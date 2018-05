TIPSPORT LIGA: HK Poprad predĺžil zmluvu s obrancom Petranom

Marcel Petran prišiel do Popradu v decembri 2017 a za kamzíkov následne odohral celkovo 30 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly a 7 asistencií.

Poprad 7. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad a obranca Marcel Petran sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Skúsený zadák prišiel pod Tatry v priebehu sezóny 2017/2018 a v klube bude pokračovať aj v nasledujúcej. Informovala o tom stránka hkpoprad.sk.



Petran prišiel do Popradu v decembri 2017 a za "kamzíkov" následne odohral celkovo 30 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 3 góly a 7 asistencií. "S doterajším účinkovaním v Poprade som bol spokojný. Po skončení sezóny ma vedenie oslovilo, či by som tu neostal aj naďalej. Ani chvíľku som neváhal. Keďže pochádzam z neďalekého Liptovského Mikuláša, nemám to domov ďaleko. Mám tu vytvorené veľmi dobré podmienky a aj vedenie vie čo robí. Toto nie je v dnešnej dobe na Slovensku pravidlom," uviedol Petran pre klubovú stránku.



V najvyššej slovenskej súťaži odohral celkovo 246 zápasov (bilancia 10+29), pôsobil aj v Maďarsku, Veľkej Británii, Kazachstane a v Česku.