Nitranom sa nepodarilo získať bod ani v treťom zápase

Domáci Banskobystričania sa tešili už z tretieho bodu.

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) - V pondelňajšom treťom semifinále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 zdolal HC'05 iClinic Banská Bystrica doma HK Nitra 6:3 a v sérii vedie už 3:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v utorok o 18.00 h opäť na banskobystrickom ľade.







HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)



Góly: 22. Lamper, 40. Brejčák (Asselin, Faille), 44. Faille (Delisle, Asselin), 46. Bartánus (Hohmann , Bubela), 57. Bubela (Ďatelinka) 60. Lamper - 44. Mezei (Paulovič, Rygl), 48. Mezei (Rygl), 59. Mikúš (Paulovič, Milan). Rozhodovali: Baluška, Stano - Výleta, Rojík, vylúčení: 6:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 2841 divákov



HC'05 iClinic B. Bystrica:



Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, Brejčák - Lamper, Hrnka, Bortňák - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Gabor, Češík, Brittain



HK Nitra:



Lawson - Rýgl, Mezei, Milam, Rais, Versteeg, Ordzovenský - Paulovič, Krištof, Mikúš - Blackwater, Slovák, Lantoši - Macík, J. Ručkay, H. Ručkay - Kutálek, Šiška, Csányi - Bradley



/stav série: 3:0/







Dokonalé šachy s očakávaným taktickým prístupom oboch mužstiev vyzneli v prvej tretine najmä pre divákov dosť nezáživne. Šancí prakticky nebolo, každá jedna strela sa cenila, aj keď bola často propagačná a na nejaký gól pár šancí nestačilo. V 11. minúte Blackwaterovu strelu zblokovala domáca obrana, o tri minúty neskôr teč rovnakého hráča vykryl brankár Lukáš. U domácich sa prejavila chuť po ofenzívnom hokeji, no k zakončeniu sa takmer vôbec nedostávali a Lamperova zdravá strela v 16. minúte na tomto konštatovaní nič nezmenila.



Druhá tretina dopriala v 22. minúte domácim, dravosť Lampera po chybe Raisa priniesla vytúžené gólové ovocie a herná nadvláda "baranov" aj naďalej pokračovala. V 24. minúte sa im naskytla krátka možnosť zveľadiť skóre v presilovke o dvoch hráčov, Bartánus už pri výhode o jedného hráča Lawsona v šanci neprekonal, kliešte "baranov" však trvali aj naďalej. V 36. minúte Asellinovmu pokusu veľa nechýbalo, aby zvýšil skóre a Nitrania mohli byť radi, že dýchali súperovi na chrbát. V 40. minúte, 21 sekúnd pred prestávkou, Brejčák poslal do šatne Nitranov gólový signál, že to budú mať v tretej tretine veľmi ťažké.



Kutálek v v 55. minúte nepremenil trestné strieľanie, a aj tento moment v konečnom dôsledku prispel k vcelku jasnému víťazstvu domácich.