HK Nitra zdolala aj Košice, upevnila si líderskú pozíciu

HK Nitra - HC Košice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Kutálek (Slovák, Blackwater), 23. Macík (Versteeg), 58. Kutálek (Slovák, T. Mikúš) - 29. Nagy (Miklík) Rozhodovali: Kubuš, Novák - Kacej, Synek, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2884 divákov.



Zostavy:



Nitra: Lawson - T. Milam, Mezei, J. Milam, Rais, Ordzovenský, Versteeg, Rýgl, Pupák - Paulovič, Krištof, Mikúš - Kutálek, Slovák, Blackwater - H. Ručkay, J. Ručkay, Macík - Kovacs, Bradley, Csányi



Košice: Habal – Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Koyš, Matejka – Miklík, Pacan, Nagy – Hovorka, Suja, Jenčík – Kafka, Klíma, Šoltés – Hričina, Boltun, Petráš



Hlasy trénerov:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Myslím si, že zápas bol obojstranne veľmi vyrovnaný. V náš prospech hovorila väčšia pohoda na hokejkách. Od toho sa odvíjalo aj premieňanie šancí, ktoré sme mali. Zle sme dnes odohrali presilové hry, okrem tej, v ktorej dala tretia formácia gól. V poslednej tretine sme trochu začali panikáriť a až v závere sme puk dvakrát vyviezli z pásma. To ukázalo, že hostia boli už veľmi unavení a nemali toľko síl, aby tomu vzdorovali. Pre nás je to cenné víťazstvo a z pohľadu nasadenia, určite zaslúžené."







Roman Šimíček, tréner Košíc: "Po dvoch zápasoch sme odohrali taký zápas, aký sme si predstavovali. Hráči tam nechali všetko, žiaľ, ten rýchly gól v prvej tretine nás zaskočil. Myslím si, že sme sa s tým vyrovnali dobre. V tretej tretine sme Nitru aj prehrávali. Trápi nás premieňanie šancí. Nepodarilo sa nám vyrovnať, aj keď sme išli naplno a to nám vzalo mnoho síl, rovnako ako aj štvorminútová 'oslabovka'. Nemôžeme povedať, že sme spokojní, keďže sme prehrali, ale ten výkon bol diametrálne odlišný oproti posledným dvom zápasom. Z toho pohľadu sme teda spokojní. Prehra nás mrzí, ale máme tri zápasy na to, aby sme sa do playoff dali dokopy a doladili posledné veci a boli stopercentne nachystaní."







Trenčín – Nové Zámky 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Góly: 3. Sojčík (Starosta, Radivojevič), 20. Hossa (Hecl, Frühauf), 46. Švec (Mikula), 59. Hossa (Hecl, Pač). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – Výleta, Šefčík, vylúčení na 2 min: 5:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2360 divákov.



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Pač – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Dlouhý, Mikula – Gašparovič, Švec, Hudec – Deveaux



Zámky: Baroš – Novák, Husák, Hruška, Plašil, Salija, Jass, Ondrušek, Šimek – Zbořil, Šimun, Šille – Škoda, L. Jurík, Hřebejk – R. Varga, Novotný, Fábry – Saulietis, Lorraine, Dubec



Hlasy:

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Som rád, že sme potvrdili body z Košíc. Podržal nás Mišo Valent a tento zápas patrí jemu, hoci pracuje celý kolektív. Víťazstvo nás posúva ďalej a budeme robiť všetko pre to, aby sme skončili prinajhoršom štvrtí."



Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Nezvládli sme prvú tretinu a dostali sme lacné góly. V druhej časti sme mali šance. Do poslednej tretiny sme šli s cieľom znížiť, ale bez gólu nemôžeme vyhrať."

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HC 07 Detva 7:2 (5:1, 0:1, 2:0)

Góly: 1. Asselin (Brittain, Gélinas), 8. Trecapelli (Hrnka, Surový), 15. Gabor (Češík, Sedlák), 18. Bortňák (Hohmann, Bubela), 19. Hrnka, 45. T. Surový (Brittain), 59. Brittain (Ďatelinka, Hrnka) – 4. Žilka (Piačka, Murček), 38. Ščurko (Martin Chovan). Rozhodovali: J. Konc, Štefik – Kollár, Rojík, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, zmeny: 21. Hackett za Nagya (Detva), 2407 divákov.



B. Bystrica: Lassila – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Sedlák, Gélinas, Delisle, Trecapelli - Asselin, Faille, Skalický - Hohmann, Bubela, Bortňák - Hrnka, T. Surový, Brittain - Kabáč, Češík, Gabor



Detva: Nagy (21. Hackett) – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Gachulinec, Macejko, Vyskoč, Šimon – Belluš, Gašpar, Ščurko – Videlka, Surovka, Sitnikov – Žilka, Murček, Piačka – Róth, M. Surový, Milý



Hlasy:



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Aj keď sme dali gól z prvého striedania, prvých desať minút sme nemali úplne ideálny pohyb. Dobré bolo, že nám padali góly. Spokojný som s hrou v predbránkovom priestore súpera, kde sme sa tlačili a odkiaľ sme dávali góly. Na druhej strane tam bolo veľa hluchých miest. Bol to zápas, ktorý sme museli zvládnuť a to sa nám podarilo."



Josef Turek, tréner Detvy: "Už tretí zápas v rade sme si prehrali v prvej tretine. Napadalo nám tam päť gólov z jedenástich striel súpera. Inkasovali sme lacné zásahy. Nemôžeme si dovoliť hneď na úvod ponúknuť silnému tímu ako je Banská Bystrica presilovú hru. Domáci ju využili a viedli. Až v druhej tretine sa hra vyrovnala, dobre chytal brankár Hackett, ktorého sme potom poslali medzi žrde namiesto Nagya. Bystričania vyhrali zaslúžene, boli lepší v tomto stretnutí."



Jakub Žilka, útočník Detvy: "Blíži sa vrchol sezóny, chceme sa naňho čo najlepšie pripraviť, ale nepôjde to s takýmito úvodmi zápasov. Znova prvá tretina, zase sme dostali päť gólov. Tretíkrát po sebe, sedemnásť inkasovaných gólov za tri prvé tretiny... neviem, čo na to povedať. Všetko nám tam padne, 1:5 a je po zápase. To sa takto nedá hrať."

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Góly: 8. Konečný (R. Hruška, Kozák), 9. Švihálek (Mendrej), 18. Švihálek (Ondruš), 19. Handlovský (Juraško), 43. Kozák (J. Jurík, Švihálek). Rozhodovali: Goga, Stano – Krajčík, M. Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 605 divákov. Zmeny: 21. MacIntyre za Šimka.



Žilina: Mikoláš – Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mendrej – Konečný, Hruška, Tvrdoň – Handlovský, Holovič, Klimenta - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka



Zvolen: Šimko (21. MacIntyre) – Zeleňák, Ross, Ulrych, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Dubeň – Coffman, Steén, Flick – Šišovský, Kytnár, Chovan – Matis, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Ďaloga



Hlasy:



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Do zápasu sme šli psychicky uvoľnení, pretože po dueli v Nových Zámkoch sme si zaistili play off. Boli sme zdravo nabudení, vleteli sme na ľad a prvá tretina sa nám extrémne podarila. Dali sme štyri góly, boli sme produktívny. Hrali sme dobre, hostí sme k ničomu nepustili. Až v tretej tretine mali tri tutovky, ktoré ale Mikuláš bravúrne zvládol a aj vďaka nemu zápas dopadol pre nás parádnym výsledkom."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Gratulujem Žiline k víťazstvu. Bez koncentrácie, dobrého korčuľovania a nasadenia sa hrať nedá. Výsledkom je táto prehra. Je to pre nás kruté, myslím, že hráči si to aj uvedomujú. Budeme si to musieť uvedomiť všetci, pretože chceme bojovať o najvyššie priečky. Vieme, ako sú rozdané karty, kde sme mohli byť a znovu sme si skomplikovali situáciu. Taký je šport, musíme to tak vziať. Po dnešnom zápase som sklamaný."

HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Góly: 20. Buc (Vartovník, Petran), 22. Abdul (Paločko), 32. Abdul (Paločko) - 26. Vybíral (Nádašdi, Moravčík), 37. Huna (Langhammer, M. Sukeľ). Rozhodovali: Kalina, Lauff – Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 964 divákov.



Poprad: Kováč – Brejčák, König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Bdžoch – Štrauch, Nagy, Svitana – Vartovník, Heizer, Buc – Bondra, Paločko, Abdul – Koky, Ježek, Hvila



L. Mikuláš: Košarišťan – Moravčík, Tabaček, Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Bača, Kurali – Vybíral, M. Sukeľ, Laco – Števuliak, Langhammer, Ru. Huna – J. Sukeľ, Piatka, Kriška – Lištiak, Uhrík, Žiak



Hlasy:

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Nám bolo úplne jasné, že k nám nepríde odovzdaný súper, čo sa aj potvrdilo. Mikuláš bojoval o každý puk. My sme v priebehu zápasu trocha poľavili, najmä čo sa týka dôrazu vzhľadom k predošlým zápasom. To sa nám mohlo vypomstiť. Som rád, že chalani to ustáli a dotiahli zápas do víťazného konca. Verím, že našu víťaznú šnúru ešte natiahneme. Dôležitý bude vstup do play-off."



Marek Uram, tréner Liptovského Mikuláša: "Musím povedať, že na zápas sme sa pripravili. V prvej tretine škoda toho gólu z konca, keď nám Poprad odskočil. V druhej tretine bol Poprad lepší. V jej závere sme inkasovali smolný tretí gól. V presilovke o dvoch hráčov sme znížili, ale v tretej časti sme nepremenili naše šance a odchádzame bez bodov."

Nitra 4. marca (TASR) - Hokejisti z metropoly východu sa nestihli poriadne ešte ani rozkorčuľovať a už inkasovali. Po viac ako minúte hracej doby sa dostal puk po trase Blackwater - Slovák - Kutálek, až za Habala - 1:0. Domáci hráči boli pri chuti, v 8. minúte našiel Jakub Ručkay pred bránkou nepokrytého Macíka, no ani tri dorážky mu nestačili na strelenie gólu. Košičania sa do výraznejšej gólovej šance nedostali, tri minúty pred koncom úvodnej časti hry zarezonoval akurát Hovorkov teč po Sujovom nahodení. "Corgoni" však následne chceli potvrdiť staré známe "nedáš-dostaneš", no Macík zaváhal pred košickým gólmanom. Presným zásahom sa neskončila ani následná dorážka Henricha Ručkaya.Druhá tretina začala podobne ako tá prvá. Po Versteegovom nahodení bol pred Habalom dôrazný Macík, ktorý poslal Nitru do dvojgólového vedenia. V 27. minúte mal tutovku na hokejke J. Milam, ale v dobrej pozícii minul. Lepšie si počínal hosťujúci kapitán Nagy, ktorý v 29. minúte presnou strelou znížil na rozdiel gólu – 2:1. Domáci mali výhodu štvorminútovej presilovej hry, ale v nej sa im vôbec nedarilo a nedokázali sa na dlhšiu dobu usadiť v pásme Košíc.V 44. minúte dostal dobrú prihrávku medzi kruhy Slovák, ale Habalovu bránku netrafil. O minútu neskôr mal pred sebou poloodkrytú bránku Pacan, ale trestuhodne minul. Domáci mali nastavenú defenzívnu taktiku a spoliehali sa výhradne na rýchle brejky. V 54. minúte bol blízko k vyrovnaniu Pulli, ale výborne zasiahol brankár Lawson. Jeden z brejkov Nitranom vyšiel. V 58. minúte potiahol puk Slovák a naservíroval ho Kutálkovi, ktorý sa nemýlil – 3:1. Dve minúty pred koncom skúsili hostia hru bez brankára, ktorú hrali počas presilovej hry. Definitívu mohol dať Slovák, ale nastrelil iba žŕdku. V závere si náskok "Corgoni" postrážili a zvíťazili 3:1.Trenčania chceli potvrdiť tri body z piatkového zápasu v Košiciach a doma proti Novým Zámkom začali dobre. Už v 3. min ich poslal do vedenia Sojčík, ktorý dorazil do siete Barošom vyrazený puk. Aktivita bola v úvodných minútach na domácich hokejkách. Trenčania lepšie korčuľovali, nebáli sa osobných súbojov a dostávali súpera pod tlak. Najvážnejšie problémy robil najmä prvý útok "vojakov". V 13. min sa po kombinačnej akcii dostal do zakončenia opäť Sojčík. Pohotovou strelou však trafil iba doprostred bránky. Vyrovnanie mal v oslabení na hokejke Škoda, keď vypichol puk Starostovi. Samostatný únik nepremenil. Na opačnej strane tvrdý pokus Radivojeviča z ľavého kruhu ukryl v lapačke Baroš. V 20. minúte napriahol z ľavého kruhu Hossa a nedal Barošovi žiadnu šancu.Novozámčania boli po prestávke aktívnejší a hoci si vypracovali šance, skóre mohol prikrášliť na domácej strane Sojčík, ktorý trafil žŕdku Barošovej bránky. Hostí dostávali do vyššieho tempa presilové hry, s ich využívaním to však už bolo slabšie. To najviac zdokumentoval Zbořil, keď trafil iba hornú žŕdku a Nové Zámky nevyužili ani minútu trvajúcu výhodu o dvoch hráčov. O malú chvíľku mal na hokejke kontaktný gól Škoda, ale puk sa mu skĺzol z čepele a skončil na bočnej sieti.V 44. min mohol priniesť upokojujúci gól Radivojevič. Jeho strelu z blízkosti bránkoviska z otočky vytesnil Baroš mimo troch žrdí. O malú chvíľku Hossova strela zazvonila o konštrukciu bránky. Vojakom sa napokon podarilo pridať vytúžený tretí gól. Po chybe v zadných radoch sa k odrazenému puku medzi kruhmi dostal Švec a tvrdou ranou prekonal Baroša. Pri chuti hrajúci Švec mohol desať minút pred koncom pridať aj ďalší úspech, ale z dobrej pozície minul. Záverečné minúty sa niesli v znamení Dukly, ktorá si už víťazstvo postrážila a posunula sa na štvrtú priečku tipsportligovej tabuľky. Skóre ešte na konci parádnou strelou z voleja uzavrel na 4:0 Hossa.Domácim vyšla ideálne prvá tretina. Hneď v jej úvode sa presadil z presilovky strelou z kruhu Asselin. Hostia síce odpovedali po nedôraznom bránení Mihálika tečom Žilku, avšak vo ôsmej minúte bolo 2:1, keď si obranca Trecapelli dorazil svoju vlastnú strelu pred bránkou súpera. Dve tutovky potom spálili Bystričania Asselin a Bortňák, no mrzieť ich to príliš nemuselo, pretože v 15. minúte trafil puk vo vzduchu Gabor, v osemnástej prestrelil gólmana Nagya z kruhu Bortňák a pred prestávkou zvýšil na 5:1 švihom z pravej strany Hrnka.Do druhej tretiny poslala Detva medzi žrde Hacketta. Ten sprvu veľa práce nemal, strieľali totiž jeho spoluhráči, ale až z druhého sledu, takže Lassila na opačnej strane puky likvidoval. Hráči spod Urpína ožili až v 26. minúte. Peknú akciu bez účinnej koncovky predviedli Hohmann s Bortňákom, nebezpečná bola i dorážka Gabora a zaujímavý prienik obstaral Skalický, no skóre nemenil. 'Barani' nevyužili dve presilovky, najväčšiu šancu mal pred odkrytou bránkou Bubela. Hostia pohrozili Sitnikovom, ten si pekne nakorčuľoval z ľavej strany, ale stroskotal na fínskom brankárovi. Prekonal ho až v 38. minúte tvrdou strelou z kruhu Ščurko. Znížil tak na 5:2.V tretej tretine sa žiadna dráma nekonala. Bystrickí hokejisti mali viac z hry a po Češíkovej nevyužitej šanci zblízka navýšili vedenie. Na svedomí to mala akcia Brittaina a koncovka kapitána Surového. Ten bez prípravy z troch metrov pokoril Hacketta. V ďalšej časti vyložené šance chýbali, duel sa už iba dohrával. Domáci však v závere predsa len pridali siedmy gól, k odrazenému puku sa dostal Brittain a nemal problém ho poslať do odkrytej bránky.Prvú veľkú príležitosť mal hosťujúci Steén, ale v nájazde proti Mikolášovi v žilinskej bránke nepochodil. "Vlci" potom zaskočili súpera dvomi gólmi v priebehu necelej minúty a pol. Najskôr sa zblízka po prihrávke Hrušku spoza bránky presadil Konečný a po Mendrejovej strele a Švihálkovom teči inkasoval Šimko druhýkrát. Domáci sa dostali na koňa, hosťom nedovolili zareagovať na vývoj a neustále hrozili. Ďalšie šance na gól mali Húževka, Ondruš i Hruška, ale skóre sa menilo až po tvrdom príklepe Švihálka v 18. minúte. Zo žilinskej strany to ešte nebolo všetko, v 19. min sa šťastným gólom presadil aj kapitán Handlovský a hostí poslal do kabín so štvorgólovým mankom.Hostia vymenili po fiasku v prvej časti gólmanov a snažili sa spraviť niečo aj s výsledkom, lenže "vlci" kontrolovali hru. Potom sa však dvakrát previnili proti pravidlám a Zvolen takmer znížil. Presilovku, vyše minútovú o dvoch hráčov, hrali potom aj Žilinčania, ale nedarila sa im a hoci mali niekoľko dobrých možností na skórovanie, MacIntyre si držal čisté konto. V 35. min ho domáci aj prekonali, lenže rozhodcovia videli porušenie pravidiel a gól nakoniec neuznali. Ten nepadol ani v následnej presilovke Žiliny.V tretej tretine sa čakalo, či sa hostia ešte vrátia do zápasu, ale po Šišovského šanci, ktorú vykryl Mikoláš sa znovu presadili domáci. Jurík prihral pred bránku do šance Kozákovi a domáci obranca na dvakrát prekonal MacIntyrea. Zvolen nedosiahol na čestný úspech ani v presilovke, keď v 50. minúte zneškodnil Obdržálkovu tutovku vynikajúci Mikoláš. Ten v už rozhodnutom zápase predviedol ešte niekoľko výnimočných zákrokov a svojím čistým kontom iba podčiarkol zaslúžené víťazstvo domácich.V Poprade si pred začiatkom stretnutia uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej minútou ticha.Obe mužstvá sa do zápasového tempa dostávali veľmi vlažne. V polovici prvej tretiny pohrozili vo vlastnom oslabení Liptáci. McDowell stratil puk na útočnej modrej a na Kováča sa rútil osamotený Piatka. Jeho zakončenie ale opečiatkovalo iba hornú žrď. Na opačnej strane sa do úniku predral Buc, ale ani na dvakrát Košarišťana neprekonal. Keď sa už zdalo, že sa tímy odoberú na prvú prestávku zmierlivo, udreli domáci. Odrazený puk sa dostal k Bucovi a ten ho bekhendom poslal do siete - 1:0.Gól do šante pomohol Popradčanom. V 22. minúte už vyhrávali o dva góly. V rohu klziska vybojoval Paločko puk pre Abdula, ktorý si nakorčuľoval pred bránku a nekompromisne prestrelil Košarišťana. Hostí gól zaskočil a dlho sa na ľade hľadali. V 26. minúte poslal Nádašdi peknú prihrávku na Vybírala. Ten ušiel Königovi a pohral sa i s padajúcim Kováčom - 2:1. Následne si hostia vypracovali viacero sľubných príležitostí a zahrmelo na druhej strane. Ľahká strela Abdula prepadla Košarišťanovi a Poprad opäť viedol o dva góly. V 36. minúte sa v rýchlom slede nechali tesne po sebe vylúčiť dvaja domáci obrancovia a Liptáci mali takmer dvojminútovú početnú výhodu o dvoch hráčov. V nej hostia pekne zakombinovali a Huna pohodlne do prázdnej brány znížil na 3:2.Hneď po návrate z druhej prestávky mal vyrovnanie na hokejke Langhammer. Jeho dorážku po Žiakovej strele ale Kováč fantasticky vyrazil. Hostia boli v treťom dejstve aktívni a vypracovali si viacero gólových šancí. Proti vyrovnaniu bol ale vynikajúco chytajúci popradský brankár. V sieti neskončila ani superšanca Uhríka, ktorý už puk posiela do prázdnej bránky. Ten sa ale mimo priestoru troch žrdí odrazil od brániaceho hráča domácich. V závere si obe striedačky vybrali oddychový čas, zmenu skóre už nepriniesla ani záverečná hra hostí bez brankára.