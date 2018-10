Útočník Majdan posilnil hokejovú Nitru

Majdanovi prekazili sezónu 2017/18 zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba osem zápasov v drese HK Poprad.

Nitra 25. októbra (TASR) - Vedenie hokejového tipsportligového klubu HK Nitra angažovalo posilu do ofenzívy. Do tímu trénera Antonína Stavjaňu pribudol útočník Juraj Majdan, s ktorým vedenie podpísalo zmluvu do konca sezóny 2018/19 s opciou na ďalšiu. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.



Majdanovi prekazili sezónu 2017/18 zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba 8 zápasov v drese HK Poprad. Pred záverom prestupového obdobia sa dohodol na spolupráci s HC Nové Zámky, ale za Novozámočanov napokon nenastúpili. Od začiatku aktuálnej sezóny bol bez angažmánu.



Pre 27-ročného útočníka pôjde o štvrté pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. V sezóne 2015/2016 si v nej spravil výborné meno v drese Banskej Bystrice, neskôr pôsobil aj vo Zvolene a Poprade. Jeho vizitku zdobí najmä český titul z roku 2015, ktorý získal ako hráč Litvínova.