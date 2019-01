TIPSPORT LIGA: Návrat M. Halamu je otázny, dôvodom je jeho zdravie

Halama získal v sezóne 2018/2019 osem kanadských bodov (4+4) v 19-tich zápasoch.

Zvolen 21. januára (TASR) - Už viac ako dva mesiace absentuje v zostave hokejistov HKM Zvolen 23-ročný útočník Marco Halama. Jeho návrat do hokejového kolotoča je otázny, zdravotné problémy mu totiž zatiaľ znemožňujú návrat do plného tréningového zaťaženia. Svoju aktuálnu situáciu opísal v rozhovore na klubovej stránke HKM Zvolen.



Halama získal v sezóne 2018/2019 osem kanadských bodov (4+4) v 19-tich zápasoch. Posledný z nich odohral v polovici novembra v Žiline, počas stretnutia však odstúpil pre náhlu nevoľnosť a zvýšenú hladinu histamínu. "Bol som vyšetrený na intoleranciu potravín, nastavil som si stravu. Potom som bol u športového lekára, ktorý mi ešte neodporučil hrať a povedal, aby som pokračoval v tréningoch, ktoré som začal. Povedal, že ma bude kontaktovať, keď si podrobne prejde všetky výsledky a nájde vhodné riešenie. Voláme si, no stále nič nové," priblížil Halama.



V súčasnosti chodí individuálne trénovať na ľad, do záťaže porovnateľnej s tréningom s A-mužstvom však nejde. Zdravotné problémy mu skomplikovali už sezónu 2017/2018. Po nej uspel na skúške v HKM Zvolen, no problémy s celiakiou sa vrátili. "Odkedy mám tento problém, začal som sa oň viac zaujímať a vnímam, že ním trpí veľa ľudí. Z rodiny som ju nemal po kom zdediť. Vraj je ale na celý život. Mám zoznam potravín, ktoré mám na istý čas vyradiť a odsledovať si zlepšenie. Nejde teraz iba o lepok, sú to najmä mliečne výrobky, ktoré mám na mesiac vyradiť a postupne pozorovať na sebe zmeny," prezradil Halama.



Starší z bratov Halamovcov v neľahkom období oceňuje podporu zo strany zvolenského klubu. "Mohli sa so mnou rozlúčiť a povedať, aby som prišiel, keď budem zdravý, ale stoja za mnou. Každý sa ma pýta, dokedy to ešte potrvá. V tomto prípade to neviem povedať ani ja a ani lekár. Pozitívne je však to, že predtým som pociťoval zlé stavy aj pri bežnom fungovaní, teraz je to už lepšie," poznamenal.