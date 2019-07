TIPSPORT LIGA: Kluby odobrili Ligovú radu, Slovanu dali ultimátum

Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Slovana, ktorí prítomných informovali o stave podlžností a záväzkov k utorku 30. júla.

Bratislava 30. júla (TASR) – Tipsportligové kluby počas dnešného rokovania s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja odobrili Ligovú radu ako riadiaci orgán súťaže a súhlasili so štartom Slovana Bratislava. "Belasím" však dali podmienku, klub sa musí do 1. augusta dohodnúť na vyrovnaní záväzkov aj s poslednými štyrmi hráčmi, ktorým dlží výplaty.



Vedenie SZĽH rokovalo so zástupcami všetkých klubov najvyššej slovenskej súťaže na Športovej rade Pro-hokeja. Kluby jednohlasne a oficiálne odsúhlasili už skôr avizovaný vznik Ligovej rady SZĽH. Tá sa po potvrdení Výkonným výborom SZĽH 1. augusta stane riadiacim orgánom Tipsport ligy, informoval portál hockeyslovakia.sk.



Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Slovana, ktorí prítomných informovali o stave podlžností a záväzkov k utorku 30. júla. Zo 67 hráčov a členov realizačného tímu sa klub dohodol na vyrovnaní záväzkov so 63. So zvyšnými štyrmi je vedenie klubu, podľa slov zástupcov Slovana, v poslednej fáze riešenia.



Všetky kluby sa zhodli na tom, že v prípade, že sa Slovan stihne dohodnúť aj so zvyšnými hráčmi do zasadnutia Výkonného výboru SZĽH, ktoré sa uskutoční 1. augusta, budú súhlasiť s udelením licencie na štart v Tipsport lige pre HC Slovan Bratislava pre sezónu 2019/2020.