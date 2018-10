Hudec bude asistent v Banskej Bystrici, Košecký a Giľák na hosťovania

Hudec by mal premiéru v novej pozícii absolvovať už v stredajšom zápase proti Zvolenu.

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica posilnilo trénerský štáb A-mužstva. Do klubu sa vrátil bývalý útočník Michal Hudec, ktorý bude pôsobiť ako asistent hlavného trénera Dana Cemana. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Premiéru v novej pozícii by mal absolvovať už v stredajšom zápase proti Zvolenu. „Už v lete sme s Michalom boli v spojení, ale z jeho rodinných dôvodov sa nepodarilo zrealizovať spoluprácu. My sme mali od začiatku taký plán, že s Danom budú pracovať dvaja slovenskí asistenti a preto sme radi, že sme s "Hudym" našli spoločnú cestu. Veríme, že Michal má čo dať našej organizácii a zároveň aj on pri skúsenom trénerovi, tak ako v minulosti Vlado Országh pri Milanovi Stašovi, môže odštartovať úspešnú trénerskú kariéru,“ uviedol riaditeľ klubu Michal Longauer pre klubovú stránku.



V kádri "baranov" došlo aj k hráčskym zmenám. Na hosťovanie do Liptovského Mikuláša odišiel obranca Oliver Košecký a do Detvy útočník Matej Giľák. „Obaja sú perspektívni hráči, ktorí potrebujú pre rozvoj kariéry dostatočný priestor na ľade. U nás si ho, žiaľ, zatiaľ nevybojovali. Olivera sme pustili zatiaľ na hosťovanie do konca prestupového obdobia, Matej by sa mal v drese Detvy predstaviť v najbližších troch kolách a potom sa uvidí,“ dodal Michal Longauer.