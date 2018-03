Banskej Bystrici a Trenčínu stačí na postup už len jedna výhra

HC'05 iClinic B.Bystrica - HC Košice 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 23. Lamper (Delisle, Brittain), 38. Bubela (Pretnar) - 41. Čížek (Nagy, Pacan). Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - Stanzel, Smrek, vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše 10 min Brejčák za napadnutie hlavy a krku, Gabor za nešportové správanie - Dudáš za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 4. bez Surového, 2702 divákov.



/Stav série 2:0/



Zostavy



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, Brejčák - Lamper, Surový, Hrnka - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Bortňák - Gabor



HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Hovorka - Kafka, Klíma, Šoltés - Vrábeľ, Petráš, Hričina



Trenčín – Poprad 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 12. Gašparovič (Hudec, Dlouhý), 29. Dlouhý (Gašparovič, Hudec), 44. Varga (Frühauf, Sádecký) – 40. Fabian (Buc, Heizer). Rozhodovali: Kubuš, Fridrich – Výleta, Šefčík, vylúčení: 9:6 na 2 min, navyše Mikula 10 min OT za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4808 divákov.



/stav série 2:0/



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Ölvecký, O. Mikula – Gašparovič, R. Dlouhý, D. Hudec – Deveaux



Poprad: Ivanov – Petran, Davydov, D. Brejčák, P. König, Ježek, Fabian, MacDowell, Bdžoch – Buc, Heizer, Matúš Paločko – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Matej Paločko, D. Bondra – Hvila, M. Nagy, Vartovník

Na snímke fanúšikovia Dukly Trenčín v prvom zápase štvrťfinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HK Poprad v Trenčíne 17. marca 2018. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Banská Bystrica, Trenčín 18. marca (TASR) - V 2. štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic B. Bystrica zdolal HC Košice 2:1 a na zápasy vedie už 2:0. Ďalší zápas sa hrá na košickom ľade v stredu 21. marca o 18.00 h.Hokejisti Dukly Trenčín vyhrali v druhom stretnutí štvrťfinále nad HK Poprad 3:1 a v sérii vedú 2:0 na zápasy.V prvej tretine sa nahromadilo veľa vzruchu, no ani nie tak z akcií ako z vášní, ktoré vznikali na ľade. Rozhodcovia udelili až tri desaťminútové tresty a tých dvojminútových bolo osem. Z takejto rozkúskovanej hry mohli viac vyťažiť hostia. Od 7. min sa im naskytla príležitosť hrať až 114 sekúnd presilovku o dvoch hráčov, no bezvýsledne. Na oboch stranách síce hráči zasypali brankárov spŕškou striel, väčšinou ich však brankári zlikvidovali, alebo mierili vedľa. Šancí na gól prakticky nebolo, možno hosťujúci Pacan mal k nemu v 12. min v presilovke dvakrát najbližšie. Inak to bol hokej dramatický, neustále sa na ľade niečo dialo a divák sa ani na chvíľu nenudil.Domácim od 4. min nenaskakoval na ľad kapitán Surový, po tom, čo ho na ľad zložil Dudáš, za čo si vyslúžil 10 min trest za napadnutie hlavy a krku. Na úvodnom góle domácich sa podpísala aj náhoda, aj šťastie. V 23. min Delisle poslal puk na zadné plexisklo, odrazil sa pred bránku a Lamper ho prestrčil cez brankára Habala. Chuť na ďalšie góly sa u 'baranov' zvýšila, blízko k nemu bol onedlho aj Bortňák a Bartánus, Češíkovu strelu v 27. min opäť zlikvidoval Habal a poradil si aj s Gélinasovým nájazdom a dorážkou Hohmanna. Najväčšiu šancu hostí spálil v 31. min tiesnený v nájazde Kafka, hlavne vďaka zákroku Lukáša. Kafka bol aj pri rýchlej akcii v 34. min, puk síce pred bránku naservíroval, no Klíma ho dobre netrafil.Záver druhej tretiny vyšiel domácim dokonale, pri signalizovanom vylúčení sa Češíkovi v 38. min prekonať Habala ešte nepodarilo, až Bubela v presilovke po deviatich sekundách forhendom z ľavej strany zvýšil skóre v 38. min na dvojgólový rozdiel. Drámu do zápasu vniesol 29 sekúnd po prestávke bombou od modrej Čížek a takúto injekciu potrebovali hostia ako soľ. Pribrzdiť ich vzápätí mohol v presilovke dvakrát za sebou Bartánus, pri druhej početnej výhode v 49. min Pretnar. 'Oceliarom' sa vyrovnať nepodarilo ani počas power play, začala sa 1:52 min pred klaksónom a vytúžený efekt hosťom už nepriniesla.Trenčania začali druhý štvrťfinálový zápas zostra. Pri hre 4 na 4 zatlačili súpera, ale zakončenie v podaní Radivojeviča úvodný presný zásah neprinieslo. V 5. minúte neuspel ani Gašparovič, ktorý sa natlačil pred Ivanova, no zblízka už nedokázal puk zasunúť do siete. O tri minúty Sojčíkovo zakončenie gólman hostí vyrazil. V 10. min sa hostia vymanili z tlaku. Svitana našiel nekrytého Buca, no tomu puk skĺzol z čepele v najnevhodnejšiu chvíľu. Aktivitu Dukla pretavila do prvého gólu v 12. min. Gašparovič vystrelil spoza obrancu a bolo 1:0. Poprad nakopla presilová hra a vyrovnať mohol Bondra, ale jeho dva pokusy gólové neboli.V druhej časti zápasu sa hra zmenila na šachovú partiu. Ani jeden tím nechcel urobiť chybu a inkasovať gól. Napokon zmenu skóre priniesla 29. minúta, kedy Gašparovič zakončil a puk do odkrytej bránky dotlačil Dlouhý. O minútu neskôr Bezúch našiel kapitána Radivojeviča, no ten na Ivanova nevyzrel, pretože sa dokázal rýchlo presunúť z žŕdke. V tých momentoch sa začalo na ľade viac iskriť a nervozity pribúdalo. V oslabení sa presadil Sojčík, no jeho pokus sa iba odrazil od konštrukcie bránky, čo potvrdil aj videorozhodca. Dvadsaťdva sekúnd pred koncom druhej tretiny sa hosťom podarilo streliť kontaktný gól. Kapitán Fabian si položil Valenta a ponad jeho chrániče poslal puk do bránky.V 44. minúte sa "vojakom" podarilo využiť prvú presilovú hru v zápase. Vargov pokus z uhla prekvapil Ivanova, ktorému puk na prekvapenie prepadol za bránkovú čiaru. V početnej výhode mohol "kamzíkov" vrátiť naspäť do hry Štrauch. V dobrej pozícii Valenta neobstrelil. V závere si už Trenčania víťazstvo postrážili a vyhrali aj druhý domáci zápas.