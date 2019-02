TIPSPORT LIGA: Zvolen zvíťazil nad Žilinou

HKM Zvolen - MsHK Žilina 8:3 (1:1, 3:2, 4:0)



Góly: 13. Petráš (Kelemen, Mitchell), 33. Chovan ((Mitchell), 34. Vandane (Chovan, Mitchell), 38. Zeleňák, 48. Hraško (Zeleňák, Pöyhönen), 52. Mitchell (Chovan), 54. Kytnár (Handlovský, Fraser), 59. Petráš (Hraško, Kelemen) - 8. Hvila (Beránek, Podešva), 30. Podešva (Hvila, Piegl), 34. Jenčík. Rozhodovali Goga, Soós - Šefčík, Pálkövi, vylúčení 4:5, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 1307 divákov.



HKM Zvolen: Tomek - Vandane, Fraser, Hraško, Zeleňák, Ulrych, Drgoň, Chlepčok - Zuzin, Kytnár, Handlovský - Vandas, Michal Chovan, Pöyhönen - Kelemen, Mitchell, Petráš - Růžička, M. Halama, Andrisík



MsHK DOXXbet Žilina: Mikoláš - Jankovič, Dubeň, Bagin, Piegl, Turian, Dlugoš, Marek Hudec - Milý, J. Ručkay, Bárta - Beránek, Podešva, Hvila - Rehák, Surovka, Jenčík - Hrazdíra, Ondruš, Hryzák - Pjatak

Zvolen 26. februára (TASR) - Domáci potrebovali potvrdiť druhú priečku v tabuľke a na to museli zvíťaziť. Spočiatku im však hostia, ktorí zabojujú o účasť v Tipsport lige v baráži, narobili nečakané problémy. Dokonca sa v 8. min ujali aj vedenia, keď Hvila z vrcholu ľavého kruhu trafil presne k žŕdke. Domáci, ktorých silu zoslabila značná maródka, si na odpoveď počkali do 13. min, z chvíľkového veľkého tlaku sa pred bránkou presadil Petráš. Žilinčania občas nepríjemne dotierali, v 11. min zaujala dorážka Hvilu, v 16. min zasa Ondruš mohol potrestať hrúbku Vandana.Domácich zasa mohli mrzieť príležitosti Vandasa v 5. min so strelou vedľa, v 13. min Mitchella a v 20. min tesne pred klaksónom Kytnára. V druhej tretine išli hostia až dvakrát do vedenia. V 30. min Podešva využil krížnu nahrávku od Hvilu a pomedzi betóny prekonal Tomeka.O tri minúty neskôr vyrovnal Chovan, keď učebnicovo po kľučke najmieril bekhendom pod žŕdku. V 34. min brankár Tomek tak nešťastne rozohral puk, že nabil Jenčíkovi na gól do prázdnej bránky a o 33 sekúnd neskôr Vandane prudkým forhendom prekonal Mikoláša ponad jeho lapačku. Prvýkrát sa Zvolenčania ujali vedenia v 38. min vďaka pomerne šťastnému gólu Zeleňáka po strele od modrej.V tretej tretine sa snažili domáci streliť čo najskôr gól a upokojiť priebeh, čo sa im napokon podarilo v 48. min kurióznym spôsobom. Obranca Hraško bol len tesne za červenou čiarou, keď vystrelil, brankár Mikoláš zabalancoval a puk prekvapujúco skončil v sieti. Z dvojgólového náskoku si už 'rytieri' nenechali ukrojiť, ba dokonca ho aj rapídne zvýšili, v 52. min vďaka Mitchellovi po vyrazenom puku do prázdnej bránky a v 54. min zásluhou Kytnára po spolupráci s Handlovským. Vysoké víťazstvo spečatil v presilovke v 59. min Petráš po tečovanej strele Hraška.