TIPSPORTLIGA:Nitra prehrala s Banskou Bystricou v 1. zápase semifinále

HK Nitra - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 34. T. Mikúš (Krištof, Mezei) - 20. Bubela (Brittain, Skalický), 28. Asselin (Brittain, Faille). Rozhodovali: Baluška, Stano - Výleta, Šefčík, vylúčení: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3329 divákov



HK Nitra:



Lawson - Mezei, Rais, J. Milam, Ordzovenský, M. Versteeg, T. Milam, Rýgl - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Lantoši - H. Ručkay, J. Ručkay, Macík - Bradley, Kutálek, Csányi - Šiška



HC'05 iClinic Banská Bystrica:



Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Pretnar, Gélinas, Delisle, J. Brejčák - Lamper, Hrnka, Bortňák - Bartánus, Bubela, Hohmann - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Gabor - Kabáč



/stav série: 0:1/



Nitra 29. marca (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade HK Nitra 2:1. Druhé stretnutie sa odohrá v piatok od 17.00 h opäť na nitrianskom klzisku.Séria medzi Nitrou a Banskou Bystricou sa začala vo veľmi dobrom tempe. V prvej tretine bolo domáce mužstvo ofenzívnejšie. Nitrania prestrieľali hostí 18:6. Najbližšie ku gólu boli domáci v 13. minúte, keď Blackwater nastrelil hornú žrď. Hostia trpezlivo bránili stredné pásmo a čakali na rýchle brejky. To sa im vyplatilo, keď v poslednej minúte dorazil nikým nepokrytý Bubela – 0:1.Tento gól Nitru zaskočil a "corgoni" pôsobili v prvej polovici druhej tretiny veľmi zakríknutým dojmom. V 28. minúte využil Brittainovu presnú prihrávku na druhý gól hostí Asselin – 0:2. V zápase sa iskrilo a súperi si nedarovali ani centimeter ľadu. V 34. minúte sa na radosť domácich divákov presadili aj Nitrania. Krištofovu krížnu prihrávku premenil na kontaktný gól T. Mikúš. Ihneď po góle domáci ožili a veľkú príležitosť spálil Slovák, ktorý z bezprostrednej blízkosti nechal vyniknúť brankára Lukáša.V 47. minúte mal na hokejke gól na 1:3 Bubela, ale domáci brankára Lawson podržal svoje mužstvo. Rovnako sa predviedol brankár Nitry aj v 49. minúte, keď pravým betónom zastavil Skalického blafák. Čas sa Nitranom veľmi rýchlo krátil a nedostávali sa do vyložených pozícií a hostia dôsledne blokovali všetky puky. Domáci skúsili už 90 sekúnd pred koncom hru bez brankára, no ani napriek enormnej snahe sa nedočkali vyrovnania.