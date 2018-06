Lintner sa neobáva, že Žilina nebude hrať v nasledujúcej sezóne

Žilinský klub má nedoriešené podlžnosti voči hráčom a trénerom, v uplynulom období prešiel zmenou štruktúry a navyše ešte neodštartoval prípravu na novú sezónu.

Bratislava 14. júna (TASR) - Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner sa neobáva, že by sa MsHK Žilina neobjavil v nasledujúcej sezóne Tipsport Ligy.



Klub má nedoriešené podlžnosti voči hráčom a trénerom, v uplynulom období prešiel zmenou štruktúry a navyše ešte neodštartoval prípravu na novú sezónu. Nový predseda predstavenstva Peter Durmis priznal dlhy a nedoplatky, no s vedením klubu a právnikmi momentálne skúmajú, či sú všetky žiadosti oprávnené.



"Žilina momentálne prechádza istými zmenami v rámci obsadenia vedenia klubu. Môžem však povedať, že proces napĺňania kritérií pre získanie licencie na nasledujúcu sezónu zatiaľ spĺňa. Kľúčový bude moment na konci tohto mesiaca, keď budú musieť mať všetky kluby vyrovnané všetky záväzky po dobe splatnosti voči hráčom, trénerom a partnerom v lige. Ten moment nám napovie viac o tom, kde sme v rámci prípravy na nasledujúcu sezónu," povedal Lintner.



O to, že by sa musel hľadať náhradník za Žilinu, sa zatiaľ neobáva: "Momentálne nemám prečo pochybovať, že Žilina bude účastníkom nasledujúcej sezóny." Podľa jeho slov je v ostatných kluboch situácia lepšia. "Sú v procese napĺňania týchto kritérií, väčšina ich má už vyriešené v predstihu," dodal Lintner.