Budapešť doma tretíkrát vyhrala

MAC Budapešť - HK Poprad 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)



Góly: 11. Brown (Klempa, Dudás), 53. Dansereau, 54. Langkow (Orban, Bodó) - 9. Heizer (Paločko, Macík), 26. Koyš (Takáč). Rozhodovali: Fridrich, Novák – Synek, Orolin, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 450 divákov.



Budapešť:



Rajna – Pozsgai, Macaulay, Burt, Garát, Vokla, Dudás, Szabad – Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, Nagy, Terbócs – Orban, Langkow, Bodó – Majoross, Kreisz, Szigeti



Poprad:



Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Česánek, Fabian – Svitana, Mlynarovič, Belluš – Takáč, Paukovček, Koyš – Abdul, Zagrapan, Bondra – Paločko, Heizer, Macík



Budapešť 16. októbra (TASR) - Zápas v hlavnom meste Maďarska nemal jednoznačný priebeh. Nakoniec sa ale tešili domáci.Stretnutie sa začalo opatrne na oboch stranách s veľkým množstvom nepresností v rozohrávke. Ako prvý vyskúšal pozornosť brankára MAC Rajnu hosťujúci Brejčák. Poprad šiel do vedenia v 9. minúte. Bekhendové zakončenie Paločka domáci brankár neprikryl lapačkou a puk poskakujúci v bránkovisku upratal do siete dôrazný Heizer - 0:1.Hostia sa z vedúceho gólu netešili dlho. Na konci 11. minúty sa z nenápadnej akcie presadil Brown, jeho puku švihom spoza obrancu pomohla do siete konštrukcia Vošvrdovej bránky. V ďalšom priebehu mali hostia po fauloch Browna výhodu dvoch presilových hier, ale obrana MAC si s ich pokusmi s vypätím všetkých síl poradila.Keď sa v ideálnych streleckých pozíciách ani na dvakrát nepresadil Takáč, mužstvá smerovali do kabín za rovnovážneho stavu.Tesne pred koncom prvej tretiny nevyhodil puk pri vlasnom oslabení z obranného pásma Nagy. Zachytil ho Mlynarovič a vystrelil nepresne na bránku. Puk sa odrazil od zadného mantinelu k osamotenému Svitanovi, ktorý puk upratal s klaksónom za chrbát Rajnu. V Budapešti sa preto telefonovalo a gól arbitri neuznali, pretože padol po uplynutí času prvej tretiny.Popradčania si presilovú hru preniesli aj do druhej tretiny, ale nič v nej nevymysleli. V 26. minúte putoval na trestnú lavicu Petran a domáci si zahrali prvú početnú výhodu v zápase. Zahrali ju však veľmi zle. Ich rozohrávku za vlasntou bránou zachytil Takáč, ktorý prihral medzi kruhy Koyšovi a ten sa nepomýlil - 1:2.Na konci vlastného oslabenia ešte ušiel Bondra, ale jeho blafák sa gólom neskončil. Päť minút pred koncom druhej časti hry rozhodcovia vylúčili hosťujúceho Česánka a domáci druhú presilovku zahrali omnoho lepšie ako prvú.Puk viackrát nebezpečne poskakoval v bránkovisku a "kamzíci" znova faulovali. Dvadsaťsekundovú presilovku 5 na 3 síce hostia ubránili, ale následne sa v šanci ocitol aktívny Brown. Chvíľu sa zdalo, že pretlačil puk za bránkovú čiaru a v Budapešti sa opäť telefonovalo. Po posúdení situácie videorozhodcom gól neplatil.V treťom dejstve vážnejšiu akciu predviedol až v 51. minúte Langkow, ktorý to však prehnal s dôrazom v bránkovisku a bola z toho menšia šarvátka. V 53. minúte spravili Popradčania hrubú chybu v rozohrávke vo vlastnom obrannom pásme. Tú domáci zachytili a Dansereau sa ocitol sám pred Vošvrdom, ktorého poľahky prekonal - 2:2.O minútu nato už nováčik ligy viedol. Hostia opäť chybovali, čo dokonale využil Langkow na vedúci gól MAC. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času inkasoval pri mantineli tvrdý úder Paločko a dlho sa nehralo.Popradského útočníka odniesli z ľadu záchranári na nosidlách. "Kamzíci" si vzali v závere stretnutia oddychový čas a siahli po hre bez brankára. Posledné dve minúty sa hrali v obrannom pásme Budapešti, ale Popradu sa prehru už nepodarilo odvrátiť. Pre Budapešť to bola tretia výhra na domácom ľade.