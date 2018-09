Banská Bystrica rozhodla o výhre nad Budapešťou v druhej tretine

HC '05 iClinic Banská Bystrica – MAC Budapešť 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)



Góly: 25. Tamáši (Asselin, Marshall), 38. A. Šťastný (J. Sýkora, K. Sloboda). Rozhodcovia: Baluška (SR), A. Nagy (Maď.) – M. Orolín (SR), Kis-Király (Maď.), vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2289 divákov.



Banská Bystrica: Williams – Kubka, Miller, Marshall, Ďatelinka, K. Sloboda, Mihálik, Biro - Asselin, Zigo, R. Varga – J. Sýkora, Faille, A. Šťastný – Belluš, T. Surový, Tamáši - Kabáč, Češík, T. Török



Budapešť: Rajna - Macaulay, Pozsgai, J. R. Dudás, Burt, Fejes, Garát, G. Bugár – Odnoga, J. Brown, T. Klempa - Terbócs, K. Nagy, Szabad – Bodó, Langkow, B. Orbán - Szigeti, Kreisz, Pápa

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Hokejisti úradujúceho slovenského majstra HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v utorkovej predohrávke 14. kola Tipsport Ligy nad maďarským nováčikom súťaže MAC Budapešť 2:0.Banskobystričania sa pomaly rozbiehali. V prvej tretine síce prestrieľali súpera, ale gól nedokázali streliť. Najbližšie mal k nemu už v tridsiatej sekunde po dobrom teči Zigo a po ňom strelou z ľavej strany Češík, ale Rajna sa mal medzi žrďami na pozore.Hrozili aj hostia, najprv Klempom a v presilovke si vytvorili tlak, no Williams nemusel riešiť v bránke nebezpečnú situáciu. V ôsmej minúte to skúšal z kruhu Török a z dorážky Kabáč, avšak maďarského gólmana takisto nepokorili. Nepodarilo sa to v presilovke ani Surovému a Sýkorovi. V oslabení sa na opačnej strane dostal do dobrej možnosti Szabad, skúšal vystaviť Williamsovi 'teplomer', no bez úspechu.Góly vsietili domáci v druhej tretine. Paradoxne však v nej mali vyloženejšie možnosti hostia. V presilovke vystrelil Brown a bystrický brankár vyrazil puk do žŕdky. V prečíslení Klempa ideálne prihral Pozsgaiovi, ten mieril do vinkla, no zaúradovala lapačka Williamsa.V 25. minúte ťažila Banská Bystrica z početnej výhody. Asselin sa pekne preštrikoval stredom útočného pásma, priťukol puk Tamášimu, ktorý pohotovo namieril k žrdi – 1:0. Maďarský tím mohol odpovedať Klempom, taktiež totiž mieril do ľavého horného rohu Williamsovej svätyne, ale opäť bola proti skvelá lapačka brankára HC '05.Skóre sa teda menilo na opačnej strane. Najprv Asselin neposlal puk do odkrytej bránky, ale mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože v 38. minúte predviedol perfektný slalom Sýkora, z ktorého ťažil pred Rajnom Andrej Šťastný – 2:0. Prešlo iba pár sekúnd a Budapešť mohla znížiť. Pred Williamsom sa ocitol osamotený Orbán, ale v koncovke zoči – voči ani na trikrát neuspel.Na začiatku tretej tretiny mali v tlaku dobré príležitosti domáci Varga, Zigo a Marshall. Maďarský gólman si s pukmi poradil a držal svoj tím v hre o prípadne zníženie stavu a zdramatizovanie duelu. To sa mohlo udiať, ak by jeho spoluhráči využili prečíslenie dvoch na jedného, na brankárovi 'baranov' stroskotal Burt.Následne mali z rýchleho protiútoku veľké šance Šťastný a Sýkora, svoje umenie pre zmenu ukázal Rajna. V 55. minúte hrali hostia presilovku a zaujal najmä prienik Browna, ktorý pred Williamsom pohorel. Na opačnej strane mohli pridať tretí gól najmä Zigo a Faille, nestalo sa, takže v samom závere Budapešť odvolala brankára, skúsila to v šestici, ale zníženie stavu neprivodila.Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice:Gergely Majoross, tréner Budapešti:Alex Tamáši, autor víťazného gólu Banskej Bystrice: