Nitra podá podnet na DK SZĽH, Lintner je znepokojený zákrokmi na hlavu

Nitra 13. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra síce v druhom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport ligy zdolali Trenčín 4:1 a vyrovnali stav série na 1:1, v ich tábore však prevládalo rozčarovanie. Týkalo sa najmä zákrokov na útočníka Róberta Lantošiho, ktorý po atakoch trenčianskych hráčov prišiel o šesť zubov. Vedenie nitrianskeho klubu chystá podnet na Disciplinárnu komisiu Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH), k citlivému posudzovaniu zákrokov na hlavu a krk vyzýva aj riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.



Druhý zápas série medzi Nitrou a Trenčínom priniesol emócie a dôraz typický pre zápasy vyraďovacej časti a rozhodcovia rozdali celkovo 131 trestných minút. K videniu bolo viacero pästných súbojov i ostrejších zákrokov.



Predstaviteľom nitrianskeho klubu prekážala najmä príliš vysoká pozornosť trenčianskych hráčov na útočníka Róberta Lantošiho. Ten má po zákrokoch Borisa Sádeckého a Tomáša Starostu o šesť zubov menej. "Na to sú rozhodcovia, aby to posúdili. Aby tu Sádecký po niekom poľoval? Pozrite si ten zápas lepšie," odkázal tréner Dukly Peter Oremus novinárom.



Nitranov najviac nahnevala situácia za stavu 4:1 v 52. minúte, v ktorej Lantošiho atakoval Starosta. "Ten zákrok mi neprišiel ako bežný a očakávam, že bude mať dohru. Bolo to za rozhodnutého stavu, podľa mňa to už bolo cez čiaru," poznamenal tréner Nitry Antonín Stavjaňa. Sádecký po spomínanom zákroku v zápase skončil, Starosta dostal trest na 2+10 minút.



Naživo v Nitra aréne sledoval zápas aj reprezentačný tréner Craig Ramsay, no nevydržal do konca. "Mám rád hokej v play off, ale nechcem vidieť žiadnych hráčov zranených. Údery, ktoré dostal Lantoši, boli dosť silné. Nebudem však komentovať to, či to bolo fér alebo nie. Keď som ho dvakrát videl zraneného, odišiel som zo svojho miesta a zápas som dopozeral inde. Verím, že bude v poriadku a že bude môcť hrať na majstrovstvách sveta," uviedol Ramsay pre mynitra.sme.sk.



Najväčšie "iskrenie" síce zatiaľ ponúkla séria Nitry s Trenčínom, o ostré zákroky však nebola núdza ani na ďalších štadiónoch. Aj preto sa k zápasom play off vyjadril riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner. "Som nesmierne spokojný v akom tempe, nasadení a kvalite sa tohtoročné Kaufland play off Tipsport Ligy rozbehlo. Do play off bezpochyby patrí maximálna tvrdosť, bez ktorej si vypäté zápasy neviem predstaviť. Som však znepokojený, koľkých zákrokov na hlavu a krk sme boli v prvých zápasoch svedkami. Budem apelovať na kluby, disciplinárku aj oddelenie rozhodcov, aby tento fakt vnímali citlivo predtým, ako by prišlo k zraneniam, ktoré v hokeji nechceme vidieť," uviedol Lintner na facebookovej stránke Tipsport Ligy.