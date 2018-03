Nitra vs. B. Bystrica tentoraz už v semifinále, séria je bez favorita

Nitra - Banská Bystrica v play off:



štvrťfinále 2009/2010: Nitra - Banská Bystrica 4:2 na zápasy

semifinále 2013/2014: Nitra - Banská Bystrica 4:1

semifinále 2014/2015: Nitra - Banská Bystrica 3:4

finále 2015/2016: Nitra - Banská Bystrica 4:2

finále 2016/2017: Nitra - Banská Bystrica 1:4



vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Nitry: 3:2 pp, 1:7, 0:3, 1:2, 3:6, 1:4



Program semifinále play off TL 2017/18:



štvrtok, 29. marca, 18.00: Nitra - Banská Bystrica

piatok, 30. marca, 17.00: Nitra - Banská Bystrica

pondelok, 2. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra

utorok, 3. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra

piatok, 6. apríla, 18.00: Nitra - Banská Bystrica

nedeľa, 8. apríla, 18.00: Banská Bystrica - Nitra

utorok, 10. apríla, 18.00: Nitra - Banská Bystrica

Nitrania túžia po odplate, Kutálek: Dôležité budú už prvé dva zápasy

Pred semifinále s Nitrou vzrástol u Bystričanov víťazný apetít

Nitra/Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Piatykrát v rade sa vo vyraďovacích bojoch v najvyššej slovenskej súťaži stretnú hokejisti HK Nitra a HC '05 iClinic Banská Bystrica. Hoci ide o súboj víťaza základnej časti so štvrtým tímom, nedá sa povedať, že by bola Nitra jasný favorit. "Barani" totiž vyhrali uplynulých päť vzájomných zápasov a triumfovali aj vo vlaňajšej finálovej sérii.Pre mnohých fanúšikov oboch tímov je semifinálová konfrontácia predčasným finále. Dramatická základná časť usadila na čelo Nitru, "barani" po poslednom kole klesli na štvrtú priečku a keďže ani zvyšné dva tímy elitnej štvorky v prvom kole play off nezaváhali, stretnú sa finalisti uplynulých dvoch sezón už v semifinále.Medzi tímami je rivalita už od prvej vzájomnej série v play off v roku 2010. Vtedy Nitra v pozícii siedmeho tímu po základnej časti vyradila druhú Banskú Bystricu 4:2 na zápasy. K ich konfrontácii dochádza pravidelne od roku 2014 a lepšiu bilanciu z piatich doterajších sérií má Nitra - 3:2. Za uplynulých dvanásť mesiacov je na tom však výrazne lepšie Banská Bystrica. "Barani" zdolali Nitru vo finálovej sérii minulej sezóny 4:1 na zápasy a zo šiestich vzájomných duelov základnej časti 2017/18 prehrali iba prvý. Zaujímavá je aj ich víťazná päťzápasová séria na nitrianskom ľade.Oba tímy sa do semifinále prebojovali pomerne hladko. Nitra proti Novým Zámkom zabudla na vyrovnanú bilanciu zo základnej časti (3:3) a proti ôsmemu tímu dlhodobej časti potvrdila rolu favorita. Po výsledkoch 8:1, 4:1, 5:4 pp a 3:1 sa stala prvým semifinalistom. Tréner Antonín Stavjaňa sa rovnako ako v základnej časti mohol spoľahnúť na produktívnu dvojicu Michal Krištof - Matej Paulovič, ktorá mala podiel na 14-tich góloch (bilancia 7+7).Banskobystričania mali v ceste do semifinále HC Košice, proti ktorému mali podobne priaznivú bilanciu zo základnej časti ako proti Nitre. V zaujímavej sérii využili slabšiu formu, ktorá "oceliarov" sprevádzala už v závere základnej časti, dvakrát si udržali čisté konto a po víťaznom góle Asselina v predĺžení piateho zápasu ukončili sériu. Tú vyhrali po výsledkoch 3:2 sn, 2:1, 2:3 pp, 3:0 a 1:0 pp a piatykrát po sebe sa predstavia v semifinále. Štvorica Hrnka, Skalický, Faille, Pretnar získala vo štvrťfinále po tri kanadské body, no veľkou oporou bol najmä brankár Jan Lukáš, ktorý si udržal 96,47-percentnú úspešnosť zásahov.Prišiel čas na odplatu, veria v Nitre. Nedávne vzájomné zápasy hokejistov HK Nitra a HC '05 iClinic Banská Bystrica vyznievajú pre "baranov," no Nitrania túžia po odvete aj za vlaňajšie finále. Tréner Antonín Stavjaňa pred semifinálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy verí, že ofenzívne prednosti jeho tímu zvíťazia nad "strojovosťou" súpera.Päť prehier v rade s Banskou Bystricou, k tomu aj bolestivá spomienka na vlaňajšie finále. Nitrania síce vyhrali základnú časť Tipsport Ligy, ale najmä vzhľadom na vzájomnú bilanciu sa nedá povedať, že by boli jednoznačný favorit série.výstižne konštatoval Stavjaňa. Jeho zverenci už v prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy dokázali, že vzájomné zápasy v základnej časti nič neznamenajú. S Novými Zámkami mali v dlhodobej časti bilanciu 3:3, ale vo vyraďovačke ich zdolali 4:0 na zápasy. Úradujúci majster však bude iná kategória. "Barani" v prvom kole vyradili Košice a veriť si budú aj proti svojmu veľkému rivalovi.poznamenal Stavjaňa.Pred semifinálovou sériu je isté, že finálové zloženie bude po dvoch rokoch iné. Zároveň však jeden z tejto dvojice dosiahne finálový hetrik. Nitrania túžia po odplate, Banskobystričania zase po potvrdení dominancie nad týmto súperom. Obaja mali na prípravu na semifinále dostatok času, po prvom kole ušetrili dostatok síl.priznal Tibor Kutálek. Skúsený útočník bol vlani pri tom, keď Nitra prehrala finále s Banskou Bystricou. Vtedy začínala u súpera, ale nádejný stav 1:1 doma nezúročila a dva zbabrané závery zápasov znamenali náskok 3:1 pre súpera.dodal Kutálek.Pred semifinálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy si hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica dopriali dva dni oddychu, vyčistili hlavy, vyhnali z nich predchádzajúceho nepríjemného súpera z Košíc a nahradili ešte nepríjemnejším Nitrou. Zaujímavý recept na regeneráciu si zvolil hrdina piateho zápasu so shutoutom brankár Jan Lukáš. Zalovil do gastronómie, vymiešaným čerstvým mäsom naplnil žalúdok a hneď sa cítil lepšie, oddýchnutejšie.zasmial sa nad svojím gurmánskym apetítom.Po štvrťfinále s Košicami bolo dôležité poriadne vyčistiť hlavy a bleskovo zregenerovať, fyzicky i psychicky. Zregenerovať musel aj tréner Vladimír Országh, ktorý si užil vypätých momentov vrchovate.Či to bude predčasné finále, ako napovedajú vizitky oboch súperov, finalistov z vlaňajška, by bolo nezmyselné tvrdiť, čo je však zrejmé, obaja súperi sa tak dokonale poznajú, že sa ťažko niečím prekvapia.zmienil sa Országh.Zdravotný stav mužstva je aj o zraneniach, Vladimír Országh si ešte počká, ako na tom budú tesne pred zápasom. Ako soľ proti Košiciam chýbal Tomáš Surový, tmel v kabíne i na ľade.Priniesť si spod Zobora jedno víťazstvo bude dobré, dokonca sa prízvukuje akási povinnosť. Tréner Országh k tomu dodáva:Pri neúčasti zraneného Tomáša Surového kapitánske céčko nosí Marek Bartánus a ako povedal:Marek Bartánus spomenul aj zraneného Tomáša Surového.