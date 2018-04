My sme majstri, no a čo, ozývalo sa na oslavách bystrického titulu

Oslavy titulu majstra Slovenska Tipsport Ligy 2017/2018 hokejového klubu HC'05 iClinic Banská Bystrica na Námestí SNP vo štvrtok 26. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR

Oslavy titulu majstra Slovenska Tipsport Ligy 2017/2018 hokejového klubu HC'05 iClinic Banská Bystrica na Námestí SNP vo štvrtok 26. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Na snímke tréner Vladimír Országh. Foto: TASR

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) - Na oslavu majstrovského titulu pred svojimi priaznivcami na banskobystrickom Námestí SNP sa hokejisti HC'05 iClinic vyzbrojili úplne inak, ako si ich diváci pamätali z ľadu. Rezonovala hlavne dobrá nálada, namiesto hokejok zaujal v rukách sekt, niektorí hráči si promenádu užili aj so svojimi deťmi. Veľká spŕška šampanského dopadla aj na otca a syna Kovaľovcov, ktorí stáli v pozadí úspešnej obhajoby. Po tom, čo gejzír bubliniek od väčšiny hráčov naplno trafil prezidenta klubu Juraja Kovaľa, okamžite z tribúny zutekal, pretože jeho najväčším želaní bolo opäť sa obliecť dosucha.Na tribúnu predohriatu rockovou skupinou Metalinda sa pomestili všetci z klubu, ktorí sa o obhajobu titulu zaslúžili, najskôr realizačný i funkcionársky tím, potom samotní hráči, ktorých po promenáde dopravil k tribúne otvorený autobus. Vo štvrtok si už nemuseli povedať, že radosť končí o polnoci, a potom treba zabudnúť a venovať sa ďalšej príprave na zápas. Nie tak tréner Vladimír Országh, ktorého čaká ďalšia šichta na majstrovstvách sveta. Aspoň si stihol majstrovský pohár vychutnať vzpieračským spôsobom a vyše 30-kilovú zľahka nadhodil nad hlavu.pripomenul všetkým.Už v piatok sa pripojí Országh pred MS v Dánsku k národnému tímu.zasmial sa.Minulý rok sa radovali z tribúny banskobystrickí 'barani' síce na rovnakom mieste, no otočení na opačnej strane námestia. Veľa situácií sa zopakovalo, no nie humor kanadského legionára Erika Failleho, ktorý ľubozvučnou slovenčinou rozveselil fanúšikov a prinútil ich aj do spontánneho spevu. Kapitán mužstva Tomáš Surový si od primátora mesta Jána Noska prevzal aj gigantický puk na pamiatku titulu s vierou, že na budúci rok vytvoria ďalšiu edíciu.Primátor mesta si opäť užíval chvíle slávy, ktoré mu športovci v Banskej Bystrici často pripravujú. Namiesto individuálnych medailí, nedávno Mateja Tótha a Anastasie Kuzminovej, však tentoraz ocenil umenie kolektívneho športu, hokejového.Nosko vystriekal veľkú fľašu na hokejistov a v role skalného fanúšika banskobystrického hokeja ich výdatne, ako pomstu za vlaňajšok, pokropil šampanským. Len jedno ho mohlo mrzieť, že vo fľaške mu už na vďačných fanúšikov nič nezostalo.a odštartoval známy popevok fanúšikov a hráčov, ktorým si už druhýkrát za sebou užívajú slávu z majstrovského titulu.