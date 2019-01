Hokejový Poprad získal troch zámorských hráčov, Lichanec skončil

Novými tvárami v kádri trénera Romana Stantiena sa tak stali obranca Alex Barron a útočníci Justin Buzze a Kevin Miller.

Poprad 23. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad angažovalo tri zámorské posily. Do tímu "kamzíkov" pribudli Američan Alex Miner-Barron a Kanaďania Justin Buzzeo a Kevin Miller. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Spolu s trénermi aj s realizačným tímom sme mali v pláne doplniť náš káder. Takto činí takmer každý klub a ak sa už chceme pozerať k vyraďovacej časti súťaže, nemôžeme zaváhať a musíme urobiť niečo pre úspech. Pracovali sme na rôznych úrovniach vystuženia kádra. Chceli sme v prvom rade dotiahnuť našich odchovancov. Aj keď bol záujem aj zo strany Dávida Buca a Dávida Skokana, aby opäť obliekli náš dres, ich príchody boli veľmi zložité a zamotané. To platí aj o Lukášovi Hvilovi, pri ktorom sa nám nepodarilo zrealizovať výmenu s jeho klubom," prezradil riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.



Popradský klub preto siahol po zahraničných hráčoch. Novými tvárami v kádri trénera Romana Stantiena sa tak stali obranca Alex Barron a útočníci Justin Buzze a Kevin Miller. Do hry by mohli zasiahnuť už v piatkovom zápase s MAC Budapešť.



Dvadsaťsedemročný Američan Alex Barron zamieril do Popradu po tom, čo začal sezónu 2018/19 v nemeckom EHC Freiburg. Zaň odohral 35 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 2 góly, 7 asistencií a 9 mínusiek. Predtým pôsobil aj vo Francúzsku a na Britských ostrovoch. V rámci zámorskej kariéry pôsobil v nižších súťažiach USHL a NCAA.



Dvadsaťosemočný Kanaďan Justin Buzzeo začal aktuálnu sezónu v anglickom Sheffielde, za ktorý odohral 33 zápasov s bilanciou 8 gólov a 16 asistencií. V minulosti pôsobil v drese Ravensburgu v druhej najvyššej nemeckej súťaži a zahral si aj medzinárodnú EBEL za Graz. Počas dlhoročného pôsobenia v zámorí strávil viacero sezón v univerzitnej NCAA a ECHL.



Pre 24-ročného Kanaďana Kevina Millera bude Poprad prvým európskym pôsobiskom. V sezóne 2018/19 pôsobil v ECHL, v ktorej odohral za Fort Wayne Komets a Greenville Swamp Rabbits celkovo 26 zápasov, v ktorých získal 8 bodov (2+6). Rovnako ako Barron a Buzzeo, aj Miller má za sebou pôsobenie v NCAA.



Pozitívnou správou z popradskej kabíny je návrat útočníka Matúša Paločka do tréningového procesu. Zdravotné problémy však naďalej limitujú ďalšieho útočníka Patrika Koyša.



V kádri už naopak nefiguruje útočník Peter Lichanec, ktorý už nastúpil za prvoligové Topoľčany. "Je možné, že nás opustí ešte jeden hráč. V tom prípade je pravdepodobné, že za neho ešte nájdeme určitú náhradu. Tá však musí byť adekvátna a spĺňať hokejovú kvalitu," dodal Jurinyi.