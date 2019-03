TIPSPORT LIGA: Popradskí hokejisti zvíťazili na ľade Košíc

HC Košice - HK Poprad 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Košice 12. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy 2018/2019 na ľade HC Košice 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0.v zápase dvakrát prišli o najtesnejší náskok, víťazný gól napokon strelil v 53. minúte obranca Marcel Petran. Druhý zápas je na programe v utorok od 18.00 opäť v Steel aréne.17. Brophey (Nagy, Slovák), 50. Haščák (Šerbatov, Derljuk) - 5. Buzzeo (Salija, Miller), 24. Mlynarovič (Svitana), 53. Petran (Karalahti, Buzzeo). Rozhodovali: Jonák, Adamec - Orolin, Kacej, vylúčení: 8:5 na 2 min., navyše Paukovček 10 min. OT za nešp. správanie a Mlynarovič (obaja Pop.) 5 min. + DKZ za narazenie zozadu, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 6017 divákov./stav série: 0:1/Habal - Slovák, Koch, Šedivý, Derljuk, Pretnar, Dudáš, Čížek - Spilar, Suja, Nagy - Sýkora, Brophey, Kafka - Haščák, Ignatuškin, Lušňák - Šerbatov, Klíma, Petráš - JokeľVošvrda - Miner, Brejčák, Fabian, Petran, Erving, Salija, Karalahti - Bondra, Mlynarovič, Svitana - Takáč, Zagrapan, Buzzeo - Miller, Heizer, Abdul - Macík, Paukovček, Belluš - Paločko.Úvod zápasu patril herne domácim, ktorí sa snažili otvoriť skóre zápasu, ale defenzíva hostí im veľa nedovolila. Hostia sa k slovu dostali v presilovke v 5. minúte, keď sa usadili pred brankárom Habalom a Buzzeo presne namieril svoju strelu z väčšej vzdialenosti - 0:1. Hostia však v prvej tretine často pykali za nedisciplinovanosť a okrem Paukovčekovho osobného trestu dostali aj štyri menšie. Najmä preto sa často hralo pred ich brankárom Vošvrdom, ktorý kapituloval v 17. minúte. Presilovku domácich využil Brophey, ktorý v skrumáži pretlačil puk do bránky Popradu - 1:1.Druhá tretina priniesla viac bojovnosti, nasadenia a ešte vyššie tempo hry. V 24. minúte hrali hostia presilovku, v nej sa pred Habala natlačil Svitana a jeho akciu dokončil Mlynarovič - 1:2. Hostia sa dostali herne na koňa, ale opäť sa nevyhli vylúčeniam. Mlynarovič v 33. minúte dohral po zákroku na Nagya, avšak Košičania v 5-minútovej presilovke neskórovali.Hostí ubránené oslabenie povzbudilo, naďalej aktívne korčuľovali a vykrývali priestor pred Vošvrdom. V úvode tretej časti sa snažili pridať tretí gól, v 22-sekundovej presilovke o dvoch hráčov sa im to však nepodarilo. Košickí diváci hnali vpred svojich hráčov, tým však chýbala ľahkosť a narážali aj na organizovanú defenzívnu hru súpera. V 50. minúte ju však prekonali, keď Šerbatov vybojoval puk pre Haščáka, ktorý zblízka vyrovnal - 2:2. Gól naštartoval hráčov i divákov, ktorých mohol v 53. minúte potešiť aj Sýkora, svoju akciu však nedoviedol do gólového konca. Čo nevyšlo im, podarilo sa krátko na toPo vyhranom buly v útočnom pásme pohotovo vystrelil obranca Petran a Habal nestihol zareagovať - 2:3. Okamžite mohol vyrovnať Suja, proti jeho pokusu pred odkrytou bránkou sa však pohotovo presunul Vošvrda. V 58. minúte mohol poistiť popradský náskok Svitana, krátky únik na Habala však nezakončil ideálne. Košičania v snahe o vyrovnanie skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, no bez želaného úspechu. Popradčania tak vyhrali v Košiciach štvrtýkrát v sezóne, najmä sa však ujali vedenia 1:0 v sérii.