Štvrté finále v B. Bystrici bude na veľkoplošnej obrazovke na námestí

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) - Mesto Banská Bystrica v spolupráci s hokejovým klubom HC'05 iClinic pozýva všetkých hokejových fanúšikov v stredu, 18. apríla o 18.00 hod. na Námestie SNP. Vďaka veľkoplošnej obrazovke si budú môcť Banskobystričania a hokejoví nadšenci užiť priamy prenos 4. finálového zápasu play off Kaufland Tipsport Ligy 2017/18 medzi banskobystrickými a trenčianskymi hokejistami priamo v centre mesta.



Obhajca titulu vedie vo finálovej sérii 2:0 na zápasy, keď uspel v oboch dueloch na ľade Dukly. Zápas číslo tri sa bude hrať v utorok pod Urpínom. "Pozývame všetkých, aby prišli aj tento rok povzbudiť našich chlapcov na ceste za majstrovským titulom. Predpovede počasia sú priaznivé, preto som presvedčený, že jedinečnú atmosféru vytvoria športoví fanúšikovia nielen na zimnom štadióne, ale aj na námestí. Barani sú vo vynikajúcej forme a ja verím, že sa im podarí play off doviezť do úspešného konca," povedal primátor Ján Nosko.