Hokejistov Liptovského Mikuláša povedie Marek Uram

Liptovský Mikuláš 15. februára (TASR) - Novým trénerom MHk 32 Liptovský Mikuláš sa stal Marek Uram. Na trénerskej pozícii nahradí Pavla Paukovčeka, s ktorým vedenie liptovského klubu ukončilo spoluprácu pred pár týždňami. Uviedla to oficiálna webová stránka tipsportligistu.



Asistenta bude Uramovi robiť Juraj Halaj, ktorý túto funkciu zastával od začiatku prebiehajúcej sezóny. "Po odchode hlavného trénera A mužstva Pavla Paukovčeka sa vedenie a orgány spoločnosti mestského hokejového klubu dohodli na spolupráci s dvojicou trénerov Marek Uram a Juraj Halaj. Zodpovednosť za mužstvo do konca sezóny preberá po dohode Marek Uram a Juraj Halaj bude pôsobiť naďalej ako asistent trénera. Očakávame, že cieľ, ktorým je postup do play off, bude naplnený," uviedol Štefan Kuric, predseda predstavenstva MHk 32 Liptovský Mikuláš.



Držiteľ zlata z MS 2002 v Göteborgu začal sezónu na Liptove ako hráč, ale v januárovom zápase 36. kola proti Žiline si zlomil ruku a odvtedy nehrá. V doterajšom priebehu sezóny získal 29 bodov za 8 gólov a 21 asistencií.