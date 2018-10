TL: Šláger kola pre Zvolen, v stredoslovenskom derby triumf Detvy

Tabuľka:

1. Košice 9 7 0 0 2 32:15 21

2. Nové Zámky 9 6 1 0 2 27:13 20

3. Zvolen 8 5 0 2 1 31:16 17

4. Nitra 9 5 1 0 3 30:21 17

5. Poprad 8 4 2 0 2 22:16 16

6. Banská Bystrica 9 4 0 3 2 22:26 15

7. Liptovský Mikuláš 8 3 2 1 2 22:15 14

8. DVTK 9 4 0 1 4 29:34 13

9. Detva 9 3 1 0 5 20:25 11

10. Trenčín 8 2 2 0 4 19:21 10

11. MAC Ujbuda 9 1 0 3 6 16:29 9

12. Žilina 9 2 1 0 6 26:35 8

13. Slovensko U20 8 0 0 0 8 13:43 0



MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Mikron Nové Zámky 0:1

Gól: 31. Zbořil (Zaťko). Rozhodovali: Orolin, Soós – Stanzel, Soltész – Marušin, vylúčení: 7:9, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Suchý, Nemec, Korím, Bača, Fereta – Kriška, Huna Rich., Huna Rób. – Heikkilä, Uhrík, Baranov – Uram, Lichanec, Sukeľ – Števuliak, Piatka, Oško



Nové Zámky: Košarišťan – Kudla, Andersons, Zaťko, Hain, Novák, Ordzovenský, Hatala, Ondrušek – Štrauch, Hruška, Nejezchleb – Jurík, Zbořil, Ručkay – Rogoň, Šimun, Bajtek – Videlka, Fábry, Jakúbek

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:2 po predĺžení

Góly: 19. Svitana (Mlynarovič, Abdul), 40. Takáč (Paukovček), 63. Svitana (tr. s.) - 39. Szirányi (Hajós), 49. Magosi (Vas, Rusk). Rozhodovali: D. Konc, Kalina – Smrek, Bogdaň, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1063 divákov



Poprad: Gračnar – Kozák, Salija, Brejčák, Petran, Fabian, Ťavoda, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Abdul – Takáč, Paukovček, Bondra – Zagrapan, Heizer, Koyš – Paločko, Bjalončík, Macík



Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – Pance, Kulmala, Somogyi – Szappanos, Loiseau, Galanisz – Ritó, Hajós, Vincze

Hlasy po zápase:



Roman Stantien, tréner Popradu: "Hostia veľmi dobre bránili a čakali na naše chyby. Z minima vyťažili maximum. My sa stále trápime strelecky. Presilovky nám vôbec nejdú. Miešali sme aj zostavou, ale stále nám to nevychádza. Za prístup musím chalanom poďakovať. Bojovali až do konca."



Glen Hanlon, tréner DVTK: "Musím pogratulovať hráčom Popradu a jeho trénerovi k dobrej hre. Zaslúžili si vyhrať tento zápas. Náš brankár a dobrá hra v oslabeniach nám v zápase získali bod. Ten bod navyše si zobral lepší tím."

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC 07 Detva 2:3 pp

Góly: 2. Mihálik (Šťastný), 15. Varga (Mihálik, Šťastný) - 23. Fekiač, 28. Matúš Chovan (Valent, Tibenský), 65. Hraško (Gachulinec). Rozhodovali M. Novák, Goga - D. Konc, Rojík, vylúčení 4:5, presilovky 0:1, v oslabení 0:0, 2201 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Baroš - Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Mihálik, Biro, Bačík - Asselin, Faille, Buc - Tamáši, T. Surový, Sýkora - Giľák, Šťastný, Varga - Török, Češík, Kabáč



HC 07 Detva: Petrík - Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, Jendroľ, Hedera, Šimon - Z. Král, Magogin, M. Surový - Puliš, Murček, Ščurko - Žilka, V. Fekiač, Ďaloga - Tibenský, Valent, Matúš Chovan

Hlasy po zápase:



Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Prvú tretinu sme hrali veľmi dobre, potom sme prestali hrať hokej. Najskôr sme si mysleli, že poľahky vyhráme, snažili sme sa ešte vrátiť do zápasu, no súper začal hrať dobre a už to bolo ťažšie. Pri tlaku sme robili chyby a z výsledku sme extrémne sklamaní. Nepodávame rovnovážne výkony a je to neprijateľné, musíme nájsť spôsob na nápravu."



Josef Turek, tréner Detvy: "Dostali sme dva nešťastné góly na začiatku, ktoré nás neskutočne zomkli a zohrali sme dve najlepšie tohtoročné tretiny. Konečne sme premenili aj strelecké príležitosti, výborne zachytal Petrík. Strašne si vážim, čo hráči ukázali, koľko striel zblokovali a aký tímový výkon podali."



Vladimír Mihálik, autor úvodného gólu B. Bystrice: "Prvú tretinu sme hrali dobre, potom sme prestali a neviem si vysvetliť, čo sa s nami deje. Bola to čerešnička na torte, musíme sa zobudiť a začať hrať hokej ako profesionáli. Zmeniť treba všetko, od základov, sme dosť trénovaní na to, aby sme zvládli takéto zápasy."



Peter Hraško, strelec víťazného gólu Detvy: "My sme sem išli s tým, že nemáme čo stratiť. Sme partia bojovníkov a vyplatilo sa. Ustáli sme veľa presiloviek, chlapci sa hádzali do striel, podržal nás brankár a asi sa 'šťastíčko' k nám priklonilo. Vedel som, že do konca chýbalo málo, chcel som ešte vystreliť, poriadne mi to ani nesadlo, no skončilo to v bránke. Nemáme v mužstve extra hviezdy, v prvej tretine sme dvakrát inkasovali, no nevzdali sme sa. Nestrelili sme dlho predtým gól, teraz sme ich dali hneď tri, berieme dva body a dúfam, že nás to nakopne ďalej."

Hokejisti Trenčína sa tešia po góle Tibora Vargu (vpravo) v zápase 8. kola Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 2. októbra 2018 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen 2:4

Góly: 46. Bartovič (Holenda, Sádecký), 50. Varga (Bartovič) - 28. Vandane (Handlovský, Špirko), 52. Drgoň (Zuzin, Obdržálek), 57. Ulrych (Špirko, Vandas), 60. Vandas (Špirko, Zeleňák). Rozhodovali: Jonák, Kókai (Maď.) – Synek, Váczi (Maď.), vylúčení: 4:4, navyše: Švec (Trenčín) OT za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2722 divákov



Trenčín: Valent – Holenda, Rýgl, Bohunický, Cebák, Marek Hudec, Bokroš, Martiška – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Hecl, Sádecký, Bartovič – Mikula, Bližňák, Varga – Švec, Pardavý, Denis Hudec – Špankovič



Zvolen: Skapski – Poyhönen, Vandane, D.Růžička, Zeleňák, M.Roman, Drgoň, Ulrych – Handlovský, Špirko, Vandas – Obdržálek, Holovič, Šišovský – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – Andrisík, Petráš, Lušňák – Halama

Hlasy po zápase:



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Zápas bol vyrovnaný a rozhodovali maličkosti. Hostia vyhrávali, my sme zápas v priebehu tretej tretiny dokázali otočiť vo svoj prospech. Nemôže sa nám stať, aby zostali voľní obrancovia súpera a rozhodli zápas. Dnes rozhodli individuálne chyby."



Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Videli sme výborný hokej z oboch strán. Chalanom ďakujem za výkon a víťazstvo. Výborný výkon predviedol brankár."

HK Nitra - MsHK Žilina 4:1

Góly: 7. Rais (Blackwater, Buček), 11. B. Rapáč (Hrušík), 51. Čaládi (Slovák, Versteeg), 52. Čaládi (Buček) - 11. Kučný (Rudolf Huna, J. Ručkay). Rozhodovali: Štefik, Fridrich - Orolin, Gegáň, vylúčení: 3:7, navyše: Versteeg DKZ za hrubosť - Pastor, Kučný obaja DKZ za hrubosť, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1515 divákov



Nitra: Foltán - Mezei, McCormack, Pupák, Rais, Versteeg, Rácz, Sloboda - Lantoši, Slovák, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, Hrušík - Buček, Richard, Blackwater - Šiška, Čaládi, Pätoprstý - Fominych



Žilina: Horčička - Kučný, Pastor, Žilin, Bagin, Piegl, Matejka, Mendrej - Bárta, J. Ručkay, Balej - Jenčík, Surovka, Rudolf Huna - Beránek, D. Rehák, Hvila - Hrazdíra, Sikela, Ondruš

Hlasy po zápase:



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Začiatok zápasu bol podobný ako s Liptovským Mikulášom. Prvé góly sme dali my, potom gól hostí trochu schladil náš elán. Musím pochváliť hráčov za to, že nepanikárili a aj za tohto stavu hrali aktívne. Nepremenili síce viacero šancí, ale nakoniec sa nám podarilo odskočiť súperovi. Po tej sprche s Liptovským Mikulášom si potrebovali naši hráči stmeliť sebavedomie. Verím, že tento zápas im k tomu pomohol."



Pavel Paukovček, tréner Žiliny: "Ťažko je niečo chlapcom vytýkať, hrali na hranici svojich možností. Hrali sme proti silnému súperovi. Škoda nevyužitej šance za stavu 2:1, keď sme to mohli zdramatizovať. Veľakrát sme hrali v oslabení a zápas zlomila jedna z presiloviek. Presilovku piatich proti trom sme ešte ubránili, ale potom prišiel tretí gól Nitry a zápas sa zlomil. Súperovi gratulujem k víťazstvu."

MAC Budapešť - HC Košice 1:2

Góly: 52. Pápa (Kreisz) - 57. Pulli (Krajňák, Čížek), 57. Brophey (Kafka, Koch). Rozhodcovia: Baluška, Snášel – Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Szabad (Budapešť) 5+DKZ, presilovky a oslabenia: 0:0



Budapešť: Bálizs – Garát, Macaulay, Burt, Vokla, Pozsgai, Bukor, Bugár, Fejes – Klempa, Brown, Dansereau – Bodó, Nagy, Terbócs – Szabad, Kreisz, Odnoga – Pápa, Majoross, Szigeti



Košice: Habal – Pretnar, Koch, McDowell, Dudáš, Čížek, Šedivý, Hričina, Pulli – Spilar, Brophey, Nagy – Netík, Galamboš, Kafka – Haščák, Suja, Šoltés – Petrás, Krajňák, Jokeľ



Slovensko 2. októbra (TASR) - Hokejisti Detvy zvíťazili v utorňajšom zápase 8. kola Tipsport Ligy na ľade obhajcu titulu z Banskej Bystrice 3:2 po predĺžení. Hostia sa tak po dvoch prehrách opäť tešili z výhry. Na čele ligovej tabuľky zostali Košice, ktoré zvíťazili na ľade nováčika z Budapešti 2:1.Na druhom mieste sú Nové Zámky, ktoré triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša najtesnejšie 1:0. Poprad zvíťazil 3:2 po predĺžení nad ďalším nováčikom z Miškovca, pripísal si piaty triumf v sérii a poskočili na 5. miesto.Štvrtá je Nitra, ktorá napravila neúspech po prehre v uplynulom kole, keď na domácom ľade podľahla Liptákom 0:4. Hokejisti spod Zobora tentokrát zdolali Žilinu 4:1.Najlepší ligový strelec Rastislav Špirko sa v 8. kole gólovo nepresadil, ale v šlágri pred 2722 divákmi na ľade Trenčína sa blysol tromi asistenciami. Jeho Zvolen vyhral v Trenčíne 4:2 a v tabuľke je na tretej priečke.Pozrite si prehľad zápasov 8. kola hokejovej Tipsport Ligy.(0:0, 0:1, 0:0)Liptáci, vo svojom prechodnom prostredí v Spišskej Novej Vsi, začali aktívne. Brankár Košarišťan, ktorý ešte minulú sezónu obliekal dres práve Liptovského Mikuláša, už po pár sekundách zlikvidoval strelu Sukeľa. Na opačnej strane mal dobrú šancu Jurík, no proti bol Kislicyn. V 12. minúte to skúšal individuálne Uram, lenže jeho zakončenie tesne minulo novozámockú bránku. V záverečnej päťminútovke mali domáci šancu otvoriť skóre v presilovke o dvoch hráčov, no Nové Zámky tlaku súpera odolali.Liptovský Mikuláš mal dobré príležitosti na úvodný gól aj na začiatku druhého dejstva. V 24. minúte pohrozil Huna, následne skončilo zakončenie Sukeľa na žrdi Košarišťanovej brány. Zatiaľ čo domáci svoje šance nevyužili, hostia aj z minima dokázali skórovať. V 31. minúte sa počas presilovky dostal do zakončenia Zbořil, ktorý na dvakrát prekonal mikulášskeho brankára. V závere druhej tretiny mohli Liptáci vyrovnať, lenže Košariťan vytiahol proti Kriškovi skvelý zákrok.V tretej tretine opäť herne dominovali domáci hráči, no nevedeli sa presadiť v koncovke. V 47. minúte mohol vyrovnať Uram, ktorý ale z ťažšieho uhla nedokázal trafiť poloprázdnu bránku hostí. Trápenie Liptákov už iba podčiarkla druhá nevyužitá presilovka 5 na 3. V závere zápasu sa už zverencom Antona Tomka nepodarilo vyrovnať. Nové Zámky si poradili s Liptovským Mikulášom najtesnejším rozdielom 1:0.(1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)Výkon svojich bývalých zverencov proti nováčikovi ligy z Maďarska sledoval z tribúny tréner Marcel Ozimák spoločne s čerstvou posilou do útoku Martinom Bellušom. Popradčania sa proti Miškovcu rozbiehali pomaly. V úvode zápasu mali síce dvakrát po sebe výhodu presilovej hry, ale napriek častým zakončeniam sa gólovo nepresadili. V jednom prípade hosťom pomohla pri strele Saliju konštrukcia bránky. Hostia sa pred Gračnarom objavovali iba sporadicky, v prvom dejstve si vážnejšiu streleckú príležitosť nevypracovali. Adorjánovi bolo mimoriadne horúco počas vylúčenia Crawforda, popradskí útočníci ale nevedeli puk poskakujúci po bránkovisku upratať do siete. Vykúpenie prišlo až minútu a pol pred prvou prestávkou. Z pravého kruhu vystrelil zápästím Svitana a tribúny v Poprade oslavovali otvárací gól zápasu - 1:0.V úvode prostrednej časti hry mali domáci hráči k dispozícii takmer dvojminútovú presilovovú hru 5 na 3. "Ľadoví medvedi" z Miškovca sa ale ubránili. Dominancia Popradu na ľade pokračovala naďalej, keď "kamzíci" predviedli dlhý pobyt v útočnom pásme. Na zámok Podtatrancov reagovala hosťujúca lavička oddychovým časom. V 32. minúte predviedol individuálnu akciu Kozák, ktorý nabil Abdulovi. Ten si síce položil Adorjána, ale puk cez padajúcich obrancov do siete neposlal. Postupne sa hra vyrovnala a na Gračnara sa valil jeden útok za druhým. Hostia síce ponúknuté dve presilové hry nevyužili, ale v 39. minúte vyrovnal Szirányi a pod Tatrami sa začínalo odznova. Domáci odpovedali už o chvíľu. Paukovčekovo nahodenie šikovne vo vzduchu tečoval Takáč, pre ktorého to bol po návrate z Francúzska prvý presný zásah za Poprad.Nástup do tretej tretiny vyšiel lepšie hosťom. V presilovej hre im ale unikla dvojica Takáč s Macíkom, ale druhý menovaný ani na dvakrát Adorjána neprekonal. Trest prišiel v 49. minúte, keď sa v páde dorážkou presadil Magosi - 2:2. Sedem minút pred koncom riadnej hracej doby opečiatkoval žŕdku hosťujúcej bránky Bondra. V závere sa hráči oboch mužstiev predháňali v zahadzovaní vyložených šancí a zápas tak išiel do predĺženia. V ňom sa najprv na Gračara rútil osamotený Kiss, ale neuspel. Na opačnej strane zahodil vyloženú streleckú pozíciu Mlynarovič. Vzápätí brankár Miškovca posunul úmyselne bránku a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, ktoré Patrik Svitana premenil. Poprad tak zdolal nováčika tesne 3:2.(2:0, 0:2, 0:0, -0:1)Domáci si do druhej tretiny preniesli upokojujúci náskok s dvomi gólmi, ktoré mali zhodného menovateľa, obrancu Mihálika. Najskôr v 2. min trafil sám od modrej po nahodenej strele a v 15. min ju zopakoval, puku do bránky však pomohol pri dorážke Varga. Hostia s menšou streleckou produktivitou boli pod neustálym tlakom a len jedna akcia im mohla priniesť efekt. V 5. min po chybe Bačíka zakončoval po nájazde Král, no Baroša neprekonal. Na výške skóre sa nepodpísali ďalšie príležitosti domácich, či Tamášiho už v 2. min, alebo Kabáča v 9-tej. V druhej tretine "barani" pri gólových situáciách Detvanov úplne vypli a umožnili súperovi dokonca vyrovnať. V 23. min si puk po tom, čo hrúbku vyrobil T. Surový, sám pred bránkou premiešal Fekiač a prvý raz pohodlne prekonal Baroša. Matúš Chovan v 28. min zasa využil úplnú voľnosť, na hokejku mu presne nahral Valent a stačilo mu len zblízka trafiť odkrytú bránku. V tretej tretine sa očakával tlak domácich, v 41. min z neho vyplynula aj šanca Asselina, potom ďalšie strely, väčšinou zblokované, v presilovke. Strela Giľáka v 46. min Petríkovi narobila veľké problémy a Vargovu strelu bekhendom v 48. min zlikvidoval. Na druhej strane v 51. min spálil šancu Magogin a následne Ďaloga puk netrafil. V samom závere normálneho času spálil príležitosť hosťujúci Puliš, v predĺžení rovnaký hráč nedotiahol blafák v ideálnej šanci, so strelou Sýkoru si zasa poradil Petrík. Presne 1:47 min pred koncom predĺženia mali hostia výhodu presilovky štyroch na troch za príliš veľa domácich hráčov na ľade a tri sekundy pred klaksónom rozhodol o víťazovi bombou Hraško.(0:0, 0:1, 2:3)V Trenčíne sa hral od úvodu svižný hokej. Šancí však bolo v prvej tretine málo. Dukla sa do vedenia mohla dostať veľmi rýchlo. V 3. minúte Radivojevič obstrelil brankára, no puk sa odrazil od hornej žŕdky späť do hry a úspešný nebol ani dorážajúci hráč. Dlhé minúty však vážnejší vzruch pred bránkami neprichádzal, keďže na oboch stranách dominovali obrany. Sedem minút pred koncom úvodnej dvadsaťminútovky nebola ďaleko k vedúcemu gólu prvá formácia vojakov. V 17. min prebral puk na modrej čiare Zuzin, osobný súboj s ním vyhral Valent.Trenčania prežili v úvode druhej časti dohrávanú presilovú hru Zvolena. Po jej skočení Rýgl našiel krížnou prihrávkou Radivojeviča. Ten mal pred sebou odkrytú bránku, no puk dobre netrafil. Do vedenia sa dostali Zvolenčania. V presilovej hre najskôr brániaci hráč stlmil puk telom. Ten sa odrazil naspäť k Vandaneovi a zámorský legionár spomedzi kruhov nedal brankárovi Dukly šancu. Bryndziari mohli odskočiť na rozdiel dvoch gólov v polovici zápasu. Presilovú hru však napriek niekoľkým šanciam nevyužili. Domáci tím pridal na snahe. Do hry ho vrátila presilová hra. Delovka Holendu od modrej čiary smerovala presne na hruď Skapskeho. V 38. min mohlo byť s domácimi ešte horšie. Zuzin našiel spoza bránky Kytnára. Ten strieľal z prvej, ale Valent svoj tím podržal.Úvod poslednej tretiny priniesol náznaky príležitostí na oboch stranách. Trenčanom sa podarilo vyrovnať v 46. minúte. Po strele Bartoviča od modrej čiary mal Skapski zakrytý výhľad a puk sa zatrepotal v sieti. O štyri minúty už Dukla viedla. V presilovej hre vystrelil z pravého kruhu Bartovič. Puk sa od brankára odrazil k Vargovi, ktorý už nemal problém strelou po ľade pridať druhý gól vicemajstra. Z vedenia sa domáci tešili iba dve minúty. Pri vylúčení Holendu prepálil Drgoň všetko, čo mu stálo v ceste. V závere sa oba tímy snažili strhnúť vedenie na svoju stranu. Podarilo sa to hosťom spod Pustého hradu. Trenčania zbytočne otáľali s rozohrávkou, puk stratili a strela od modrej čiary v podaní Ulrycha skončila za Valentovým chrbtom. Pri záverečnej hre bez brankára ešte potvrdil zvolenské víťazstvo Vandas.(2:1, 0:0, 2:0)V zápase 8. kola hostila Nitra predposlednú Žilinu. Hostia sa odlepili od dna tabuľky vďaka výhre 6:3 nad Budapešťou. Naopak, Nitrania, prekvapivo v predošlom kole na domácom ľade nestrelili Liptákom ani gól a prehrali 0:4. Lepší vstup do zápasu mala Nitra. Prvé varovanie ešte žilinskí "vlci" nebrali vážne, keď pred Horčičkom stroskotala dvojica Slovák a Lantoši. Už o pár sekúnd, však Žilinčania inkasovali. Od modrej napriahol Rais a prestrelil všetko čo mu stálo v ceste - 1:0. Dvojgólové vedenie zabezpečil Nitranom Rapáč, ktorý dorazil puk po akcii Hrušíka. Domáci sa netešili dlho, pretože už o 39 sekúnd využil presilovú hru Kučný - 2:1.V druhej tretine nevideli diváci príliš pekný hokej. Kombinácie oboch mužstiev boli väčšinou nepresné. Domáci disponovali tromi presilovými hrami, ale ani v jednej si nedokázali vypracovať gólovú príležitosť. Za hostí mal najväčšiu šancu v prostrednom dejstve Jenčík, ale prečíslenie dvoch proti jednému nezakončil ideálne.Prvú výraznú šancu na zlomenie zápasu mali domáci v polovici tretej tretiny. Presilovú hru o dvoch hráčov ešte nevyužili, ale pri prevahe o jedného muža už boli úspešní. Po strele Slováka dorážal za Horčičkov chrbát Čaládi - 3:1. Ten istý hráč sa presadil opäť o 58 sekúnd, keď zužitkoval presnú prihrávku od Bučeka a bolo 4:1. Hneď po góle zbytočne vyprovokoval šarvátku hosťujúci Pastor, ktorý skočil do Blackwatera. Toho si prišiel zastať krajan Versteeg a už lietali päste. Obaja hráči išli predčasne do kabín a spoločne s nimi aj ďalší Žilinčan Kučný. Zvyšné minúty už nič podstatné nepriniesli a Nitra zvíťazila 4:1.(0:0, 0:0, 1:2)Košice začali lepšie, prezentovali sa aj prvou strelou do priestoru bránky. Do útoku sa potom dostali aj domáci, ale hostia boli aj naďalej aktívnejší. V prvých desiatich minútach si obe mužstvá zahrali presilovku, ale bez gólového vyjadrenia. Košičania hrali v početnej výhode aj v 14. minúte, ale po únikoch Bodóa a neskôr Browna mohli inkasovať. Veľké šance mali domáci aj v závere prvej tretiny, ale Košičanov podržal brankár Habal. Útočník Szabad potom inkasoval trest do konca stretnutia za faul na Nagya.Väčšiu časť presilovky hrali Košice na začiatku druhej tretiny, ale Bálisz bol pozorný a puk za svoj chrbát nepustil. Neskôr sa opäť pri gólových šanciach domácich predviedol Habal, v závere druhého dejstva nepremenil šancu ani Košičan Kafka.Tretiu tretinu začala veľká šanca Nagya, na opačnej strane zachránil opäť Habal pred Bodóm. Košický gólman bol však už prikrátky po akcii domácich v 52. minúte, keď sieť rozvlnil Pápa. To bol pre hostí správny impulz, pretože v 57. minúte v rozmedzí 35 sekúnd rozhodli zápas. Bálisza najskôr prekonal Pulli a po ňom zabezpečil Košičanom tri body Brophey.