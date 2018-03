Nitra v druhom semifinále opäť podľahla Banskej Bystrici

HK Nitra - HC‘05 iClinic Banská Bystrica 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)



Góly: 17. H. Ručkay (J. Ručkay), 54. Slovák (Blackwater, T. Milam) - 6. Bartánus (Bubela, Hohmann), 10. Asselin (Hrnka, Delisle), 15. Lamper (Hrnka), 34. Pretnar (Hohmann). Rozhodovali: Kubuš, Štefik - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 7:10 na 2 min, navyše: Faille (B. Bystrica) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3510 divákov



HK Nitra:



Lawson - Mezei, Rais, Ordzovenský, J. Milam, M. Versteeg, T. Milam, Rýgl - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - Blackwater, Slovák, Lantoši - H. Ručkay, J. Ručkay, Macík - Csányi, Šiška, Kutálek - Bradley



HC'05 iClinic Banská Bystrica:



Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Pretnar, Gélinas, Delisle, J. Brejčák - Lamper, Hrnka, Bortňák - Bartánus, Bubela, Hohmann - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Gabor - Kabáč



/stav série: 0:2/



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "V piatok nám to nevyšlo. Hráčov sme nabádali, že musíme minimálne v úvode hrať nátlakový hokej. Opak bol však pravdou, hosťom sme dovolili dostať sa do vedenia 3:0. To si tím ako Banská Bystrica dokáže postrážiť. Nefungovali nám presilové hry a bolo tam veľa nervozity. Ťažko povedať, či to bolo z nejakej premotivovanosti. Keď porovnám tímové výkony mužstiev, tak tam bol výrazný rozdiel. My sme doma dva zápasy stratili a nezostáva nič iné, než sa pokúsiť získať to v Bystrici."



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "My sme spokojní s výsledkom aj s hrou. Najmä prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá. Mali sme veľa šancí a dostali sme sa do vedenia 3:0. Škoda kontaktného gólu v závere tretiny, ale zvládli sme to. Dali sme domácim príliš veľa presilových hier, ktoré sme, našťastie, ubránili. Chalanom, ktorí tam išli, patrí pochvala. V kritických situáciách nás podržal brankár. Záver sme si už chceli postrážiť. Vedeli sme, že Nitra všetko vsadí na útok a párkrát tam mali nejaké šance, ale tie sme ubránili. Sme v situácii, v ktorej sme chceli byť, ale, samozrejme, stále si uvedomujeme, proti akému silnému súperovi hráme. Ideme si do Bystrice trochu oddýchnuť a s pokorou sa pripraviť na ďalší zápas."



Nitra 30. marca (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom druhom stretnutí semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade HK Nitra 4:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy. Tretí duel sa odohrá v pondelok 2. apríla od 18.00 h v Banskej Bystrici.Nitrania nezačali ideálne a varovaním pre nich bola žrď, ktorú nastrelil v 4. minúte Delisle. V 6. minúte už puk zapadol za chrbát Lawsona, keď Bubelovu strelu tečoval Bartánus – 0:1. V 10. minúte našiel pred bránkou Hrnka zadovkou nepokrytého Asselina a hostia viedli už rozdielom dvoch gólov. V 15. minúte zaskočil Lamper strelou po buly Lawsona, ktorý si nepokryl priestor medzi nohami a bolo 0:3. Znížiť sa podarilo domácim v 17. minúte, keď dorazil puk H. Ručkay.Do druhej tretiny nastúpili Nitrania lepšie, boli pohyblivejší a vypracovali si aj niekoľko dobrých príležitostí, ale bez gólového efektu. "Corgoni" dokonca mali početnú výhodu o dvoch hráčov, ale aj v nej ukázali iba veľké trápenie a nepokoj na hokejkách. V 34. minúte vystrelil švihom Pretnar a Lawson nedokázal strelu slovinského obrancu zastaviť – 1:4. Zníženie mal na hokejke v 37. minúte Šiška, no strelu spomedzi kruhov namieril iba do hrude bystrického brankára Lukáša.Bystričania mali pred treťou tretinou komfortný trojgólový náskok, ale Nitrania sa snažili ešte vykresať iskierku nádeje. V 50. minúte bol blízko gólu Paulovič, ale jeho bekhendový pokus zastavilo brvno. Kontaktný gól Nitry prišiel už veľmi neskoro, v 54. minúte sa presadil švihom Slovák. V závere už "barani" nepustili domácich do vyložených šancí a cenné druhé víťazstvo v sérii si ubránili.