerbashian, Lantoši) - 36. Mikula (Bokroš). Rozhodovali: Snášel, Babic - Soltész, Bogdaň, vylúčení: 14:14, navyše Korím 10 min za vrazenie na mantinel, Versteeg 10 min za zhodenie rukavíc (obaja Nitra) - Bohunický 10 min za zhodenie rukavíc, Sádecký 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, Hlinka 10 min za zhodenie rukavíc, Starosta 10 min za napadnutie hlavy a krku (všetci Trenčín), presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3377 divákov



/Stav série 1:1/



Nitra: Hanuljak - McCormack, Mezei, Morrison, Pupák, Rais, M. Versteeg, Korím - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Hrušík, Čaládi, Pätoprstý - Fominych



Trenčín: Valent - Rýgl, Starosta, Krejči, Cebák, Bokroš, Gula, Bohunický - J. Pardavý ml., Ölvecký, Sojčík - Bartovič, Sádecký, Hecl - T. Varga, Radjenovic, J. Švec - Mikula, Dlouhý, Hlinka - D. Hudec

Hlasy:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Potrebovali sme vyhrať a hráči tomu všetko podriadili, hrali so sebazaprením. Premenili sme dve presilovky, to nám veľmi pomohlo. Parádny zápas odchytal Hanuljak, ktorý dostal jediný gól po ofsajde."



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Zápas nebol z našej strany zlý, vytvorili sme si šance, ale realizácia nebola taká, akú sme si predstavovali. Určite v tomto zápase rozhodla naša nedisciplinovanosť, ktorú súper zužitkoval. Potom gól prišiel neskoro. Do ďalších zápasov musíme zlepšiť disciplínu, aby sme boli úspešní."

Góly: 24. Surovka (Ondruš, Dom. Rehák), 27. Beránek (Podešva), 34. Rud. Huna (Matejka) - 51. Toma (Chalupa). Vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Kalina, Rencz - Muzsik (obaja Maď.), Šoltés, 1215 divákov



Žilina: Fučík – Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Piegl, Turian, Mar. Hudec – Rud. Huna, Húževka, Jenčík – Bárta, J. Ručkay, Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Ondruš.



Michalovce: Trenčan – Korenko, Kolba, Novický, Košecký, Valečko, Bdžoch, Mesároš – Mašlonka, Piatak, Giľák – Róth, Linet, Safaraljev – Boiko, Cútt, Dvurečensky – Hamráček, Toma, Chalupa - Gavrik

Hlasy:

Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny: "Bola to pre nás ťažká situácia, pretože sme nehrali dva týždne súťažný zápas a chlapci sa museli znovu dostať do tempa. Prvá tretina podľa toho aj vyzerala, vzájomne sme sa oťukávali a my sme spoznávali súpera, ktorého sme poznali iba z videa. V druhej tretine sme strelili rozdielové góly a v tretej to síce bolo z našej strany ubojované, ale prvé víťazstvo si ceníme. Prvý krok zo štyroch je za nami a verím tomu, že sa budeme už len zlepšovať."



Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Bol som v napätí a očakávaní, ako vstúpime do série. Začiatok a prvá tretina bola z našej strany kvalitná, hrali sme, čo sme chceli a súpera sme držali na dištanc. Hrozili sme šancami a prečísleniami a snažili sme sa z toho niečo vyťažiť. V druhej časti sme, bohužiaľ, zaspali začiatok a aktívnejší domáci potrestali našu nedôslednosť v obrane dvomi gólmi. V tretej tretine sme naháňali zajaca za chvost, sily ubúdali. Ak by prišiel náš gól skôr, mohli sme zápas viac zdramatizovať, ale nepodarilo sa nám uspieť ani v presilovke. Chalani zistili, že môžu so Žilinou hrať. Musíme popracovať na detailoch v hre a bude to lepšie."

Košice 12. marca (TASR) - Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina zvíťazili v utorkovom prvom zápase baráže o Tipsport Ligu nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:1 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá. HK Poprad zvíťazil v druhom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy nad HC Košice 2:1 po predĺžení a v sérii vedú 2:0. Nitra zvíťazila nad Trenčínom 4:1 a vyrovnala stav série na 1:1.Košičania nastúpili do zápasu s cieľom vyrovnať sériu a v ich formáciách došlo k viacerým zmenám. Obranca Pulli nastúpil namiesto Pretnara, do zostavy sa nezmestil Kafka, trinásty útočník bol Žitný. Popradčania víťaznú zostavu nezmenili.Úvod prvej tretiny priniesol taktickú bitku, postupne sa však tímy viac dostávali pred brankárov a pribudlo aj šancí. Hostia mali v 6. a 8. minúte dve presilovky a hoci viackrát roztočili "kolotoč" okolo brankára Habala, viac než sľubnú príležitosť Millera nevyťažili. Košičania sa snažili o úvodný gól, no brankár Popradu Vošvrda bol veľkou prekážkou. Efektným "semaforom" zmaril strelu Šedivého, zneškodnil viacero košických striel v oslabení v 15. minúte a vychytal aj Nagya v jeho typickej pozícii medzi kruhmi.Podobný obraz hry priniesla aj druhá časť. Košičania v nej hrali tri presilovky, v ktorých si viackrát vytvorili tlak, ale hostia opäť predviedli mimoriadnu obetavosť. Zblokovali viaceré strely Košičanov, no bezgólový stav po dvoch tretinách bol veľkou zásluhou oboch brankárov. Košický Habal sa v druhej časti vyznamenal najmä po úniku Bondru.V 46. minúte nezmenila bezgólové skóre ani strela Šedivého, pred košickou bránkou neuspel Macík. V tretej časti sa hralo viac pred Vošvrdom, pribudlo ostrejších zákrokov a oba tímy si udržali vysoké nasadenie. Dlhé čakanie na gól sa skončilo v 56. minúte, keď na radosť skupiny fanúšikov hostí skóroval Belluš. Radosť Popradu však mala iba 8-sekundové trvanie, keďže z okamžitého protiútoku vyrovnal Nagy - 1:1. V riadnom hracom čase už gól nepadol, hoci po viacerých strelách boli k nemu bližšie Košičania.V predĺžení zmaril brankár Vošvrda sľubnú príležitosť Sujovi. V 65. minúte rozhodol o výhre hostí obranca Erving, ktorý prestrelil Habala.V 5. minúte otvoril skóre domáci Blackwater. Prvá tretina bola v znamení množstva trestov a na oboch stranách sa iskrilo. V 10. minúte to už zašlo priďaleko, keď Sádecký trafil ramenom hlavu Lantošiho, ktorý sa ťažko zdvíhal z ľadu. Rozhodcovia poslali trenčianskeho útočníka predčasne pod sprchy. V 14. minúte túto výhodu Nitrania využili zásluhou Scheidla - 2:0. V 18. minúte mohli domáci zvýšiť skóre hneď v dvoch prípadoch, keď sa do úniku dostal najskôr Buček a o pár sekúnd aj Čaládi, obaja však boli neúspešní. Rovnako pochodili na opačnej strane Rýgl a päť sekúnd pred koncom dejstva Sojčík, ktorý trafil žŕdku.V druhej tretine sa stále hral fyzický hokej s vylúčeniami, tvrdými súbojmi a šarvátkami. Už v úvode dal dôležitý tretí gól Nitry počas presilovej hry Buček. Aj v 24. minúte využili "corgoni" presilovú hru, keď od modrej vyslal bombu McCormack - 4:0. Trenčania sa pripomenuli až v 33. minúte, ale Hanuljak strelu Pardavého schoval do lapačky. Úspešnejší bol v 36. minúte Mikula, ktorý znížil na 4:1. Trenčania na chvíľu ožili a nabudiť sa ich snažil ešte Hlinka, ktorý sa pustil do bitky s Versteegom, obaja si rozdali niekoľko tvrdých rán.V úvode tretej tretiny mohol znížiť v presilovej hre Varga, ale Hanuljak sa výborne natiahol. V 52. minúte škaredo lakťom napadol Starosta do hlavy Lantošiho a dostal 10-minútový osobný trest. Nitriansky útočník po tomto zákroku už odišiel do kabíny a s ním aj Morrison s bolestivou grimasou. O minútu neskôr mal na hokejke piaty gól Majdan, ktorého efektne lapačkou vychytal Valent. Trenčania boli pod paľbou a Valent musel čeliť niekoľkým tutovkám Nitry. Dve minúty pred koncom sa už zdalo, že Trenčín ešte skóruje, ale puk sa iba oprel o žŕdku. Zápas sa už dohral bez zmeny skóre a Nitra vyrovnala stav série na 1:1.V prvej časti sa na celkom slušne zaplnenom žilinskom štadióne hral v dobrej kulise dobrý a vyrovnaný hokej. Prvú vážnejšiu šancu mali v 5. minúte domáci, ale Trenčan si poradil s pokusom Beránka. Hostia hrali od 8. minúty v početnej výhode, ale žilinskí hráči sa dokázali ubrániť a napádať rozohrávku súpera. V 14. minúte vychytal Trenčan pokusy Hvilu aj Surovku, ale potom na opačnej strane predviedol peknú akciu aj Michalovčan Boiko. Gólu sa diváci nedočkali ani po akcii Milého.V druhej tretine Žilinčania pridali a prišli aj góly. V 24. minúte Ondruš vystrelil na Trenčana, ten jeho pokus iba vyrazil a Surovka puk po spracovaní poslal do siete. Domáci začali postupne ovládať ľad a o štyri minúty už bolo 2:0, keď Trenčana prestrelil po prihrávke Podešvu z ľavej strany Beránek. Tréner hostí si vzal hneď nato oddychový čas, aby svojich zverencov upokojil. Pomohlo im to, hra sa opäť vyrovnala a viaceré nepríjemné situácie museli riešiť tak obrancovia Žiliny, ako aj brankár Fučík. V 34. minúte sa však domáci radovali z tretieho gólu, keď Matejka po obkorčuľovaní brány prihral voľnému kapitánovi Hunovi, a ten nezaváhal. Ani tento moment hostí nezlomil a stále sa pokúšali o kontaktný gól. V závere tretiny hrali aj presilovku, ale Žilina im v nej toho veľa nedovolila.Žilinčania prežili bez inkasovaného gólu aj skrátenú presilovku hostí v úvode tretej časti a boli naďalej lepším tímom. V dôležitých okamihoch sa prejavovali ich skúsenosti a hostí do ničoho vážnejšieho nepúšťali, naopak, sami sa snažili ešte o zvýšenie náskoku. V 51. minúte však hostia po spolupráci Chalupu s Tomom znížili a zápas dostal opäť väčší náboj. O chvíľu však ponúkli domácim 63-sekundovú výhodu o dvoch hráčov, no dobre sa v nej bránili a Trenčan neinkasoval. V záverečnej päťminútovke sa k presilovke dostali aj Michalovce, ale okrem pár striel, ktoré Fučík pokryl, v nej nič nevymysleli. Záver už si Žilina postrážila a ujala sa v barážovej sérii vedenia 1:0.