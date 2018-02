Tipsportligový nováčik z Detvy angažoval trénera Josefa Tureka

Doterajší hlavný tréner Pavel Igríni sa posunie do pozície asistenta.

Detva 14. februára (TASR) - Hokejistov HC '07 Orin Detva povedie v závere sezóny český tréner Josef Turek. Doterajší hlavný tréner Pavel Igríni sa posunie do pozície asistenta. Klub o novom trénerovi informoval na oficiálnej stránke.



Turek sa do Tipsport ligy vrátil po viac ako roku. Sezónu 2016/17 začal ako kormidelník Zvolena, ktorý viedol od leta 2014. Počas minulej sezóny sa presunul do Trenčína, v najvyššej slovenskej súťaži už viedol aj mužstvo Skalice. Hlavnou úlohou nového trénera bude pripraviť detvianske mužstvo na baráž, ktorej sa s veľkou pravdepodobnosťou nevyhne. "Nechceme nič nechať na náhodu a urobíme všetko, aby sme Tipsportligu v Detve udržali," uviedol majiteľ klubu Róbert Ľupták pre klubovú stránku.