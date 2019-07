TIPSPORT LIGA: Obranca Stehlík sa vrátil do L. Mikuláša

V kádri trénera Tomka je, podobne ako v nedávnych ročníkoch, prevaha odchovancov, ktorých dopĺňa niekoľko skúsenejších hráčov.

Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) - Hokejisti tipsportligového MHk 32 Liptovský Mikuláš začnú v pondelok záverečnú prípravu pred sezónou 2019/2020. Tréneri Anton Tomko a Juraj Halaj očakávajú na úvodnom zraze 25 hráčov, medzi ktorými by mal byť aj 35-ročný obranca Richard Stehlík, ktorý sa po roku vráti k hokeju. Klub informoval o novinkách na oficiálnej stránke.



Liptáci sa po dovolenkách stretnú v pondelok, po dvoch dňoch "suchých" tréningoch vykorčuľujú na ľad v stredu. V kádri trénera Tomka je, podobne ako v nedávnych ročníkoch, prevaha odchovancov, ktorých dopĺňa niekoľko skúsenejších hráčov. Na úvodnom zraze by sa malo hlásiť 16 útočníkov, 7 obrancov a dvaja brankári - mladíci Dávid Poburíni a Matej Bátory. "Máme už ústne dohody s dvomi skúsenejšími brankármi zo zahraničia, ktorých predstavíme až keď prídu a podpíšu zmluvy," prezradil generálny manažér Milan Čanky. Okrem nedávno zverejnených posíl (Radoslav Macík, Rudolf Huna, Juraj Cebák, Marcel Petran) pribudol do kádra aj skúsený obranca Richard Stehlík. Ten si dal po sezóne 2017/2018, ktorú strávil vo francúzskom Rouene, od hokeja prestávku. V drese Liptákov už pôsobil v sezóne 2016/2017. "On je v podstate ďalší Mikulášan, keďže už žije v Liptovskom Mikuláši. Veríme, že bude prínosom a pomôže mužstvu. V riešení je aj jeden zahraničný obranca, s ktorým sme už predbežne dohodnutí," uviedol Čanky.



Príležitosť presvedčiť o svojich kvalitách dostanú aj dvaja 25-roční lotyšskí útočníci Martins Lavrovs a Karlis Ozolinš.