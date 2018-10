Kafka myslel na hetrik, hernú pohodu priniesla spolupráca s Netíkom

Kafka je so štyrmi gólmi najlepší tipsportligový strelec v presilovkách, spoluprácu so skúseným krajanom si pochvaľuje.

Košice 20. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice naďalej držia krok s HKM Zvolen na čele tabuľky. Do hernej pohody sa dostalo viacero očakávaných lídrov, vrátane českej dvojice Petr Kafka - Tomáš Netík. Prvý menovaný je so štyrmi gólmi najlepší tipsportligový strelec v presilovkách, spoluprácu so skúseným krajanom si pochvaľuje.



Košičania dosiahli v 13. kole TL najvyššie víťazstvo v doterajšom priebehu, keď na domácom ľade rozdrvili Detvu 7:1. Po góloch Šoltésa a Žitného v 3. minúte vystriedal brankára Romana Petríka Dominik Riečický. Toho ešte v prvej tretine dvomi gólmi privítal Petr Kafka, keď dvakrát skóroval v presilovkách. "S Detvou sme sa často trápili, preto sme radi, že sme teraz dali rýchle góly a ukázali sme im, že u nás nemajú šancu. Keď dáte 2-3 rýchle góly, tak to už súper väčšinou nezvládne. Pokiaľ by sme však v ďalšom priebehu hrali lajdácky, tak by sa možno ešte vrátili do zápasu, ale to sme vôbec nepripustili. Naopak, pridali sme ešte ďalšie góly a dúfam, že sa aj fanúšikovia bavili. Sme radi za pokojný zápas a za dôležité tri body," uviedol Kafka pre TASR.



Pre 29-ročného krídelníka to bol prvý dvojgólový zápas v sezóne. Po druhom zásahu v 15. minúte mal ešte dostatok času na skompletizovanie hetriku, ďalšie ofenzívne manévre so spoluhráčmi Netíkom a Jakubom Sujom však už ku gólu neviedli. "Priznávam, mal som myšlienky aj na hetrik, nebudem hovoriť, že nie. Mal som tam peknú spoluprácu s "Neťom" (Tomášom Netíkom, pozn. red.) aj Kubom Sujom. Žiaľ, ich obranca siahol na puk, keď som ho už dával do odkrytej bránky. Trochu to zamrzí, ale hlavné je, že sme vyhrali. Keby sme sa trápili doma a hrali s Detvou vyrovnanú partiu, tak by to asi nebolo dobré."



Tréneri košického tímu v úvode sezóny hľadali optimálne zloženie útočných dvojíc či trojíc. Po prvej pätine súťaže sa zdá, že duo Kafka - Netík by mohlo fungovať. Rodáci z Prahy si rozumia, najmä v presilovkách predstavujú pre súperov veľkú hrozbu. Kafka v nich presne mieril štyrikrát, Netík má zatiaľ na konte tri presilovkové góly. "Sedíme si spolu aj mimo ľadu a veľa sa bavíme o hre. Teraz to padá mne, neskôr to môže padať jemu. Dopĺňame sa, to je dôležité. Chceme byť produktívny ako formácia a v uplynulých zápasoch sa nám to darí," priznal Kafka.



Aj v prvej polovici sezóny 2017/18 sa mu bodovo darilo, potom však prišiel útlm. V záverečných desiatich zápasoch základnej časti získal iba dva body za asistencie. Útočník sprevádzaný povesťou strelca chce tentoraz stabilizovať svoju výkonnosť, smelú ambíciu podporil vydareným úvodom sezóny. "Môžem povedať, že sa cítim o sto percent lepšie než v minulej sezóne. Viac som zapracoval na letnej príprave, upravil som aj svoju hmotnosť. Cítim sa dobre, no niekedy je zápas lepší, inokedy horší. Je veľa vecí, ktoré si musia sadnúť. V tejto sezóne sa však ako mužstvo vhodne doplňujeme, to je dôležité," poznamenal Kafka.