TIPSPORT LIGA: Kanadský brankár Skapski posilnil HKM Zvolen

Zvolen 18. júla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HKM Zvolen vyriešilo obsadenie brankárskeho postu. Po dávnejšie avizovanom angažovaní Tomáša Tomeka klub siahol do zámoria a jeho novou posilou sa stal 24-ročný Kanaďan Mackenzie Skapski. Klub o novej posile informoval na oficiálnej stránke.



Pre Skapskiho to bude prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. V roku 2013 ho draftoval klub New York Rangers z celkového 170. miesta. V sezóne 2014/2015 odchytal za "jazdcov" dva zápasy, no stabilné miesto v NHL si nevybojoval. V nedávnych sezónach nastupoval v nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL. Sezónu 2017/2018 strávil v klube Orlando Solar Bears v ECHL, za ktorý odchytal 36 zápasov s 89,15-percentnou úspešnosť zásahov.



Skapski je už ôsmy legionár v súčasnom kádri HKM Zvolen. Klub dávnejšie angažoval Fína Marka Pöyhönena, Kanaďana Davisa Vandanea, Bielorusov Pavla Černooka a Arťoma Demkova a Čechov Petra Ulrycha, Petra Obdržálka a Davida Růžičku.