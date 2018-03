PLAY OFF: Historická bilancia hovorí pre Košice, sezónna pre baranov

Banská Bystrica - Košice v play off:



2015/2016, semifinále: Bystrica - Košice 4:2 na zápasy

2014/2015, finále: Košice - Bystrica 4:2

2013/2014, semifinále: Bystrica - Košice 4:1

2011/2012, štvrťfinále: Košice - Bystrica 4:1

2008/2009, štvrťfinále: Košice - Bystrica 4:1



Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Banskej Bystrice: 2:1 (d), 2:5 (v), 5:3 (d), 4:2 (v), 5:2 (d), 5:4 sn (v)



Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, 17. marca: Banská Bystrica - Košice

2. zápas, 18. marca: Banská Bystrica - Košice

3. zápas, 21. marca: Košice - Banská Bystrica

4. zápas, 22. marca: Košice - Banská Bystrica

prípadne

5. zápas, 24. marca: Banská Bystrica - Košice

6. zápas, 26. marca: Košice - Banská Bystrica

7. zápas, 28. marca: Banská Bystrica - Košice

Majster spod pred štvrťfinále s vyumývanými hlavami

Košičania chcú proti majstrovi potvrdiť, že play off je iná súťaž

Košice/Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Dvaja ašpiranti na titul z uplynulých sezón HC '05 iClinic Banská Bystrica a HC Košice sa stretnú už vo štvrťfinále Kaufland play off 2017/2018. Pre oba kluby bolo umiestnenie po základnej časti neúspechom, ktorý sa pokúsia vykompenzovať postupom cez silného súpera. Lepšiu bilanciu zo vzájomných sérií vyraďovacích častí majú Košičania (3:2), vzájomné zápasy v tejto sezóne však vyznievajú pre Banskú Bystricu - 5:1.Oba tímy mali pred sezónou vyššie ambície, než boli štvrtá, resp. piata priečka po základnej časti. Úradujúci majster nebol v základnej časti taký dominantný ako v minulej sezóne a hoci na prelome rokov mal aj sériu desiatich víťazstiev, nedokázal sa dlhodobo udržať na prvej priečke. Vo vyrovnanej prvej štvorke napokon zaostal za prvou Nitrou iba o štyri body. Zverencom Vladimíra Országha príliš nevyšiel najmä záver základnej časti, keď v posledných piatich zápasoch získali iba päť bodov. O šancu na lepšie než štvrté miesto definitívne prišli v 54. kole, keď doma prehrali s Popradom, proti ktorému vyhrali iba jeden zo šiestich vzájomných zápasov v sezóne. Presne opačnú bilanciu dosiahli proti Košiciam. S východniarmi prehrali iba v druhej šestine (2:5), ostatných päť zápasov vyznelo v ich prospech.Zatiaľ čo o umiestnení "baranov" po základnej časti sa rozhodlo až v poslednom 54. kole, piata priečka Košičanov bola jasná už dlhšie. V záverečnej šestine, keď sa rozhodovalo o konečnom umiestnení, finišovali so šiestimi prehrami v rade. Výsledkom bolo najhoršie umiestnenie od roku 2001, keď skončili takisto na 5. mieste. Play off tak prvýkrát za uplynulých 17 rokov odštartujú dvojzápasom u súpera. V minulej sezóne nečakane stroskotali už v prvom kole, keď Martinu podľahli 2:4 na zápasy. Následne došlo k viacerým zmenám v kádri i vo vedení, pričom jeho noví členovia pred sezónou hovorili o majstrovských ambíciách. Košice a Banská Bystrica sa v play off doteraz stretli päťkrát. Dve štvrťfinálové série v rokoch 2009 a 2012 vyhrali Košičania zhodne 4:1. Tí uspeli aj v zatiaľ jedinej finálovej konfrontácii v roku 2015. Tímy sa stretli aj v semifinálových zápoleniach v rokoch 2014 a 2016, pričom v oboch prípadoch postúpila do finále Banská Bystrica.Najlepší v individuálnych štatistikách "baranov" je Cason Hohmann, ktorý získal 47 kanadských bodov (15+32) v 51 zápasoch, čo mu vynieslo piate miesto v celkovej produktivite ligy. Najlepší z Košičanov Ladislav Nagy nazbieral v 42 zápasoch 41 bodov (22+19) a v ligovom bodovaní obsadil po základnej časti 11. miesto.Majster spod Urpína, HC'05 iClinic Banská Bystrica, počas základnej časti nepremýšľal o štvrťfinálovom súperovi vo vyraďovacej fáze. A ak aj áno, málokomu by napadlo, že si ho vyberie zo štvrtej priečky. Malo to byť príjemnejšie úvodné kolo, malo poslúžiť na rozohratie a malo dodať sebadôveru pred náročnejším semifinále. Lenže, nestalo sa, 'barani' dobabrali záver a odrazu čelia históriou zocelenými Košiciam.Po prehre doma s Popradom, ktorá Banskú Bystricu odsúdila na štvrtú priečku, zavládlo sklamanie. Cítiť ho bolo všade, v hľadisku, v šatni, z výpovedí trénera, hráčov. Po týždni však môže byť všetko inak. Vyplnila ho očista hláv, burcovanie, motivovanie a nakoniec to všetko skončilo na jednej vete - všetko zlé je na niečo dobré.V kabíne sa dosť opakovalo, že Košice už nie sú Košicami z tvrdej ocele, že na nich doľahla kríza a prejavilo sa to aj v tabuľke. Banskobystričania majú na čom stavať, a aj keď v sezóne zažili dosť výkyvov, dokážu sa naladiť a slabší výkon nahradiť perfektným, hodným majstra. Starosti zahodili za hlavu možno viac ako Košičania, ktorým problémy narobila veľká maródka. Ich tréner Roman Šimíček si aj po záverečnom zvonení v základnej časti povzdychol, keď povedal:Tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh aj po ťarchou sklamania po poslednom zápase doma s Popradom oznamoval, že prídu tvrdé opatrenia v tíme.Hráči si veria, o tom niet pochýb, a tvrdia, že sa extrémov v kolísaní výkonov nadobro zbavia. Dalibor Bortňák to sformuloval výstižne za všetkých:Málokto pred sezónou očakával, že hokejisti Banskej Bystrice a Košíc sa stretnú už v prvej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18. Nie práve ideálna základná časť v podaní majstra, no najmä "oceliarov", však vyústili do vzájomnej štvrťfinálovej konfrontácie. "Oceliari" veria, že v prestížnej sérii zabudnú na nevydarený záver základnej časti a piskot fanúšikov nahradí uznanlivý potlesk.Košičania sa v záverečnej šestine základnej časti prepadli až na piatu priečku. Finišovali so šiestimi prehrami v rade, a hoci za jednu z príčin možno považovať početné hráčske absencie, fanúšikovia tímu netajili sklamanie. V poslednom zápase proti Zvolenu, ktorý Košičania prehrali 0:3, sa z tribún Steel arény ozývalo skandované "Na toto sa nedá pozerať." Aj hráči si boli vedomí, že diváci nemali veľa dôvodov na spokojnosť, v play off však majú možnosť napraviť si reputáciu.uviedol pre TASR brankár Vladislav Habal.Rovnako ako pri ďalších sériách, aj dvojica Banská Bystrica - Košice sa vykryštalizovala až po poslednom 54. kole. Košičania v ňom prehrali so Zvolenom, ten sa posunul na druhú priečku a na štvrtú spadla Banská Bystrica.poznamenal Habal.Košičanov okrem výpadku formy trápili v základnej časti aj zranenia viacerých hráčov. Záver dlhodobej časti dohrávali na tri formácie, v týždni pred štvrťfinále sa im však vrátilo viacero hráčov. "Oceliari" majú Banskej Bystrici čo vracať. V základnej časti vyhrala päť zo šiestich vzájomných zápasov a úspešnejšia bola aj v semifinálovej konfrontácii pred dvomi rokmi." uviedol tréner Roman Šimíček.