Hokej: Miškovec a MAC Budapešť chcú hrať najvyššiu slovenskú súťaž

Bratislava 28. apríla (TASR) - Maďarské hokejové kluby DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť majú záujem o vstup do najvyššej slovenskej súťaže. Ako informovalo sobotné vydanie denníka Šport, pokiaľ sa ich zástupcovia dohodnú s predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a riadiacej organizácie ligy Pro-Hokej, od septembra bude mať Tipsport Liga dvanásť členov.



Predovšetkým v Miškovci už nerátajú s možnosťou, že by slovenská strana zaujala zamietavé stanovisko. Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner však zatiaľ záležitosť nepovažuje za hotovú, dvaja účastníci z Maďarska sú maximum. "V tejto chvíli môžem len povedať, že so zahraničnými tímami rokujeme a počas mája túto otázku musíme vyriešiť," povedal Lintner pre sobotné vydanie denníka Šport.