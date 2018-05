Hokejový útočník Kovacs odišiel z Nitry do anglického Nottinghamu

Pod Zobor prišiel krídelník zo zámoria pred sezónou 2017/18, nazbieral v 25 zápasoch 6 gólov a 7 asistencií, celkovo 13 bodov.

Bratislava 25. mája (TASR) - Americký hokejista Justin Kovacs skončil v Nitre a zamieril do Veľkej Británie. V novej sezóne bude 26-ročný útočník obliekať dres Nottinghamu Panthers. Oznámil to oficiálny klubový web "panterov".



Pod Zobor prišiel krídelník zo zámoria pred sezónou 2017/18, nazbieral v 25 zápasoch 6 gólov a 7 asistencií, celkovo 13 bodov. V play off pridal v štyroch dueloch dva góly.