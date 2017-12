Nitrianski hokejisti premohli súpera Orin Detva

HK Nitra - HC 07 ORIN Detva 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

Góly: 28. Rais (Paulovič, J. Ručkay), 33. Milam (Kovacs, Slovák), 37. Slovák (Blackwater, Kovacs), 50. Blackwater (Milam, Slovák), 58. Macík (J. Ručkay) - 1. Utkin (Tibenský), 10. Šimon (Videlka, Gachulinec), 22. Videlka (Murček), 38. Surovka (Gachulinec, Murček). Rozhodovali: Štefik, Kalina - Jobbágy, Korba, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2018 divákov.



Nitra: Lawson - Rais, Mezei, Ordzovenský, Milam, Versteeg, Rýgl, Korím, Michal Pupák - Paulovič, J. Ručkay, Macík - Blackwater, Slovák, Kovacs - Rzavský, Šiška, Csányi - H. Ručkay, Šille, Miroslav Pupák



Detva: Hackett - Kuklev, Martin Chovan, Sládok, F. Fekiač, Gachulinec, Šimon, Macejko, Jendroľ - Tibenský, Surovka, Utkin - Žilka, Matúš Chovan, Milý - Piačka, Murček, Videlka - Gašpar, Huňady, M. Surový

Nitra 28. decembra (TASR) - Zápas medzi Nitrou a Detvou sa v predzápasových prognózach javil ako jasná záležitosť pre domácich. Opak bol však pravdou. Nitrania ťahali od začiatku za kratší koniec, keď Nitra arénu šokujúco zmrazil už po šiestich sekundách presnou strelou Utkin – 0:1. Kontrovať chcel v 7. minúte Csányi, ale rovnako aj s jeho tímovým kolegom Slovákom zlyhali na skvelo chytajúcom Hackettovi. Naopak, v 10. minúte poslal hostí do dvojgólového vedenia tečom Šimon.Do druhej tretiny všetci predpokladali, že nastúpi úplne vymenená Nitra, ale domácim sa naďalej nedarilo. Tretí gól v sieti Lawsona zabezpečil v 22. minúte po vhadzovaní Videlka. V 28. minúte naštartoval cestu za vyrovnaním presnou delovkou Rais. Ofenzívne chúťky previedol v 33. minúte domáci obranca Milam a znížil na rozdiel gólu – 2:3. Očakávané vyrovnanie prišlo v 37. minúte, keď Blackwater vypracoval gól Slovákovi, ktorý nezaváhal – 3:3. Vyrovnaný stav však trval iba necelú minútu, keď Surovka poslal opäť hostí do vedenia. Nitrania mohli začať obrat odznova.Tretia tretina sa niesla v znamení dobýjania Hackettovej brány. Detvania sa snažili ustrážiť si výsledok. V 50. minúte rozjasal divákov Blackwater a následne sa hostia ešte viac stiahli. Taktika na udržanie výsledku však neslávila úspech a v 58. minúte pretlačil puk za hosťujúceho brankára Macík. Detva skúsila ešte hru bez brankára, ktorá bola vylepšená o presilovú hru, ale "corgoni" obetavou hrou zápas doviedli do úspešného konca.