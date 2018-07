Kanaďan Asselin pokračuje v Banskej Bystrici, zmluvu predĺžil o rok

V drese "baranov" odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 52 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 22 gólov, 25 asistencií a 25 plusových bodov.

Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica a kanadský hokejový útočník Guillaume Asselin sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Produktívny útočník predĺžil zmluvu s úradujúcim majstrom aj pre sezónu 2018/2019. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Asselin prišiel do Banskej Bystrice krátko po začiatku sezóny 2017/2018. Postupne sa vypracoval v jednu z opôr tímu a výrazne sa zaslúžil o obhajobu majstrovského titulu. V drese "baranov" odohral v sezóne 2017/2018 celkovo 52 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 22 gólov, 25 asistencií a 25 plusových bodov. "Som veľmi šťastný, že som sa vrátil do Banskej Bystrice aj na ďalší rok. Toto mesto skutočne žije hokejom. Obľúbil som si organizáciu a aj samotné mesto. Rád by som vyhral titul aj v nasledujúcej sezóne," uviedol Asselin pre klubovú stránku.