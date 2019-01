Na Winter Classic viaceré lákadlá, pre hviezdy i fanúšikov

Najdôležitejším v aréne pod holým nebom bude Súboj legiend sprevádzaný napínavými súťažami, v nedeľu zasa strhne naplnený štadión zápas Tipsport Ligy medzi HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen.

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Viaceré lákadlá budú sprevádzať hokejové Kaufland Winter Classic Games, ktoré sa uskutočnia na banskobystrických Štiavničkách 2. a 3. februára. Najdôležitejším v aréne pod holým nebom bude sobotňajší Súboj legiend sprevádzaný napínavými súťažami, v nedeľu zasa strhne naplnený štadión zápas Tipsport Ligy medzi HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen.



Organizátori hlásia, že aréna je už takmer hotová a divákov pozývajú aj tým, že MHD bude zadarmo. Samotné podujatie podfarbí aj charitatívny podtón. Momentálne sa na sobotu predalo 65 percent vstupeniek, na nedeľu 95 percent.



Hviezdy podujatia si už aj teraz v piatok na zimáku domácich "baranov" zatrénovali presnosť streľby. Potom sa presunuli na Štiavničky a skusmo si zastrieľali zo strechy priľahlej budovy, aby si vyskúšali podmienky v jednej z vložených súťaží. Riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner si pochvaľuje obrovskú pomoc pri organizácii. "Teším sa z toho, že napriek rôznym osobitostiam, ktoré každý deň riešime, plán dodržiavame. Už dnes, teda v piatok sa popoludní začínajú montovať plexisklá, na dotvorenie ľadovej plochy sa sústredíme od soboty. Chalani sa pripravujú a je zrejmé, že zápas neberú na ľahkú váhu, o to väčší zážitok si diváci užijú. V nedeľu každý očakáva obrovské derby v rámci regiónu, deň predtým si predpoludním obe mužstvá na ploche aj zatrénujú."



Veľký ohlas podujatia Lintnera príjemne prekvapil: "Bezhraničná podpora a ochota vyjsť v ústrety je jedinečná, nič podobné som predtým nezažil. Teším sa aj z toho, že to nebude reklama len na hokej, ale aj na spoločné dielo, ktoré nás presviedča o tom, čo všetko dokážeme na Slovensku pripraviť."



Počasie zatiaľ napovedá, že sa oteplí: "Zdá sa, že bude menej prehánok a to, že sa oteplí, nám v istom smere vyhovuje. V rámci údržby sektorov na sedenie je to dosť podstatné, pretože chceme udržať pre fanúšikov primeraný komfort."



Hviezdy slovenského hokeja s príťažlivými ušiankami na hlavách sa už aj počas piatkového tréningu zabávali. "Ja by som sa chcel poďakovať za pozvánku, veľmi sa na zápas teším. Spomínam si v týchto chvíľach na zamrznuté rybníky, kde som začínal, atmosféra bude pod holým nebom podobná. Po dlhom čase sa stretnem so všetkými chalanmi, s ktorými som hrával, dúfam, že si všetci odnesieme veľký zážitok. A aj diváci budú mať na čo a na koho spomínať," uviedol Peter Bondra. Na ľade bol naposledy pri decembrovej rozlúčke Miroslava Šatana: "Len vo štvrtok som pricestoval na Slovensko, bol som už v Poprade, a tam to pekne mrzne. Určite ešte pôjdem dva, alebo trikrát na ľad niekde vonku, aby som si vychutnal pravú zimnú atmosféru."



Ďalšia legenda Michal Handzuš sa vráti tiež do detstva a schuti si zaspomína: "Bude to super, vyrastal som na otvorených plochách, je to špeciálne, aj pre nás starších. Síce tam nebude vysoká kvalita ako o deň neskôr, no diváci sa, dúfam, zabavia. Pre mňa to bude dosť ojedinelé, lebo moja ruka nie je v poriadku. Na exhibičnej rozlúčke Mira Šatana som hral a spamätával sa z toho tri týždne. Teraz som ani nešiel na ľad a šetrím si sily na zápas. Inak to bude určite propagácia ligy a hokeja ako takého. Vracia sa opäť tam, kde bol stvorený a kde patrí, na vonkajšie ihriská. Aj ja som bol túto priaznivú zimu viackrát s deťmi na rybníkoch, pred panelákmi si robia niekde ľad a mne sa to veľmi páči."