Potvrdené, tréner Stavjaňa odchádza z HK Nitra

Nitra 17. apríla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Nitra potvrdilo odchod trénera Antonína Stavjaňu. Skúsený kormidelník mieri do najvyššej českej súťaže, v ktorej povedie hokejistov Zlína. Oba kluby o tom informovali na oficiálnych stránkach.



Stavjaňa pôsobil v Nitre v troch obdobiach trénerskej kariéry. Mužstvo spod Zobora viedol celkovo v siedmich sezónach a v každej z nich získal medailu. Nitra pod jeho vedením dvakrát vyhrala základnú časť a v roku 2016 ju doviedol k historickému titulu. Okrem jednej zlatej medaily získal v Nitre aj dve strieborné a štyri bronzové. Hoci mal s klubom zmluvu aj pre sezónu 2019/2020, napokon sa vráti do rodného Zlína. "Napriek platnej zmluve sme trénerovi nebránili odísť. Dostal ponuku z rodného mesta a určite ide aj o posun v jeho kariére. Za odvedenú prácu mu ďakujeme a prajeme veľa šťastia v novom pôsobisku," uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre klubovú stránku.



Príchod 56-ročného trénera už potvrdil aj klub PSG Berani Zlín. "Antonín Stavjaňa je premýšľavý a skúsený tréner s množstvom úspechov. Jeho predstava o tom ako hrať hokej, sa nelíši od našej súčasnej filozofie. Znamená to veľký pohyb, aktívne napádanie a nedať súperovi priestor. Dohodli sme sa na zmluve na dve sezóny do 30. apríla 2021," povedal generálny manažér zlínskeho klubu Martin Hosták pre klubovú stránku.